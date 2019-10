Gareth Davies (Gales) se verá las caras con Faf de Klerk (Springboks) Fuente: AFP

El campeón del Seis Naciones ante el ganador del Rugby Championship. Gales vs. Sudáfrica. Los dos llegan al duelo del domingo (a las 6 de la Argentina) con la fe por las nubes. Promete ser el partido más cerrado y orientado a los forwards de los dos. El ganador enfrentará en la gran final a Inglaterra, el próximo sábado. El perdedor se cruzará por el tercer puesto con los All Blacks.

Gales sufrió para llegar a esta instancia pero demostró, una vez más, el temple para sobreponerse situaciones adversas y jugar hasta el minuto 80. Sudáfrica es el único de los cuatro que no está invicto, ya que cayó en el debut ante All Blacks. Desde entonces fue creciendo y ante Japón mostró su mejor versión, arrollando con los forwards y capitalizando los espacios con sus backs. Aparece en principio como el más completo de los dos, aunque domingo no tendrán al desequilibrante wing Cheslin Kolbe, lesionado.

Será el tercer choque consecutivo entre ambos en Mundiales. Los anteriores los ganó Sudáfrica, aunque por escaso margen y con definiciones sobre el final. En la clasificación de 2011 fue 17-16 con un try de Francois Hougaard a 15 minutos del final. En los cuartos de 2015 fue 23-19 gracias a la conquista de Fourie du Preez a 6 del cierre. Aunque Gales puede aferrarse de otra estadística: desde entonces ganó los cuatro partidos que jugaron entre sí y cinco de los últimos seis, cuando solo había ganado uno de los primeros 29.

Las formaciones

Gales: Leigh Halfpenny; George North, Jonathan Davies, Hadleigh Parkes y Josh Adams; Dan Biggar y Gareth Davies; Ross Moriarty, Justin Tipuric y Aaron Wainwright; Alun Wyn Jones y Jake Ball; Tomas Francis, Ken Owens y Wyn Jones

Suplentes: Elliot Dee, Rhys Carre, Dillon Lewis, Adam Beard, Aaron Shingler, Tomos Williams, Rhys Patchell y Owen Watkin

Entrenador: Warren Gatland.

Sudáfrica: Willie Le Roux; S'Busiso Nkosi, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Handre Pollard y Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Pieter-Steph Du Toit y Siya Kolisi (capt); Lood de Jager y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Mbongeni Mbonambi y Tendai Mtawarira

Suplentes: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Vincent Koch, RG Snyman, Franco Mostert, Francois Louw, Herschel Jantjies y Frans Steyn.

Entrenador: Rassie Erasmus.

Cancha: International Yokohama.

Arbitro: Jerome Garcès (Francia)

Horario: 6 de Argentina (18 local)

Televisa: ESPN 3