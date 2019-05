Zárate ya remató y vendrá el gol: su último grito con la camiseta de Vélez, en Liniers. Fuente: FotoBAIRES

Matías Baldo
10 de mayo de 2019

La banda sonora de un jugador de fútbol puede cambiar drásticamente en menos de un año. Mauro Zárate jugó su último partido en Vélez el 13 de mayo de 2018 en el empate por 1-1 frente a Argentinos Juniors, por la Superliga. Con la cinta de capitán, de verde fluorescente, en su brazo izquierdo, marcó el único gol del Fortín tras una fantástica jugada colectiva del equipo de Gabriel Heinze que involucró a Matías Vargas, a Lucas Robertone y a Nicolás Domínguez.

Concluido el encuentro, Zárate fue contundente: "Las ganas (de seguir en Vélez) están, siempre, pero no sé qué será de mí en el próximo semestre. Depende de muchas cosas", reflexionó sin saber que había sido su despedida. Tampoco lo sabían sus hinchas, que lo despidieron con un atronador "Mauro es de Vélez, de Vélez no se va".

Un año después, Zárate ya no juega en Vélez y los hinchas le dedicaron una nueva canción en el triunfo frente a Lanús por la Copa de la Superliga que clasificó al club de Liniers a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará al Boca de Zárate. "El que no salta, es un traidor", cantaron. El domingo, Boca visitará al José Amalfitani en el partido de ida de la serie que se definirá el jueves en La Bombonera.

¿Será titular Zárate? El propio delantero, convertido en figura Xeneize y ovacionado por los hinchas azul y oro, dejó en claro sus ganas de ser titular después de la victoria por 3-1 frente a Godoy Cruz por el mismo torneo: "Sería muy lindo volver al Amalfitani, al estadio que me vio nacer. Lo que pase con la gente no va a cambiar mi cabeza ni lo que siento en el corazón. No le voy a pedir a la gente que me entienda, que hagan lo que sientan y nada más".

No voy a hacer nada que perjudique a Boca primero y a Mauro después Gustavo Alfaro

Días más tarde, respondió también a una consulta en Instagram. "¿Te gustaría ser titular ante Vélez?", le preguntó un usuario. Zárate respondió: "Uno siempre quiere jugar!!!".

Sin embargo, su presencia aún está en duda después de haber sido titular en la victoria por 2-1 frente a Athletico Paranaense por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Gustavo Alfaro, entrenador de Boca, no despejó las dudas: "Me lo han consultado, pero para mí este partido (vs Paranaense) era vital. Quería ganarlo como sea. Después, lo que pase de acá al domingo lo voy a evaluar. No voy a hacer nada que perjudique a Boca primero y a Mauro después. Estoy tranquilo, quiero analizarlo y tener a todos los jugadores a disposición", argumentó.

Gabriel Heinze fue breve pero contundente y minimizó la situación que su equipo afrontará el próximo domingo: "Yo voy a jugar contra Boca y Zárate es un jugador más. Si juega, trataremos que juegue lo menos posible". Será un encuentro importante para el Fortín, ilusionado con un equipo joven y bajo la identidad que instaló el entrenador desde su llegada al club. "Al hincha le digo que vaya a luchar con nosotros, que lo vamos a necesitar. Vamos a defender la camiseta de esta institución", alentó.

Boca visitará a Vélez en un cruce de alta temperatura que, además de tratarse de un mano a mano a eliminación directa, tendrá a Mauro Zárate como el eje principal de una serie que promete ser vibrante. La incertidumbre sobre su participación se disipará recién horas antes.