Después de que La Masía entregara a alguno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, los productos de la popular y mítica cantera del Barcelona han ido perdiendo terreno en el primer equipo. Ya no son los días de Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Xavi Hernández. En los últimos años, varios de los mejores jugadores de sus inferiores se han marchado rumbo a nuevos destinos.

Xavi Simons, un joven de 16 años que era uno de los mayores prospectos de La Masía, anunció mediante sus redes sociales su salida del Barcelona. Representado por Mino Raiola, Simons rechazó el contrato profesional que el conjunto catalán le había ofrecido como suele hacer con los futbolistas que cumplen 16 años. En los papeles, según reportó Mundo Deportivo, el club le ofreció un salario anual de 200.000 euros para su primer año en el juvenil, una cifra elevada e inusual. Además se le ofrecía un bonus en caso de debutar con el Barça B.

"Hoy es un día complicado porque a nadie le gusta despedirse y menos cuando tienes que decir adiós a la que ha sido tu casa tu familia y tu vida desde que tienes uso de razón. No olvidaré nunca cuando me puse por primera vez la camiseta del Barça hace nueve años. Lo hice como jugador del prebenjamín y fue cumplir un sueño", escribió mediante un comunicado que publicó tanto en Instagram, donde tiene 1.600.000 seguidores, y en Twitter.

Hijo de Regilio Simons, ex jugador del PSV holandés, llegó a los nueve años a Barcelona. Por su manera de jugar, su pelo afro y su particular nombre, Simons se convirtió en una joven estrella. Con apenas 14 años firmó con Raiola, agente de otras estrellas como Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba y Matthijs de Ligt, quien no firmó con el combinado catalán durante este mercado y finalmente rubricó un vínculo con la Juventus.

Su destino sería el PSG, donde firmaría un contrato sideral. Rotulado como "el nuevo Messi" (uno más en la lista infinita), se convirtió rápidamente en un fenómeno de marketing. Si bien con 13 años ya había firmado con Nike y se le auguraba una proyección impactante en el futuro del club, varios dirigentes del Barcelona creen que su desarrollo no será el pensado, por lo que finalmente lo dejaron ir.