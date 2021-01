Gabriel Anello: "El técnico de Boca perdió el respeto del plantel" Crédito: AP Photo/Andre Penner, Pool

El conductor de Fútbol Sin Manchas, Gabriel Anello, sentenció este domingo que el director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, "perdió el respeto" de su plantel.

"Desde que pasó lo de Pol Fernández (NdeR: fue separado tras no arreglar su continuidad), la relación entre Russo y los jugadores de Boca se rompió porque los jugadores creían que el técnico iba a jugar para los futbolistas, pero jugó para el Consejo de Fútbol", reveló Anello.

En tanto, sobre la derrota de Boca ante Santos por la semifinal de la Copa Libertadores, el relator deportivo dijo que en lugar de "leer el partido", "la lectura que hizo (Russo) fue la de Billiken".

Por otra parte, el conductor de Radio Mitre se enojó con quienes "instalaron" que está peleado con el entrenador xeneize porque no le daba "una nota", y se mofó de la manera de hablar del experimentado DT: "¿Con Russo? ¿Que le decís 'Hola Miguel, buen día' y no te termina de decir hola? Con todo respeto. Es un declarante hábil. Me enojo si (Marcelo) Gallardo no me da una nota, que es una biblia abierta", diferenció.

Siempre crítico de Russo, Anello se jactó de que "esto que pasó" lo viene anticipando "hace un año", pero que "el 'Mundo Boca' no se banca una crítica y una autocrítica". Además, el animador televisivo sentenció que quisieron "empaquetar a la gente que Boca era una máquina", y que el equipo "hizo un papelón" que "se veía venir".

Finalmente, el narrador de fútbol se preguntó "cómo este señor (por Russo) le levanta el ánimo a los jugadores, con esa cara, con esa frustración encima".