Después de un nuevo ataque de furia de un grupo de hinchas, la estatua de Zlatan Ibrahimovic fue retirada de las afueras del estadio de Malmö Crédito: @FootCenter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 15:00

Cuando Zlatan Ibrahimovic se convirtió en inversor del club Hammarby, fue vandalizada su estatua en las afueras de la sede del club Malmö, el archirrival y cuyos hinchas lo idolatraban. Ahora, la escultura directamente desapareció luego de otro acto de furia de los fanáticos, unos días después de que el futbolista sueco se mostrara entrenándose en Hammarby, mientras la pandemia de coronavirus lo mantiene lejos de Italia, donde juega en Milan y los torneos están suspendidos.

Ibrahimovic dijo no estar molesto por el retiro de la estatua que permanecía en las afueras de las instalaciones de su primer club, porque "permanecerá siempre" su historia como futbolista. "Es una pena. Quieren atención y que los medios escriban sobre eso: están en un nivel de guardería, pero yo soy más grande que todo esto", había criticado el delantero luego de que el monumento fuese destrozado por un grupo de seguidores de Malmö a fines del año pasado. Ahora, en declaraciones a Eurosport, apuntó: "Es triste. La estatua era lo que era, pero que haya desaparecido no implica que mi historia desaparezca. Mi historia queda para siempre".

El sueco ha quedado involucrado en la polémica por la rivalidad entre ambas instituciones. Adquirió 25% de las acciones de Hammarby y eso disgustó a seguidores de Malmö. "He dado a ese club 10 millones de euros", explicó en relación con el derecho de formación de FIFA, aludiendo a que es su club de origen y a que jugó en él antes de cumplir los 21 años.

Zlatan Ibrahimovic compró acciones de Hammarby, el club archirrival del aquél en el que debutó en la primera división, y se enfurencieron hinchas de Malmö. Crédito: DPA

"Lo que pasó, pasó. Ahora no es importante para mí. Hoy en día hay cosas más grandes; hablamos de la salud del mundo. Esta estatua no significa nada en el contexto actual. Sé lo que hice y a qué contribuí", agregó Ibrahimovic, de 38 años, consultado sobre si le gustaría ver una nueva estatua en el futuro.

En tanto, en relación con la vuelta a la actividad, el goleador desconoce qué pasará, ya que su vínculo finalizará el 30 de junio. "Tengo un contrato con Milan y debemos ver cómo terminan las cosas allí, si terminan", indicó. "Todavía no hay decisiones oficiales. He dicho siempre que quiero jugar al fútbol el mayor tiempo posible y nunca se sabe lo que pasará en el futuro. Soy un tipo que quiere entregarse y no quiero seguir jugando sólo por ser quien soy", finalizó.

Así había aparecido el monumento de Ibrahimovic tras conocerse que el astro había comprado acciones de Hammarby, en 2019 Crédito: DPA