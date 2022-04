Germán Burgos acerca al Aris Salónica a las copas europeas

El fútbol siempre da revancha, dicen, y Germán Burgos lo está comprobando. Si su lanzamiento como entrenador principal en Newell’s, luego de tantos años junto con Diego Simeone, le mostró el lado espinoso de la profesión, la segunda experiencia comienza a ofrecerle la otra cara de una moneda que suele estar en el aire. Su marcha por el fútbol griego atrapa la atención: después de 8 partidos, con cinco victorias, dos empates y una derrota, su equipo, Aris Salónica recuperó el protagonismo extraviado y se entusiasma con alcanzar un cupo en la próxima Europa Conference League.

El ex arquero desembarcó en Grecia a finales de febrero y asumió una situación complicada. Aris Salónica deambulaba por la octava posición de la Superliga griega, con tres fechas por delante para la finalización de la primera etapa. Pero el equipo reaccionó de inmediato con tres triunfos: 3 a 0 a Atromitos, 2 a 0 a Asteras Trípolis y 2 a 1 a Olympiacos, el cómodo puntero, que arrastraba un invicto de 31 partidos y encadenaba 20 años sin tropiezos frente al Aris. Ese envión le permitió al equipo terminar cuarto y avanzar a la zona campeonato. En Grecia son 14 equipos y el primer corte clasifica a los seis primeros, que arrastran los puntos, para luego competir en un hexagonal por el título.

En la rueda decisiva, el equipo de Burgos perdió 2-1 en el debut con Olympiacos, empató 0-0 con Panathinaikos y el PAS Giannina, y venció 2 a 1 a AEK Athenas y 1 a 0 en la última fecha, el domingo pasado, a Paok, el clásico de Salónica. Este fin de semana no hay acción por la celebración de la Pascua ortodoxa en Grecia. Hasta aquí, Aris marcha tercero. El campeón griego se clasifica para los playoff de la Champions League; el segundo y el tercero acceden a la Europa Conference League y el destino del cuarto depende de quién sea el vencedor de la Copa de Grecia. El fixture se retomará el 1° de mayo, y en dos semanas se disputarán las cinco fechas que faltan.

Burgos, con contrato en Aris hasta diciembre de 2024, busca devolver al club a una competencia europea. El club únicamente se coronó en Grecia tres veces: 1928, 1932 y 1946. En el plantel, el entrenador argentino cuenta con los compatriotas Daniel Mancini (ex Newell’s), Facundo Bertoglio (ex Colón) y Mateo García (ex Instituto). El más conocido para el medio argentino es el delantero naturalizado paraguayo Juan Manuel Iturbe, que pasó por Quilmes y River.

En declaraciones al diario Marca, el volante español Javier Matilla, capitán del Aris, destacó la tarea de Burgos: “Ha traído cosas nuevas. Su filosofía de fútbol nos sorprendió porque no se asemeja al estilo de los últimos años del Atlético. Le gusta jugar, cuidar el balón y dominar los encuentros. En definitiva, ser protagonistas y eso se agradece. Pero lo que más destacaría es la intensidad que nos ha aportado. Salimos mucho más enchufados. Damos el 1000%”.

El “Mono”, después de algo más de una década junto a Simeone, se convirtió en cabeza de grupo, en técnico principal en Newell´s, de donde se marchó luego de 15 partidos, con cuatro victorias, seis empates y cinco derrotas. Estuvo entre marzo y junio de 2021 y no alcanzó a regularizar la marcha del conjunto rosarino. “Arranca una nueva aventura. Estoy muy feliz por poder dirigir a uno de los clubes históricos en Grecia. Soy de naturaleza optimista, vengo con mucha hambre y junto con mis jugadores haremos todo lo posible para dar éxitos al equipo”, había señalado Burgos, de 53 años el día de su presentación en Aris Salónica. Por ahora lo acompañan las mejores sensaciones, para confirmar aquello de las revanchas en el fútbol.