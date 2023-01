“Dejame terminar”: el intenso debate entre Federico Bulos y Chavo Fucks por un jugador que se negó a ir a Boca

escuchar

Los columnistas de F90 (ESPN), Federico Bulos y Chavo Fucks, protagonizaron este martes un tenso cruce en relación al caso Retegui, el futbolista de 23 años que decidió quedarse en Tigre, donde el campeonato pasado se coronó como el goleador, y no aprovechó la oportunidad de regresar a Boca Juniors, el club dueño de su pase.

“Chapita” (como se lo conoce), incluso habría sido seducido por el entrenador xeneize, Hugo Ibarra, para volver a sus filas. Sin embargo, el centro atacante optó por permanecer en Tigre.

El disparador de la discusión fue la posible llegada a Boca del futbolista uruguayo Miguel Ángel Merentiel, de presente irregular en Palmeiras. Respecto de sus características, Bulos opinó que “es un muy buen jugador”, pero lo diferenció de los “galácticos”.

“Los ‘Clase A’ no vienen al fútbol argentino. En tal caso, (llegan) Salomón Rondón o Paolo Guerrero porque ya están con cierta inactividad. Si vos estás en el mejor momento de tu vida, no venís a la Argentina. Merentiel es más terrenal”, añadió el relator.

A su turno, Fucks le recordó a Bulos que Miguel Borja y Nacho Fernández, jugadores de probada categoría, también decidieron venir a jugar al fútbol argentino. Sobre Merentiel, el comentarista deportivo consideró que es “menos que Retegui”.

Este comentario del Chavo provocó la ira del Negro, quien en voz alta le pidió a su compañero: “¡Pero pará, dejame terminar! Retegui no quiso jugar en Boca”. “Pero obviamente que no va a querer...”, le retrucó Fucks. A los cuatro vientos, Bulos vociferó: “¿Pero cómo no va querer jugar en Boca una persona, un jugador de fútbol?”.

El experimentado periodista se puso en el lugar de Retegui, y analizó cuáles fueron las alternativas que evaluó a la hora de tomar su decisión. “Quiere jugar en Tigre porque tiene ese panorama. Dice: yo hice 22 goles y estoy abajo de Orsini que hace tres goles por año”.

Luego, Fucks barajó otros motivos por los cuales Chapita podría haber elegido Tigre por sobre Boca. “Si hay un pacto de caballeros entre Román y (Sergio) Massa, yo lo respeto. Ahora, si Retegui dijo que no quiere venir a Boca porque es suplente de Orsini y de Morales...”.

Mateo Retegui ya marcó dos goles en el primer partido del campeonato TŽlam

Acto seguido, Bulos le contó a Fucks que Ibarra “se juntó con Retegui en un hotel”, tras lo cual, el Chavo le preguntó a su colega cómo el DT había intentado seducir al último goleador del fútbol argentino. Sin bajar el tono de voz, Federico contestó: “¿Qué le va a decir? ¿Sos el nuevo (Martín) Palermo? ¡No, vení a Boca que te quiero!. Y el pibe le dijo ‘estoy bien donde estoy’”.

En ese momento, el Chavo se manifestó de acuerdo con la decisión de Retegui porque, desde su punto de vista, podría haber sido suplente. Efusivo, Bulos lanzó: “¿Quién te dijo que no va a jugar? ¡Si están todos cuestionados!”.

Al final del debate, Fucks reiteró que, desde su punto de vista, Retegui “es mejor que Merentiel y que Vázquez”, opinión que fue respaldada por el periodista Daniel Arcucci, quien sobre Mateo, sentenció: “Es un chico que está probado”.

