Rugby Championship: un video de los All Blacks que pone a los Pumas en segundo plano y aumenta el malestar

La relación es cada vez más difícil. La sociedad que la UAR hizo con los tres gigantes del hemisferio sur supo llevar al rugby argentino al punto más alto de la historia del profesionalismo en el país. Pero en los últimos tiempos las cosas no son como se esperaban. Las diferencias son cada vez más evidentes y el vínculo parece resquebrajarse. Y hasta un simple video de 31 segundos, con el viaje de las delegaciones desde Townsville a Gold Coast, es mirado con recelo por el trato que recibe el equipo nacional. La lejanía geográfica, las dificultades de la pandemia, la pérdida de la localía... y ahora un “descuido” insólito, en la foto de la presentación del Rugby Championship 2021 que mostró a los capitanes de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, pero omitió al de los Pumas.

La UAR hizo público su malestar. Primero a través de un comunicado que se publicó la página web de ESPN. Después, con la declaración del entrenador Mario Ledesma en la conferencia de prensa posterior al partido con Australia por la quinta fecha del certamen.

Ardie Savea (All Blacks), Siya Kolisi (Springboks) y Michael Hooper (Wallabies), realizaron la producción especial sin Julián Montoya (Pumas). El coach nacional se descargó: “Lo que ocurrió es una falta de respeto para este grupo y para todo el rugby argentino. Si como dicen hubo un problema de entendimiento, no es una excusa. Si falta un capitán, no hacés la foto. Estamos dolidos como equipo y como nación de rugby. Todos hacemos un esfuerzo muy grande por estar acá. Los jugadores están lejos de la familia, en cuarentena, en burbuja; se agiganta todo. Pedimos que se nos respete, que se respete el esfuerzo. El año pasado hubo un equipo que no vino [Sudáfrica]. Estoy orgulloso de cómo este equipo transforma las adversidades en motivación para seguir adelante. Lo único que pedimos es un poco de respeto”.

Ayer, después de los partidos, las cuatro delegaciones se trasladaron en el mismo vuelo desde Townsville hacia Gold Coast, donde se jugará la última fecha del torneo. Allí, la Argentina jugará el próximo sábado con Australia (a las 4.05 hora de nuestro país), y a las 7.05 se medirán los All Blacks vs. los Springboks. Ambos encuentros serán en el Cbus Super Stadium, en Robina.

Pues bien. Durante ese vuelo, el equipo de difusión de los All Blacks realizó un video que publicó en sus redes sociales. Allí se muestra la camaradería de los equipos a la hora de compartir el viaje. En el aeropuerto y en el avión. Pero lo hicieron con una particularidad que también despertó la idea de destrato en la delegación argentina.

El video comienza con una charla entre el australiano Quade Cooper, el sudafricano Siya Kolisi y el neozelandés Ardie Savea. Luego hay varios primeros planos de varios jugadores: Samu Kerevi y Taniela Tupou (Australia); Eben Etzebeth (Sudáfrica), y Joe Moody, Will Jordan, Damian McKenzie, Jordie y Beauden Barrett (Nueva Zelanda).

Ni una sola referencia a los Pumas. Las camisetas celestes de la delegación nacional sólo se pueden ver de fondo, pero son difíciles de identificar. Apenas de divisa a Mario Ledesma, Marcos Kremer y Pablo Matera. Todos, siempre, de espaldas, o en el fondo de la imagen.

Está claro que podría tratarse de una casualidad de la edición. Y no habría motivos para pensar de otra forma si no fuera por el antecedente de la fotografía en la que Julán Montoya, capitán de los Pumas, fue excluido. En medio de un presente deportivo malo, con cinco derrotas consecutivas, estos detalles también pueden alterar el ánimo de los argentinos.

En 2012, con la creación del Rugby Championship (una ampliación del Tri-Nations), la Argentina tuvo su inserción en el primer nivel del rugby internacional. Esa realidad ventajosa se extendió en 2016, con una alianza que permitió la creación de la franquicia de Jaguares, que se incorporó en el Super Rugby, el mayor torneo de equipos del planeta.

Pero el desarrolló sólo duró cuatro años, y se terminó abruptamente en 2020 a partir de las restricciones por la pandemia de coronavirus. La Argentina ofreció un plan de reestructuración del certamen, pero fue omitido. Australia y Nueva Zelanda juegan sus versiones de Super Rugby locales y más tarde hacen un certamen más con los equipos de ambos países. En tanto Sudáfrica mudó sus franquicias al hemisferio norte y se unió a la Liga Celta.

La producción del Rugby Championship sin los Pumas

Los Jaguares ya no existen, lo que provocó un enorme éxodo. Los rugbiers nacionales se distribuyeron en competencias en Francia e Inglaterra, principalmente, más algunos que se fueron a Australia. La situación actual es similar a la que se vivió entre 2012 y 2015, con jugadores desperdigados por todo el mundo y un calendario de clubes que va a contramano del de selecciones.

En medio de esa situación, las señales de los socios de Sanzaar son cada vez más incómodas para la Argentina. Aunque el contrato fue renovado hasta 2030, el futuro genera una gran incertidumbre. Y las dudas son tantas que hasta un simple video de 31 segundos aumenta la inseguridad de la UAR.