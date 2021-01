Mauro Zárate: su futuro en Boca, las copas y el mensaje sobre River

Mauro Zárate lleva dos años y medio en Boca, pero entre lesiones y bajos rendimientos no alcanzó el nivel que él y los demás pretendían.

"Estando así en Boca no me sirve seguir. Lo sabemos todos, no tengo ni que esconder esa respuesta. En su momento decidí quedarme, por lo que hablé con Miguel [Russo]. Después, terminé no siendo lo importante que quería ser jugando los partidos importantes de la Copa [Libertadores], pero eso se hablará en estos días tanto con Miguel como con el Consejo [de Fútbol] Sin discutir. Yo no estoy para discutir, ni para apurar. Hablamos tranquilos, vemos lo que es mejor para el club, lo que es mejor para mí y llegamos a un acuerdo sin ningún problema".

Mauro Zarate puso en duda su continuidad en Boca, aunque de forma amistosa, luego del golpe de la eliminación por la Copa Libertadores y de la coronación en la Diego Maradona. Sin ánimo de enfrentamiento, pero con contundencia de opinión, manifestó: "Así no me sirve estar en Boca. Nunca tuve chances de jugar en la Libertadores; es muy difícil si no tenés minutos. Para estar a la altura, se necesita jugar", enunció quien fue mayoritariamente suplente en el ciclo de Miguel Ángel Russo como entrenador.

En declaraciones a la señal de cable TyC Sports, Zárate se refirió a su rendimiento en los pocos momentos en que participó. "Siempre me exigí mucho, y cuando no me salió lo que quise hacer... Soy de quedarme callado. Mi trabajo es hacer goles, desequilibrar, generar fútbol y ocasiones de gol", destacó. Sin embargo, no por estar relegado está dolido. "Lo más difícil para mí, y creo que para cualquier jugador, es no tener minutos. También están las lesiones, que molestan. Momentos difíciles creo que fueron esos, nada más. Disfruto mucho estar en Boca; si no, no me habría quedado", apuntó.

El bajo protagonismo que le cupo en este tiempo no implica que esté distanciado del entrenador. Russo y Zárate se conocen de cuando ambos estaban en Vélez Sarsfield. Y la relación se mantiene sana. "Con Miguel hay respeto y aprecio de mi parte; de él también. Supo acomodarme la cabeza cuando llegó a Vélez; yo era chico. Hemos discutido y le dije que esto no iba a cambiar nada. Aunque nos vayamos, voy a darle un abrazo", mencionó el atacante, que volvió a sugerir una posible salida de Boca.

El festejo de su gol a Argentinos Juniors, que permitió a Boca alcanzar la final por la Copa Maradona; ese día Zárate convirtió luego de más de un año. Crédito: Alejandro Pagni / AFP

No obstante, fue elogioso para con la parte de la dirigencia que se ocupa de la parte profesional de fútbol. "El Consejo exige ser responsable al máximo, no hacer bol... en las redes. Nos llevamos bien con ellos. Aparecen cuando tienen que aparecer para charlar", destacó Zárate, que sí dejó una crítica a la prensa. "En Argentina vende mucho más hablar mal de Boca. Son 40 minutos de programa hablando mal y 20 de otros equipos. El que viene a Boca o está en Boca sabe a qué viene", fustigó.

Otro blanco en las afirmaciones del futbolista de 33 años y experiencia en Europa fue el archirrival de Boca, River, aun eludiendo mencionarlo. "Terminamos los dos iguales: con ganas de ganar la Copa [Libertadores]. Nosotros nos dimos el gusto de ganar una copa y festejar algo... Salimos campeones de la Copa Diego Armando Maradona. Jugamos la Copa Libertadores; no la ganamos. Ellos jugadores la Copa Libertadores, tampoco la ganaron. Jugamos el campeonato y nosotros lo ganamos, y ellos, no. ¿Cómo va a ser igual?", comparó cómo terminó cada equipo este tramo de la temporada. Y se refirió también a un supuesto sobredimensionamiento de las celebraciones. "¿Cómo no vamos a festejar? Es otro título. Hay algunos que están de vacaciones y nosotros estábamos levantando otra copa. ¿Cómo no íbamos a festejar? Había muchos que querían levantarla, como nosotros queríamos levantar la Copa Libertadores... Hay que ser realistas", admitió Zárate.

"Estando así en Boca no me sirve seguir", expresó Zárate, contundente pero sin ánimo de establecer una controversia con el cuerpo técnico con los dirigentes xeneizes.

El ex símbolo de Vélez llegó a Boca en junio de 2018 y, entre lesiones y rendimientos por debajo de lo esperado, nunca tuvo la figuración de la que había gozado en Liniers. No obstante, logró una campeonato (Superliga 2019/2020) y dos copas nacionales (Supercopa Argentina y Maradona). Su contrato se vencerá el próximo 30 de junio e incluye una opción de extensión por seis meses. Lo que pase dependerá de los cinco meses que restan hasta entonces.

