Yael Falcón Pérez: el “árbitro héroe” de meteórico ascenso que quedó señalado en River vs. Platense

La carrera arbitral de Yael Falcón Pérez está marcada por el desmayo de Isaías Olariaga, defensor de San Miguel, en la primera final del Reducido de Primera C de 2017. El 22 de julio de aquel año, el zaguero se desmayó tras un choque con Javier Velázquez, delantero de Defensores Unidos de Zárate y empezó a convulsionar sobre el césped. El árbitro, guardavidas de profesión, no dudó en hacerle primeros auxilios en la cancha. Lo puso de lado y evitó que se tragara la lengua. Más tarde, la ambulancia se llevó al futbolista al Hospital Argerich, donde fue operado por hundimiento de cráneo. Falcón Pérez acompañó a la madre del jugador en el sanatorio. Y no la abandonó hasta que supo que estaba fuera de peligro. Le salvó la vida a Olariaga y la prensa lo bautizó como el “árbitro héroe”.

Falcón Pérez, en pareja con la también arbitro Gisela Trucco, salió en cadena nacional contando que al futbolista de San Miguel “se le había apagado la tele” en plena cancha y que había convulsionado. Un par de meses más tarde, en diciembre, el árbitro recibió la distinción al “gesto deportivo ejemplar”, entregada por el Comité Olímpico Internacional.

El choque de cabezas en el área entre el defensor local Isaías Olariaga y el delantero visitante Javier Velázquez Captura ESPN

Desde mediados de 2017 a fines de 2018 Falcón Pérez no paró de escalar en la pirámide del fútbol argentino. Luego de apenas ¡ocho! partidos en la Primera Nacional, el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, lo designó para su primer partido en la Liga Profesional, que entonces se llamaba Superliga. Debutó en un Unión de Santa Fe vs. Newell’s Old Boys, en el estadio 15 de Abril. Apenas un año y medio después del incidente con Olariaga. Corría enero de 2019.

“En esos ascensos tan rápidos siempre hay algo atrás. Un empujoncito”, dice un exárbitro que conoce cómo se define todo entre los hombres de negro. Falcón Pérez fue empleado de la Subsecretaría de Deportes de Lanús entre el 1 de enero de 2020 y el 15 de abril de 2023. “Casi no dirige al equipo granate por esa razón”, dijeron ante la consulta de LA NACION. Los memoriosos refieren un 1-1 con Talleres de Córdoba (goles de Orozco para el Granate y Auzqui de penal, en 2020, y un 0-2 con Racing en Avellaneda en 2024). Los detractores atribuyen el rapidísimo ascenso de Falcón Pérez a su histórico vínculo con Nicolás Russo, presidente del club del sur bonaerense y dirigente del Frente Renovador, de Sergio Tomás Massa.

Beligoy, por su parte, elogió la tarea de Falcón Pérez en aquel incidente con Olariaga de 2017 a través del perfil oficial en X (antes Twitter) de la Asociación Argentina de Árbitros -la Triple A-, de la que es secretario general. Responsable máximo de su ascenso, lo designó internacional en 2022, tres años después de su estreno en primera división. Le dio, además, la responsabilidad de dos Superclásicos. Y lo nominó para dirigir en el próximo Mundial de Clubes, donde representará al fútbol argentino junto a Facundo Tello como árbitro principal. En 2023 y 2024, la AFA mandó a Falcón Pérez a Arabia Saudita, ante un pedido de ese país. Y dirigió al Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Este equipo arbitral encabezado x Yael Falcón Pérez, un gran ejemplo, hicieron más q su trabajo con Isaías Olariaga. Gracias compañeros!! pic.twitter.com/kNYkZ11ovt — Asociación Argentina de Árbitros (@aaaprensa) July 24, 2017

“Se contactan directamente con Federico [Beligoy] y él los manda. A la AFA no le dan ni un solo centavo de dólar y el dinero va directo a los árbitros que dirigen allá”, confía una fuente de la AFA ante la consulta de LA NACION. Si bien no hay números oficiales acerca de cuán bien paga la liga saudí por cada uno de los partidos, bien vale el testimonio de Mark Clattenburg, exárbitro inglés que también fue contratado por los árabes para dirigir allí. “Los saudíes tenían que depositar dos semanas antes del partido unos US$ 40 mil. Los árbitros extranjeros, comúnmente de Europa o Sudamérica, percibían US$ 3.500 por encuentro. Y tanto ellos como sus asistentes tenían pasajes en clase ejecutiva a Medio Oriente”, dijo Clattenburg al diario inglés The Times.

Apuntalado por la Dirección Nacional de Arbitraje [DNA, que dirige Beligoy], Falcón Pérez tuvo errores groseros en el trascendental partido de cuartos de final entre River y Platense. Entre otros, no amonestó a Marcos Acuña, quien pegó un codazo cuando ya tenía otra amarilla y, en consecuencia, debía ser expulsado. Además, en la jugada del penal para el equipo millonario no se percató de que el lateral donde nace la maniobra era a favor del Calamar. Tras los noventa minutos -y nueve de adición-, los de Vicente López se le fueron al humo.

Yael Falcón Pérez y su experiencia en la liga de Arabia Saudita

La bronca con el árbitro continuó aún después de la clasificación de Platense. El DT Sergio Gómez recurrió a una cuestión divina para interpretar los malos fallos arbitrales: “Aunque no parezca, estoy feliz, pero trato de estar calmado. La jugada del penal me desconcertó, pero Dios ve todo. La gloria es para Dios. Confío en que me cuida y sabía que este partido podía ser de esta manera. Por eso tuvo que ser más épico para ganar en los penales”, expresó el entrenador compañero de Favio Orsi, tras el pasaje del Calamar hacia las semifinales del Torneo Apertura.

Asimismo, Juan Pablo Cozzani, arquero del Calamar, se refirió a la jugada del lateral que era a favor de Platense y reveló el diálogo que mantuvo después con Falcón Pérez. “Antes de que terminara el partido me dijo que no era, y ahora cuando terminó, que pudimos hablar todos un poco más tranquilos, me dijo que si el lateral era para nosotros pedía disculpas, pidió disculpas por su hijo, que no fue malintencionado”, señaló Cozzani.

“Le dije que ya está, que no pasa nada, que tampoco era toda de él, que era más de Martínez [Martínez Beligoy, sobrino de Federico], el cuarto árbitro, porque estaba más cerca. Fue una jugada rápida, que de no haber pasado el penal, habría pasado de largo. Ya terminaba el partido. Lo importante es que lo pudimos revertir y que pasamos nosotros”, agregó el arquero.

Antes de los penales, Ignacio Vázquez, defensor y capitán del Calamar, desencajado por la actuación del árbitro, decidió ignorar al referí y no mirarlo en el sorteo para conocer qué arco y quién comenzaba a patear primero. Completamente ofuscado, el defensor de 27 años se limitó a saludar a Franco Armani en el sorteo y jamás cruzó miradas con Falcón Pérez, quien se dirigió a él para preguntarle si su equipo comenzaba a patear en la tanda de penales, a lo que respondió que sí.

Hoy, en el día después de la eliminación de River, todos hablan de Yael Falcón Pérez, señalado como el árbitro que intentó evitar el colapso del Millonario en los cuartos de final del Torneo Apertura. Los penales dictaron la sentencia definitiva.