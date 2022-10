Marcelo Gallardo se va de River: los memes y reacciones de los hinchas en las redes sociales

escuchar

De manera inesperada, Marcelo Gallardo anunció su salida de River Plate tras un inigualable ciclo de ocho años y medio. Para sorpresa de todos, El Muñeco llamó a una conferencia de prensa para confirmar que no renovará el contrato que se le vence en diciembre de este año.

A dos meses y medio de la finalización de su vínculo, Napoleón les comunicó a los dirigentes y los hinchas millonarios la noticia que no querían escuchar. Como era de esperar, la congoja inundó en los simpatizantes del club de Núñez. Asimismo, los analistas volcaron sus primeras comentarios ante lo sucedido, mientras que los seguidores de Boca Juniors celebraron pícaramente la salida de su némesis.

“Lo más triste y doloroso la salida de Marcelo Gallardo. Eternamente gracias Napoleón”, “Gallardo se va de River, no me toquen que lloro”, “Se va Gallardo... Hoy todo es tristeza”, “Todavía no caigo”, “Gallardo no es más DT, sabía quo iba a pasar pero no lo asimilo”, “Se va Gallardo de River, señores”, ya no quiero vivir mas fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la red social Twitter minutos después de que El Muñeco diera la mala nueva.

En tanto, la cuenta partidaria “Misho edits” publicó: “Fuimos contemporáneos al River de Marcelo Gallardo. A los hijos de tus hijos le contarás de este hombre, estoy destruido. Tu legado es eterno Muñeco”. Asimismo, el usuario “Pibe de la Sívori” aseguró que Gallardo “es la persona más identificada con un club en la historia del fútbol argentino”.

Hinchas de River se expresaron por la partida de Gallardo: se va cuando termine este contrato Captura Twitter

Por último, la hincha Flor Mercorelli subió una foto de su tatuaje en la espalda con “la frase que dejaste marcada en todo hincha: Que la gente crea. La frase que entiende de cosas mucho más alejadas del fútbol, que me sirve de guía para la vida misma. Tenerte en mi piel, llevarte en mi sangre”.

Hinchas de River, con frases de Gallardo tatuadas Captura Twitter

En el ámbito internacional, el periodista italiano especialista en mercado de pases, Fabrizio Romano, se hizo eco de la noticia, y manifestó su deseo de que, tras la “era legendaria como el entrenador más importante en la historia de River”, Gallardo dirija en Europa.

Por su lado, el comentarista deportivo y exjugador, Diego Latorre, escribió: “En estos tiempos en los que todo atenta contra la inestabilidad Gallardo deja una huella imborrable en el fútbol argentino luego de su largo ciclo. El desgaste que genera la existencia es inevitable”.

La congoja por la partida de Gallardo inundó las redes sociales Captura Twitter

Gallardo se va de River y los memes hablaron Captura Twitter

"Gallardo se va de River" Captura Twitter

El comunicado de River en las redes sociales

Por su lado, la institución millonaria publicó en su cuenta de redes sociales un sentido mensaje de despedida al máximo ganador de su historia: “Gracias para toda la vida. Después de más de ocho años de gloria que quedarán para siempre en la historia de River y del fútbol, Marcelo Gallardo anunció el final de su ciclo como entrenador del Club”. Acompañaron el texto con una afiche que contiene la frase con la que el DT se despidió de la conferencia de prensa: “Ha sido una historia hermosísima”.

El tuit oficial de River sobre Gallardo Captura Twitter

