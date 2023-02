Will Still: el joven entrenador de Reims de Francia por el que deben pagar una multa en cada partido y que aprendió a dirigir gracias a un videojuego

escuchar

Cuando la realidad supera la ficción surgen historias como éstas. Desconocido hasta hace apenas unos meses, Will Still es un entrenador belga que está haciendo historia en el fútbol francés. No sólo por ser el más joven en la élite con apenas 30 años. También, porque suma 12 partidos invicto en la Ligue 1 con el Stade de Reims, la mejor racha de este histórico club francés. Pero lo inédito de esta cuestión pasa por otras curiosidades: Still aún no cuenta con el título de director técnico, y su equipo debe abonar una multa para que salga a la cancha. Como si esto fuera poco, a sus habilidades para dirigir a sus futbolistas las aprendió a un conocido videojuego.

Still nació en Bélgica, aunque sus padres son ingleses. Tras una discreta carrera como jugador en las categorías modestas del fútbol belga, fue en el país de sus padres donde tuvo su primera experiencia como entrenador, entrando a formar parte de la academia del Preston North End, antes de ser nombrado técnico interino del Lierse, equipo de la segunda división belga, con tan solo 24 años. Cuatro años después fue nombrado primer entrenador del Beerschot, convirtiéndose en el técnico más joven en haber dirigido nunca a un club de la Pro League, la primera división del fútbol belga.

Willl Still lleva un invicto de 12 partidos al mando de Reims ANP - Getty Images Europe

Y fue en 2021 en el que tuvo una primera experiencia en el fútbol francés. Su arribo fue como segundo entrenador en su actual equipo, Reims, pero sólo estuvo tres meses. En octubre de ese año regresó a Bélgica y fue para ser asistente del primer DT en uno de los grandes, Standard de Lieja. Un año más tarde de su nombramiento en Reims, volvió al club francés y, comienzos de la presente temporada, se convirtió en el ayudante de campo del español Óscar García.

Luego de 10 fechas y tras malos resultados, García fue despedido del club y la dirigencia del Stade de Reims nombró a Will Still como entrenador interino. Sin embargo, lo que debía durar solo el tiempo necesario para encontrar un nuevo entrenador, se convirtió durante el pasado Mundial de Qatar en algo definitivo gracias a los buenos resultados que obtuvo. Hasta el inicio de la Copa del Mundo en seis partidos consiguió 12 unidades, producto de tres triunfos y tres empates. Algo que ni siquiera se había logrado en las primeras 10 fechas en las que el equipo sólo cosechó ocho unidades. Actualmente se ubica en el puesto 10 de la tabla de posiciones con 30 unidades. Sólo cedió este miércoles en los octavos de final de la Copa de Francia donde cayó 3 a 1 ante Toulouse.

El empate sobre la hora de Reims ante PSG

“Si alguien me llega a decir que llegaría a ser primer entrenador de un equipo de la Ligue 1 a los 30 años, le hubiera dado un puñetazo en la cara”, dijo Still sorprendido recientemente a la web Coaches’ Voice. “Y pensar que a esta edad entreno a un equipo que se va a enfrentar a Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos o Verratti, es una locura”, Había dicho el joven DT justo antes de enfrentarse a PSG el pasado 29 de enero, partido que finalizó 1-1, con el tanto del empate conseguido sobre la hora.

Salvo por el tema de la edad, muchos han sido los entrenadores que han cambiado la dinámica de sus equipos, pero lo que también hace diferente a Still es que dirige a un equipo de la élite europea... ¡sin tener el título de entrenador! Por este motivo, Reims está obligado a pagar una multa de 25.000 euros en cada partido que disputa, para que el joven DT de 30 años pueda estar en el banco dirigiendo a sus futbolistas.

Pero la historia de Still tiene un capitulo más apasionante. Es que, buena parte de los conocimientos que tiene para la dirección deportiva los adquirió gracias al sinfín de horas que pasó en su juventud jugando al reconocido video juego Football Manager. “Nunca había pensado que el Football Manager hubiese tenido una influencia en mu carrera, pero reflexionando sobre ello, es absolutamente el caso”, admitió. “Estaba obsesionado cuando era un niño y jugando a ese juego probablemente me despertó la pasión con la que entreno ahora”. Otra singularidad del DT de Reims es que su hermano mayor Edward es entrenador de AS Eupen, equipo de la primera división belga, y su hermano más pequeño, Nicolas, es su ayudante de campo.

Con el “peculiar” Will Still, Reims sueña con volver a los tiempos en los que el club se codeó con los grandes no sólo del fútbol francés, sino europeo, cuando fue dos veces finalista de la Copa de Europa (en 1956 y 1959), perdiendo ante Real Madrid de Alfredo di Stéfano. Por el momento momento, los números de Still hablan por sí solos: 5 victorias y 7 empates en 12 jornadas de la Ligue 1 en las que estuvo a cargo como entrenador desde la salida de Óscar García. Reims es uno de los históricos de Francia. En el equipo jugaron leyendas del fútbol francés como Just Fontaine, Raymond Kopa y Michel Hidalgo y el argentino Carlos Bianchi entre 1973 y 1977.

LA NACION

