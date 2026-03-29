Zambia, el rival de la Argentina: una selección marcada por una tragedia aérea que disfruta “una oportunidad única en la vida”

La selección de Zambia, conocida como “Chipolopolo” —que significa “Balas de Cobre”—, será el rival de la Argentina el próximo martes a las 20.15 en la Bombonera, en el cierre de la última ventana FIFA antes del Mundial 2026. Más allá del partido en sí, nuevamente ante un rival menor, el equipo africano llega con una particularidad que lo distingue: mientras su plantel principal viaja a Buenos Aires con sus figuras, otro combinado lo reemplaza en simultáneo disputando un torneo regional en África. Un conjunto “Sub 23″, aunque con futbolistas que exceden ese límite.

El equipo dirigido por Moses Sichone, de 48 años, confirmó una lista de 23 convocados, encabezada por su máxima figura, el delantero Patson Daka. El atacante de Leicester City representa la principal referencia ofensiva de un plantel que combina mayoría de futbolistas del ámbito local con algunos nombres con experiencia internacional. Zambia ocupa el puesto 91 del ranking FIFA y arriba a este compromiso tras resultados adversos en la Copa Africana y en las eliminatorias, competencias en las que no logró consolidarse ni, mucho menos, clasificarse al Mundial. Acumula siete partidos sin ganar, con cinco derrotas y dos empates.

Cristian Romero marcando a Patson Daka durante un duelo en la Premier League Adam Davy - PA Images - PA Images

Daka, de 27 años, que también tuvo un destacado paso por Red Bull Salzburgo, disputa la Premier League desde 2021, con 27 goles y 17 asistencias en 158 partidos. El delantero valoró el encuentro ante el campeón del mundo. “Es una oportunidad única en la vida, no solo para los jugadores sino para todo el país. No es un partido común”, expresó en declaraciones a medios locales en su llegada al país para sumarse a la delegación. El delantero también anticipó un desafío complejo: “Sabemos lo difícil que será, pero confiamos en nosotros”.

Además, en el ataque cuenta con otro nombre destacado: Fashion Sakala, que actúa en Arabia Saudita. Con 29 años, juega en Al-Fayha, con paso previo por Rangers en Escocia, y acumula 100 partidos, con 41 goles y 18 asistencias desde su llegada en 2023.

Además, ambos atacantes son los que más valor de mercado tienen en la Chipolopolo. Según Transfermarkt, Daka tiene un valor de 5 millones de euros y Sakala le sigue con 3,8 millones. El trío lo completa otro atacante: Kingstone Mutandwa, de 23 años, actualmente en la primera liga de Austria en Europa, con un valor de 2 millones, muy alejados del resto de los convocados. Aunque aún están lejos de los dos de más valor en la Argentina, que son Julián Alvarez y Enzo Fernández, valuados en 90 millones de euros.

La foto que subió a sus redes Fashion Sakala, jugador de Zambia, jugando contra Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

La convocatoria final despejó las dudas iniciales: pese a las versiones previas, Zambia no presentará un equipo alternativo, sino a sus habituales convocados para enfrentar a la Argentina. Pese al torneo que debe disputar también en estas fechas.

En paralelo, otro grupo de futbolistas serán los encargados de disputar el denominado “Torneo de Cuatro Naciones” en Botswana, junto con Malawi, Zimbabwe y el seleccionado local. Allí participa un equipo Sub 23, aunque la nómina incluye jugadores de mayor edad, como el capitán Abraham Siankombo, que alcanza los 28 años. Ese conjunto, integrado en su mayoría por futbolistas del ámbito doméstico, debutó este sábado con un empate sin goles ante Malawi y avanzó a la final tras imponerse por penales por 9-8.

La coexistencia de ambos equipos responde a una planificación particular: mientras la selección principal asume un compromiso internacional imprevisto de alta exposición ante Argentina, el otro plantel suma rodaje competitivo en un certamen regional que funciona como plataforma de desarrollo. Esa doble agenda deja una postal poco habitual, con Zambia representada en dos frentes simultáneos.

Una tragedia que marcó su historia

El funeral a los jugadores de la selección de Zambia, repleto de personas

En términos históricos, el seleccionado africano carga con una identidad marcada por un episodio que lo atravesó para siempre. El 27 de abril de 1993, el plantel mayor sufrió una tragedia aérea cuando viajaba a Senegal para disputar un partido de eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. El avión militar que transportaba a la delegación, un DHC-5D Buffalo, se estrelló en el océano, frente a las costas de Gabón, tras una falla en uno de sus motores.

En total murieron 30 personas, entre ellas 18 futbolistas, además de entrenadores, dirigentes y tripulantes. No hubo sobrevivientes. Representó la pérdida de la mejor generación del país hasta ese momento.

Kalusha Bwalya, de visita en el cementerio en el que descansan en paz sus compañeros de equipo

La investigación posterior determinó que el accidente se produjo luego de que el piloto apagara el motor equivocado en medio de un incendio en la aeronave, que arrastraba fallas técnicas y que había sido revisada de manera apresurada en los días previos al viaje. El trayecto estaba dividido en varias escalas por limitaciones de autonomía. Tras despegar de Libreville, una de las turbinas presentó fallas y, en medio de la emergencia, el piloto habría apagado el motor equivocado, lo que dejó al avión sin propulsión y provocó la caída al mar.

La tragedia desintegró un equipo que estaba a un paso de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo y que había despertado una ilusión colectiva en todo el país. Lejos de desaparecer, Zambia inició un proceso de reconstrucción casi inmediato y en tiempo récord. Con un equipo de emergencia apenas semanas después, completó aquellas eliminatorias y quedó a un punto de la clasificación.

Restos del avión DHC-5D Buffalo, en la costa de Gabón, cerca de la capital Libreville

Dos décadas más tarde, en 2012, alcanzó su mayor logro: ganó la Copa Africana de Naciones en Gabón, el mismo país donde había sufrido la tragedia, en una consagración cargada de simbolismo. El partido final se definió en la tanda de penales. Se patearon 18, casualmente, 18 años después del accidente en el que fallecieron 18 jugadores. Hasta hoy, ese título se mantiene como el mayor logro de su historia.

De cara al duelo en la Bombonera, en Zambia se interpreta el partido como una vidriera internacional. El experimentado defensor Davies Nkausu lo definió como una instancia decisiva para la proyección del equipo: “Es una oportunidad para demostrarle al mundo que Zambia puede competir. Si no estamos preparados, lo pagaremos caro”.