Mundial de futsal: Argentina no detiene su marcha, sacó a Rusia del camino, está entre los cuatro mejores y ahora va por Brasil

“Sacrificio y cabeza”, dijo Leandro Cuzzolino. La frase del capitán del seleccionado argentino de futsal, el campeón del mundo, representa cómo siente el conjunto nacional. Sufrió, le costó, la pasó mal por momentos, impuso sus condiciones, tuvo un rival que lo conocía bien, llegó hasta los penales... Y allí demostró todo el peso de su condición, de la mano de sus arqueros, Nicolás Sarmiento y de Lucas Farach. Le dio un nuevo golpe a Rusia, como en Colombia 2016, cuando lo dejó sin nada. Ahora lo sacó de la Copa del Mundo de Lituania y le negó la chance de tomarse una revancha. La Argentina dio otro paso más, llegó a las semifinales y ahora va por otra durísima prueba porque su próximo rival será Brasil.

Había mucho en juego. Emocionalmente resultó durísimo. Por la historia que arrastraba este duelo y porque la definición llegó por los penales. Empataron 1-1 en el tiempo regular, no se sacaron diferencias en los dos períodos extras, la Argentina soportó los embates con 6 faltas en su mochila y terminó arriesgando todo sobre los últimos minutos. El premio a esa apuesta llegó, en el instinto de Sarmiento y de Farach y la efectividad del restos de los futbolistas argentinos, el conjunto nacional logró meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial con un 5-4 en los penales.

Lo mejor del partido

Antes del duelo ante Rusia había demasiada tensión en el aire. Es que volvían a verse las caras ambos seleccionados, ya que fueron los dos finalistas de la Copa del Mundo de Colombia 2016. Allí la coronación fue en celeste y blanco con un 5-4 épico. Y desde que comenzó el partido en el Arena Kaunas estaba claro que había una vibra especial, un deseo de revancha para los ruso y una intención de revalidar lo realizado hace cinco años por parte de la Argentina. Es que los rostros fueron prácticamente los mismos de aquella jornada, porque había 10 jugadores de cada plantel que estuvieron en ese duelo disputado en el Coliseo del Pueblo en la ciudad de Cali, Colombia.

Sabe la Argentina que ya no se trata de un participación más la que está realizando en Lituania. Su plantel tiene futbolistas que saben de qué se trata subirse a lo más alto. Cuzzolino es una pieza clave, pero en esa misma sintonía aparecen futbolistas como Ángel Claudino, Cristian Borruto, Alan Brandi o Maxi Rescia. Todos ellos, más Sarmiento y Farach desde el arco, pudieron comprender perfectamente qué había en juego, cómo defender el parche dorado que tienen pegado en el pecho, que los distingue como los campeones del mundo.

El penal del festejo: Farach contiene el remate de Rómulo y asegura la clasificación argentina a las semifinales Selección Argentina Oficial

Se jugó el cuerpo en cada cruce Santiago Basile, no le dio respiro Constantino Vaporakis a Robinho -uno de los tres brasileños que actúan en Rusia-, fue una roca Damián Stazzone para contener a Eder Lima, no le dio ni un centímetro Taborada a Asadov, fue una sombra Lucas Bolo de Chishkala... El entrenador Matías Lucuix supo cómo bajar el mensaje y continuar con el ADN que se generó en el ciclo anterior de la mano de Diego Giustozzi, que lo tuvo como ayudante de campo cuando la Argentina fue por primera vez en su historia campeón del mundo de futsal.

Cada movimiento fue perfectamente estudiado. Para cada rubro de la especialidad, la Argentina cuenta con los mejores interpretes, por eso abrió el marcador de la mano de Cuzzolino que con su zurda le dio el primer grito al conjunto nacional del partido. Supo todo el grupo como defender y soportar toda la presión de Rusia, que tiene una infinidad de recursos. Apenas una desatención y lo pagó: a cinco minutos del final apareció Antoshkin para igualar el partido. Lejos de quedar en shock por el impacto el conjunto albiceleste se repuso y no dejó margen para que lo vuelvan a dañar.

“Cuando atajé el penal (le detuvo uno a Abramov y otro a Chishkala) se me vinieron muchas cosas a la cabeza: emociones, alegría y mucho sufrimiento, pero sobre todo una alegría inmensa. Cuando no llegan las piernas se gana con el corazón y eso es lo más lindo”, expresó Sarmiento.

El gol de Taborda en la definición por penales y la tapada de Farach a Romulo, resultó la coronación perfecta para darle a la Argentina la chance de verse cara a cara con Brasil, el miércoles próximo, a las 14, hora de la Argentina. Y la cita es de altísimo cuidado, porque delante estará el equipo que ganó 5 títulos mundiales del futsal, ya que desde que se disputa la Copa del Mundo, desde 1989, los brasileños dominaron la escena (otros dos ganó España y uno la Argentina).

“Son momentos únicos que no sabes si vas a repetir, trato de aprovecharlos al 100% porque igual el día de mañana no vuelves a estar en este lugar”, le contó Lucuix al sitio de la FIFA. Es que lo que está viviendo el entrenador argentino es realmente magnífico. Conduce un equipo con futbolistas que se curtieron en la liga local que comenzó en 1986, que tiene a Pinocho como uno de sus máximos exponentes, que consagró en 2021 a Boca como campeón del futsal en la Argentina y que tiene a San Lorenzo como uno de los dueños del cetro de la Copa Libertadores de la especialidad.

Argentina venció por penales a Rusia en la Copa del Mundo de Futsal Lituania 2021 Selección Argentina Oficial

No se conforma este equipo con lo conseguido hasta acá. Sus jugadores, que en su mayoría actúan en Europa (sólo Stazzone, Farach y Matías Edelstein juegan en la Liga local) quieren un paso más, sacar del camino al poderoso Brasil que cuenta con talentos como el de Rodrigo, Dyego, Gadeia y Leozinho, entre otros. Será un duelo en el que también el conocimiento entre los dos equipos es muy grande. Y si bien Brasil es la máxima potencia de la especialidad, el seleccionado argentino le ganó a Brasil la final de las eliminatorias sudamericanas en febrero de 2020 disputada en Carlos Barbosa, la ciudad cuna de la disciplina. Aunque también es una pesadilla para la Argentina el conjunto brasileño, ya que la última derrota oficial del seleccionado albiceleste fue justamente ante Brasil (4-2) en abril de 2017, en la final de la Copa América que se disputó en San Juan.

Hasta Lionel Messi se siente identificado con este conjunto, tanto que celebró el triunfo ante Rusia a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. El rosarino publicó una foto de la TV con la transmisión del partido de Argentina vs. Rusia y le agregó un “Vamos” con varios aplausos. Por el reflejo de la imagen publicada, se observa que Messi siguió el partido del equipo argentino de futsal por la señal de DeporTV, junto a dos de sus tres hijos y su pareja, Antonela Rocuzzo.

El seleccionado de la Argentina de futsal demostró que llegó a Lituania con la firme intención de defender el título que consiguió en 2016. No se detiene, no quiere hacerlo, no se inquieta, no mira el rival, confía en sus potencialidades. Es el campeón del mundo y lo revalida a cada paso.