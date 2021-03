Germán Burgos, el principal candidato a reemplazar al DT Kudelka en Newell’s

Se le cayó más de una lágrima a Germán Ramón Burgos cuando el 19 de julio de 2020 se despidió de Atlético de Madrid. Luego de nueve años como ayudante de campo de Diego Simeone, el Mono tomó la decisión de arrancar su carrera como director técnico principal. Fue en el juego contra la Real Sociedad correspondiente a la última jornada de LaLiga cuando Burgos le puso punto final a su experiencia con el Cholo por torneos locales en el estadio Wanda Metropolitano. Y ahora podría debutar como DT en el fútbol argentino, y donde casi firma Marcelo Gallardo en 2014, antes de arreglar con Enzo Francescoli su arribo a River.

Ahora, el Mono Burgos es el principal candidato a reemplazar a Frank Kudelka en Newell’s. La información circuló con fuerza en las últimas horas en Rosario, hasta afirman que ya está analizando videos del conjunto que tiene como referentes a Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco y Pablo Pérez, entre otros. Los dirigentes tuvieron un primer contacto y, si bien Burgos proyectaba que su primera experiencia como DT en soledad sería en España, ahora no descarta comenzar en el fútbol argentino. Además de Burgos, hay dos candidatos a asumir en el conjunto rosarino: Juan Pablo Vojvoda y Jorge Almirón, quien recientemente se desvinculó de Elche, de España.

El Mono Burgos, tentado por los dirigentes de Newell's Archivo - AFP

A fines de abril de 2019, el propio Gallardo reconoció en una charla con Juan Pablo Varsky en Spotify: “Después de estar dos años esperando tras mi partida de Nacional ya tenía una necesidad de volver a trabajar. Newell’s me parecía algo muy interesante entre las posibilidades que tenía, por idea y metodología de laburo. Estuve a segundos de una respuesta, de decir ‘sí acepto’, pero me tomé 24 horas para pensarlo. Ameritaba que lo hiciera por el tiempo que venía esperando. Me tomé un día, y en mi viaje de vuelta a Buenos Aires paré en Cardales para tomar un café y recibí el mensaje de Enzo. Se dio muy rápido después”. Y el actual DT de River agregó: “Fue inesperado por el momento de River. Ramón (Díaz) venía de ganar el campeonato y no estaba en mi radio inmediato, pero lo había visualizado y me había preparado para eso”.

Hace poco más de un mes, en febrero de 2021, le volvieron a preguntar a Burgos por la posibilidad de arrancar su carrera en River y, ante la consulta sobre si había recibido algún llamado de la dirigencia millonaria, aseguró: “No, nunca. En mí esta la idea de pasar por River, porque simplemente es mi casa. Ahora está un amigo como Marcelo Gallardo, también Enzo Francescoli. Las historias del fútbol son largas y estoy seguro que un día va a ocurrir, porque es mi sueño”.

Y en diálogo con Super Deportivo Radio, por Radio Villa Trinidad, agregó: “Justamente, es eso lo que le digo a los jóvenes no dejen de perseguir sus sueños. Yo soy un perseguidor de sueños y River es uno de mis sueños como la Selección Argentina”. Allí todavía afirmaba que su primera experiencia como entrenador la vislumbraba en España.

El Mono Burgos dejó de ser el ayudante del Cholo Simeone e intenta abrirse un nuevo camino en el fútbol AP

En julio de 2020, Burgos había dicho: “Yo solo necesito un calzoncillo y un par de medias para ir a Argentina, no tengo que pedirle permiso a nadie”.

El ex arquero del seleccionado argentino inició su carrera como jugador en Ferro (1989-1994), River (1994-1999), Mallorca (1999-2001) y Atlético de Madrid (2001-2004), ambos de España. Con el Cholo, ya como entrenadores y durante el tiempo que trabajaron juntos, conquistaron siete títulos -entre ellos la primera liga del club tras 18 años- y perdieron dos finales de Champions, en 2014 y 2016.

Kudelka –que no bien asumió en Newell’s fue importante para que el equipo se reactivara y evitara el descenso- venía con malos resultados en la Copa de la Liga 2021. Y los dirigentes, con las elecciones en el oficialismo proyectadas para el próximo 25 de abril próximo, tomaron la decisión de rescindir el contrato del DT, el cual finalizaba en diciembre. El técnico saliente les pidió a los dirigentes un último partido ante Defensa y Justicia en la próxima fecha, este sábado, que marcará el cierre de su ciclo. Mientras tanto, quizás Burgos termina arrancando como entrenador donde casi firma Gallardo antes de recibir el llamado de Francescoli para tomar las riendas de River.

LA NACION