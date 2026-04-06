Vuelven las copas: días y horarios de los equipos argentinos en la Libertadores y Sudamericana

La Copa Libertadores 2026 pone primera este martes con una premisa que se repite año tras año: intentar derribar el dominio de Brasil. Los clubes de ese país se quedaron con las últimas siete ediciones del certamen y, respaldados por una ventaja económica cada vez más amplia, vuelven a presentarse como los grandes candidatos desde el inicio mismo de la etapa de grupos.

El mapa inicial del torneo vuelve a tener acento brasileño. Flamengo, actual campeón y tetracampeón histórico, encabeza uno de los grupos y parte como defensor del título. A su lado aparecen otros pesos pesados como Palmeiras, tricampeón continental, y Fluminense, que se consagró en 2023 tras vencer en la final a Boca. La delegación se completa con equipos de fuerte tradición como Cruzeiro y Corinthians, además del debutante Mirassol.

En ese contexto, el resto de los equipos asume un desafío que, en muchos casos, se presenta desigual. Los cruces ante los brasileños suelen ser determinantes para el futuro en la competencia y configuran, desde la etapa de grupos, una lógica de eliminación anticipada para varios aspirantes. La final, programada para el 28 de noviembre en Montevideo, aparece como el horizonte de una carrera en la que el poderío económico también juega.

Flamengo es el campeón vigente de la Copa Libertadores Martin Mejia - AP

Uno de los ejes del torneo estará puesto en la disputa histórica entre Argentina y Brasil, que comparten 25 títulos cada uno. En ese marco, el cruce entre Flamengo y Estudiantes de La Plata se presenta como uno de los duelos más atractivos de la fase inicial.

Sin la presencia de River (jugará la Sudamericana), el protagonismo argentino recae principalmente en Boca, que regresa al certamen luego de quedar eliminado en el repechaje de 2025 ante Alianza Lima, y con el objetivo de competir en el grupo donde enfrentará a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil, todos equipos con tradición. El conjunto xeneize buscará alcanzar su séptima consagración y equiparar a Independiente como el máximo ganador del torneo.

Di María cumplirá el sueño de jugar la Libertadores con Central Fotobaires / Juan Jose Garcia

El panorama para los equipos argentinos se completa con presencias diversas. Rosario Central, con Ángel Di María como figura y emblema, y Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa 2026, aparecen como aspirantes a dar el salto. En tanto, Platense e Independiente Rivadavia afrontan campañas históricas en su primera participación.

En paralelo, otros países intentarán romper la lógica dominante. Ecuador presenta a Independiente del Valle y Liga de Quito como cabezas de serie, mientras que Uruguay apuesta por sus históricos Peñarol y Nacional. Paraguay contará con Olimpia y Libertad, y Colombia suma a Santa Fe, Junior, Independiente Medellín y Deportes Tolima.

En este escenario, la etapa de grupos también marca el inicio del camino para los equipos argentinos, con una agenda cargada desde la primera semana.

Platense sigue haciendo historia: después de ganar su primer título en el Apertura 2025, debutará en la Copa Libertadores EDUARDO RAPETTI - AFP

La agenda de los equipos argentinos

Martes 7: Independiente Rivadavia vs. Bolívar (19:00)

Independiente Rivadavia vs. Bolívar (19:00) Martes 7: Universidad Católica vs. Boca (21:30)

Universidad Católica vs. Boca (21:30) Miércoles 8: Mirassol vs. Lanús (19:00)

Mirassol vs. Lanús (19:00) Miércoles 8: Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata (21:00)

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata (21:00) Jueves 9: Rosario Central vs. Independiente del Valle (19:00)

Rosario Central vs. Independiente del Valle (19:00) Jueves 9: Platense vs. Corinthians (21:00)

La Copa Sudamericana

Diez campeones de la Copa Libertadores participarán esta temporada en la Copa Sudamericana, en un dato que jerarquiza la competencia y eleva el nivel de exigencia desde su etapa de grupos. Entre ellos aparecen tres representantes argentinos: River, Racing y San Lorenzo, que compartirán cartel con históricos del continente como Olimpia y los brasileños Gremio, Santos, San Pablo, Atlético Mineiro y Botafogo.

River, con Coudet como DT, vuelve a la Sudamericana luego de 12 años Manuel Cortina

La presencia de River adquiere un valor particular. El equipo de Núñez volverá a disputar la Sudamericana después de doce años. Su última participación, en 2014, terminó con el título tras la consagración ante Atlético Nacional, en lo que significó el primer trofeo internacional del ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador.

El debut del Millonario en esta edición será en condición de visitante frente a Blooming, en un encuentro programado para este miércoles a las 21:30, en Bolivia.

La coronación de Lanús en 2025

Además, otros tres equipos argentinos jugarán en la jornada inaugural de la primera etapa: Racing, campeón en 2024 y semifinalista de la Libertadores el año pasado, se enfrentará a Independiente Petrolero en la altura boliviana, a 2.814 metros sobre el nivel del mar, a partir de las 19. En tanto, Tigre jugará contra Alianza Atlético de Perú a las 23, y Barracas Central será local en el estadio Florencio Sola de Banfield, midiéndose a Vasco Da Gama en su debut a nivel internacional, a las 19.

Racing fue campeón de la Sudamericana en 2024 DANIEL DUARTE - AFP

Por último, Deportivo Riestra tendrá su bautismo de fuego internacional el miércoles, cuando desde las 19 reciba a Palestino en el Bajo Flores.

La agenda de los equipos argentinos

Martes 7: Independiente Petrolero vs. Racing (19:00)

Independiente Petrolero vs. Racing (19:00) Martes 7: Barracas Central vs. Vasco da Gama (19:00)

Barracas Central vs. Vasco da Gama (19:00) Martes 7: Alianza Atlético vs. Tigre (23:00)

Alianza Atlético vs. Tigre (23:00) Miércoles 8: Deportivo Riestra vs. Palestino (19:00)

Deportivo Riestra vs. Palestino (19:00) Miércoles 8 : Recoleta vs. San Lorenzo (19:00)

: Recoleta vs. San Lorenzo (19:00) Miércoles 8: Blooming vs. River (21:30)

Con información de AFP