La durísima crítica de Zlatan Ibrahimovic para los jugadores de Inter Miami y la defensa para Lionel Messi

Un golpe de realidad demasiado contundente recibió Inter Miami con el 4-0 frente a PSG, por los octavos de final del Mundial de Clubes. Una eliminación que no generó sorpresas, pero que sí marcó una diferencia de jerarquía abismal y que dejó en evidencia una distancia física enorme entre ambos equipos. Lionel Messi recibió críticas por su desempeño, en especial de la prensa de Francia, pero Zlatan Ibrahimovic salió al cruce de esos comentarios negativos y analizó que la responsabilidad de la derrota no recae en el capitán de la selección argentina, sino en la falta de calidad colectiva del conjunto estadounidense.

“No perdió Leo Messi, perdió el Inter Miami. Messi juega con estatuas, no con compañeros. Está rodeado de jugadores que corren como si llevaran bolsas de cemento”. La frase de Ibrahimovic tras el partido, en diálogo con Foot Mercato, dejó en evidencia la posición del ex delantero respecto de las críticas que recibió el rosarino tras la derrota con Paris Saint Germain.

Messi e Ibrahimovic, cuando todo era armonía en Barcelona

Zlatan Ibrahimovic, que fue compañero de Messi en Barcelona, añadió: “Si estuviera en un equipo de verdad (por el capitán argentino), en cualquier gran equipo, verías al verdadero león. Messi juega sólo porque ama el juego, porque todavía puede hacer lo que el 99% de los jugadores no pueden”. Además, el sueco de 43 años, aseguró que Messi actualmente muestra otra versión por estar en un contexto limitado: “Este no es el Messi que conozco. Si lo pusieras en un equipo de verdad, iría a por todas”.

Sin demasiadas vueltas y fiel a su estilo, Ibrahimovic también criticó a la estructura futbolística del equipo estadounidense y al entorno de Inter Miami: “No hay entrenadores, ni estrellas, ni siquiera jugadores que entiendan cómo moverse sin la pelota”.

La palabra de Messi

Tras la goleada, Lionel Messi reconoció la superioridad del rival y habló acerca de la jerarquía de un equipo que acaba de conquista la Champions League: “PSG es un grandísimo equipo, por algo son los campeones de la Champions”.

Lionel Messi ofreció su visión sobre el resultado y el balance del paso de su equipo por el certamen. “Se dio un poco el partido que esperábamos, tratamos de hacer lo mejor posible, creo que dejamos una buena imagen a nivel Mundial de Clubes. Competimos. Ya está, se terminó y hay que pensar en lo que viene, el torneo nuestro que sigue y nada más”.

Y agregó: “Intento estar, acompañando siempre al grupo, de dar el máximo. Siempre feliz de jugar, de poder estar y de disfrutar de esto que es lo que me gusta e intentando ayudar siempre al equipo”.

En la zona de los vestuarios, más allá de las miradas de los medios por el reencuentro de Messi con su viejo equipo, lejos de las cámaras recibió el saludo de jugadores y miembros del plantel parisino, y compartió una foto con Ousmane Dembelé, que publicó en redes su respeto y admiración por el argentino. “Qué bueno volverte a ver@leomessi, el mejor de todos los tiempos… Ojalá sigas haciendo historia con el@intermiamicf como en este Mundial de Clubes", escribió Dembelé en su cuenta de Instagram.

Messi también se refirió a lo sucedido en la etapa de grupos, cuando el empate frente a Palmeiras condicionó el cruce posterior: “Por ahí nos quedó la sensación con Palmeiras, que ganando el partido 2-0 terminamos empatados y nos hizo cruzar con este París que es mucho más complicado. Pero no es un reproche, simplemente una situación que podría haber sido diferente”.