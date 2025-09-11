El Mono Burgos salió a aclarar sus dichos discriminatorios contra Lamine Yamal que le costaron un trabajo en televisión

Germán “El Mono” Burgos salió a aclarar sus dichos contra Lamine Yamal, joven estrella de FC Barcelona, palabras que le valieron en abril del año pasado la desvinculación de un programa de televisión.

En 2024, el exentrenador de Newell’s Old Boys se refirió a un Yamal que entonces tenía 16 años y daba sus primeros pasos en el club blaugrana. “Ojo que si no le va bien termina en un semáforo”, dijo sobre él.

Durante su paso por Chiringuito TV este jueves, Burgos volvió sobre aquella frase y reflexionó: “Quizás no hay tantos malabaristas y gente divina. Creo que en /avenida de Madrid) La Castellana hay uno. ¿Dónde se ve el talento? En la calle. El comentario que hice aquella vez era un elogio en forma de chiste. Era un elogio".

“Lo bueno de todo esto es que a mí, por ejemplo, me dicen Mono. Entonces, no encaja por ningún lado", remarcó entre risas. Aseguró además haber enviado mensajes a la familia de Yamal y su entorno con pedidos de disculpas.

Y contó una anécdota: “Después de todo este escándalo, me encontré con [Joan] Laporta -presidente de FC Barcelona- en el partido entre Rayo [Vallecano] y Barcelona. Le dije ‘hola, soy Germán Burgos’. Me respondió con un ‘Mono querido’. Le dije ‘presidente, no me diga mono’. ¿Te das cuenta? Se ha desmadrado todo”.

Ante la consulta del periodista Josep Pedrol respecto de cómo lo afectó personalmente el hecho, admitió: “No me afectó. Al contrario. Recibí un afecto que no lo esperaba. Se entendió rápidamente. En todo caso no se entendió en Movistar Plus. Yo los llamé para salirme. Me bajé para no hacer problemas ni generar malestar”.

El episodio que llevó a la desvinculación de Burgos

La controversia ocurrió el 10 de abril de 2024, en la previa de la ida de los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y PSG. Las cámaras de Movistar Plus+ enfocaron a Yamal mientras hacía jueguitos y Burgos reaccionó con una frase que encendió las críticas: “Ojo que si no le va bien termina en un semáforo”.

El comentario fue rápidamente señalado como racista y clasista, dado que Yamal creció en Rocafonda, uno de los barrios más humildes de Cataluña. La reacción institucional fue inmediata: Barcelona y PSG decidieron no ceder futbolistas a la señal televisiva tras el partido y la UEFA cuestionó a la cadena.

Movistar Plus+ emitió un comunicado de disculpas y anunció la desvinculación inmediata del exarquero, en línea con su política de tolerancia cero frente a conductas discriminatorias: “Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores, la plataforma pide disculpas públicamente y adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no se repitan”, expresó la empresa en aquel momento.

Tras el episodio, Burgos publicó un mensaje en Instagram: “No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA ni a la plataforma Movistar Plus. Mi intención no era denostar a Yamal, todo lo contrario. El fútbol une todo y a todos“.

Las disculpas públicas del Mono Burgos en su Instagram

Burgos, de 55 años, desarrolló una extensa carrera como futbolista en Ferro, River y la selección argentina. En Europa fue arquero de Mallorca y Atlético de Madrid, donde más tarde se desempeñó como ayudante de Diego Simeone. Tras esa etapa, tuvo un breve paso como DT en Newell’s y en el Aris Salónica de Grecia hasta 2022.