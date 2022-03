Woody Johnson, el amigo de Donald Trump que está dispuesto a todo para quedarse con Chelsea

Sindicado como uno de los oligarcas rusos vinculados con Vladimir Putin y la invasión de Ruisa a Ucrania, Roman Abramovich está acorralado. Con todos sus activos congelados, el dueño de Chelsea necesita desprenderse del club que llevó a lo más alto en lo deportivo. Por eso, las urgencias por normalizar la vida de la entidad de Londres hacen que sea inminente la venta. A la oferta de un grupo saudí y el interés manifestado por el popular peleador irlandés Connor McGregor, ahora se suma el firme interés de un multimillonario norteamericano de sólidos vínculos con el expresidente Donald Trump. Se trata del dueño del equipo de fútbol americano New York Jets, Woody Johnson.

Según consignan desde el Reino Unido, Johnson, de 74 años y heredero de la dinastía farmacéutica Johnson & Johnson, pondría sobre la mesa una oferta de 2000 millones de libras, bastante menos que los 2700 millones ofrecidos por los saudíes. Sin embargo, creen que el peso de sus relaciones en Inglaterra le alcanzarán para que sea aceptada su propuesta. Es que este magnate de la industria farmacéutica y miembro del Partido Republicano fue nombrado en 2017 embajador en Gran Bretaña, decisión que tomó el por entonces flamante presidente de los Estados Unidos y amigo personal, Donald Trump. Bajo su mandato como diplomático, que concluyó en 2021, Johnson vivió la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (el Brexit) y la relocalización de la embajada norteamericana en Londres.

Johnson, cuya fortuna familiar se cree que asciende a 28.000 millones de libras, tiene experiencia como empresario en el universo del deporte, pues en el año 2000 compró la franquicia de los New York Jets, uno de los equipos animadores de la NFL, la principal liga de fútbol americano, en 635 millones de dólares (superó a lo ofrecido por el dueño del Madison Square Garden y los New York Nicks, Charles Dolan). De acuerdo con un informe de la revista Forbes, para 2019 el valor de los New York Jets había ascendido a 3200 millones de dólares.

Woody Johnson, heredero de Johnson & Johnson y dueño del equipo de fútbol americano New York Jets, quiere comprar el club Chelsea Benjamin Solomon - Getty Images North America

No sería Johnson el primer propietario de un equipo de la NFL que adquiere derechos sobre un club de la Premier League. Están los casos de Los Angeles Rams y Arsenal FC, cuyo dueño es Stan Kroenke; los Jacksonville Jaguars y Fulham FC, con Shad Khan; los Tampa Bay Buccaneers y Manchester United, con los Glazer; y el propietario de los San Francisco 49ers, Jed York, que posee acciones de Leeds United.

Desde Londres afirman que el empresario se volvió fanático de Chelsea cuando vivió en aquella ciudad mientras era embajador.

Abramovich, quien estuvo en el ojo de la tormenta tras la invasión rusa a Ucrania, anunció que vendería el club londinense la semana pasada, pero esa venta ahora está suspendida porque Chelsea opera bajo una licencia especial del gobierno. Chelsea puede continuar jugando y pagar a sus jugadores y personal, pero no puede transferir jugadores dentro o fuera de las fronteras, ya que el gobierno intenta evitar que Abramovich se beneficie de alguna manera.

Johnson en 2018, cuando era embajador en Gran Bretaña, junto con Melania y Donald Trump, y su esposa, Suzanne Ircha Daily Mail

El empresario, cuyos abuelos eran ucranianos, había participado, a pedido de la comunidad judía, en la primera ronda de conversaciones de paz por Ucrania. Tiene un pasaporte israelí y otro portugués. Se sabe que no ha viajado a Gran Bretaña desde octubre pasado, aunque sus hijos viven en el Reino Unido y son británicos.

El Saudi Media Group es quien primero se metió en la carrera para apropiarse de Chelsea. Este consorcio privado, encabezado por Mohamed Alkhereiji, aficionado del equipo inglés, presentó una oferta de 2700 millones de libras esterlinas (3516 millones de dólares) por el club londinense.

“Lo que Chelsea necesita en este momento es longevidad y estabilidad cuando se trata de un nuevo propietario. Woody y su equipo creen que pueden proporcionar eso. Él ha dirigido a los Jets con éxito y sabe mucho sobre la industria del deporte. Y ha pasado los últimos cuatro años en Londres y lo conoce bien”, confió una fuente al diario inglés The Sun.

Roman Abramovich está contra las cuerdas por las sanciones que le impiden manejar el club del cual es dueño

Sin embargo, el acuerdo no es tan sencillo, debido a las sanciones impuestas por el gobierno británico, que intervendrá en cualquier operación que intente realizar el club de Londres. Además, se cree que Chelsea será vendido por menos de la valoración de 3000 millones de libras en la que lo tasó Abramovich.

En los últimos días, varios patrocinadores clave boicotearon al club, incluidos los patrocinadores de camisetas Hyundai, la empresa de telecomunicaciones Three y el socio de entrega de comestibles Zapp.