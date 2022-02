Copa América de futsal: Argentina se impuso por penales a Brasil y jugará la final con Paraguay

Abrazos, festejos, gritos de aliento y, sobre todo, mucha ilusión: La Argentina venció por penales (2-1) a Brasil en la semifinal de la Copa América de futsal y disputará este domingo el partido decisivo contra el local, Paraguay, que en el primer turno había vencido a Colombia por 4 a 2. El encuentro terminó 3-3 en el tiempo reglamentario, y en la definición apareció el arquero argentino, Nicolás Sarmiento. Actual jugador de Betis, atajó los disparos de Ferrao, el capitán brasileño, Pito y Marcenio.

“El trabajo de todo el equipo no se puede ni describir. Es el segundo partido así definitorio que ganamos por penales en pocos meses. Es una sensación de mucha adrenalina”, dijo Sarmiento, el héroe argentino, en declaraciones a la televisión. Y añadió: “Los huevos de esta selección son increíbles. No es un partido más ni para nosotros ni para Brasil. Es nuestro mayor rival. Jugar contra ellos siempre es especial. No era un partido más”, completó el arquero, ex River. Sobre la final, que se disputará este domingo, Sarmiento presagió: “Esto no terminó. Nos vamos a recuperar y pensar en el torneo de mañana. Esto es solo un paso más en nuestro objetivo”.

La atajada decisiva de Sarmiento

🔥 ¡¡¡ARGENTINA FINALISTA!!!



🙌 Sarmiento atajó TRES penales y la Selección le ganó 2-1 en los penales a Brasil.



🏆 Mañana define el título ante Paraguay.

En tiempo reglamentario, el partido terminó empatado 3-3. El marcador fue una montaña rusa: Argentina se puso en ventaja con un gol de Borruto, pero Brasil igualó de penal y gracias a Ferrao. Matheus, ya en el segundo tiempo, anotó el 2-1. Sin embargo, la Argentina dio vuelta el resultado con un gran derechazo de Claudino y, luego, con un tiro libre directo de Cuzzolino. Parecía que los dirigidos por Matías Lucuix se llevaban el pasaje a la final, donde espera Paraguay, el local. Pero Brasil, con Marcenio, encontró el empate luego de que la pelota se desviara en Ressia y descolocara al arquero argentino, Sarmiento. A esa altura, ambos equipos ya habían llegado a las cinco faltas. En el equipo brasileño, además, se había ido expulsado su arquero, Guitta, por mano afuera del área cuando ya tenía amarilla.

El primer tiempo extra fue casi todo de Argentina, plantado en campo brasileño y atacando en búsqueda del cuarto gol. Como resultado de esa presión, Brasil tuvo una falta directa, que Ferrao ejecutó y Sarmiento repelió, para salvar a los corazones albicelestes. Casi sobre el final, Vaporaki tuvo una doble ocasión, tras un robo de pelota. Roncaglio, esta vez, salvó por dos veces a los suyos. Y lo festejó como si fuera un gol.

Los jugadores argentinos festejan el primer gol en el partido contra Brasil, anotado por Cristian Borruto Twitter @pasionfutsal

En la primera jugada del segundo tiempo extra, Edelstein, in extremis, salvó el arco nacional cuando Sarmiento sólo atinaba a hacer la de Dios, como un arquero de handball. La pelota se fue por arriba del travesaño, y se mantuvo el 3-3 parcial. A falta de tres minutos, Argentina fue a buscar el partido con Cuzzolino, el capitán, como arquero-jugador: toda una declaración de principios. El equipo albiceleste, vestido de azul oscuro, mantuvo la posesión de la pelota y estuvo muy cerca del gol. Entre el palo y el arquero Roncaglio lo evitaron.

El festejo del equipo argentino

🎶 "Es un sentimiento, no puedo parar..." 🇦🇷



✨ Otra hazaña de Argentina en el Futsal y van...#FutsalEnDIRECTV pic.twitter.com/wa1CsySjTl — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) February 5, 2022