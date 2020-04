Fuente: Reuters

Alejo Miranda

Simone Biles se puso a llorar cuando se enteró de la postergación de Tokio 2020 . La gimnasta más importante en la historia de Estados Unidos y una de las más grandes del mundo pensaba retirarse luego de la gran cita. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos a causa de la pandemia de coronavirus para julio del año próximo, pese a las dificultades que suponen para ella, no pusieron freno a su ambición. Biles quiere seguir haciendo historia.

Biles se enteró de la suspensión en plena rutina de entrenamiento. "Estaba en el gimnasio y cuando fui al vestuario entre rotaciones vi el mensaje. No sabía qué sentir. Me senté y lloré, pero en definitiva fue la mejor decisión. Tenemos que asegurarnos que todos en Estados Unidos y en todo el mundo estén sanos y fuera de peligro. Fue duro, pero está bien", dijo en una entrevista al programa Today de la cadena NBC el miércoles.

Con 23 años recién cumplidos (el 14 de marzo), Biles se preparaba para engrosar sus vitrinas, que incluyen cinco medallas olímpicas (cuatro doradas y un bronce en Río 2016) y 26 en Campeonatos Mundiales, incluidas 19 de oro (récord mundial). Más allá de estos logros, Biles se convirtió en una figura icónica en la historia de la gimnasia artística, que impulsó el deporte a un nivel de popularidad inusitado.

Biles, campeona mundial: aquí, con sus medallas de Stuttgart 2019

Tan grande es su dominio de la especialidad que la Federación Interncional de Gimnasia (IGF) la penalizó degradando la puntuación de uno de los elementos que presentó y que otras gimnastas no estaban capacitadas a ejecutar en el Mundial de Stuttgart 2019.

La decisión de postergar su retiro, aun con toda la gloria que tiene por delante, no fue tan sencilla. "Físicamente no tengo dudas de que mis entrenadores me van a poner nuevamente en forma. Pero mentalmente, seguir un año más, creo que eso es lo que me va a pasar factura a mí y a todo el equipo. Tenemos que estar preparados mentalmente tanto como físicamente."

Biles alega ser una de las víctimas de Lawrence G. Nassar, el entrenador apresado por haber abusado a más de 200 gimnastas, y está enfrentada con USA Gymnastics y el comité olímpico norteamericano (USOPC). A su vez, convive diariamente con dolorosas lesiones en los dedos de sus pies: uno está partido en cinco partes y nunca sanará por completo y otro está fisurado.

A pesar de los efectos letales del coronavirus Covid-19 en todo el mundo, la organización de Tokio 2020 recién dispuso la postergación de los Juegos el 24 de marzo, una indefinición que enojó a muchos atletas. La nueva fecha fue estipulada para realizarse entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021.

Para una gimnasta, cuya carrera suele empezar en edad adolescente y rara vez se más allá de los 20 años por una cuestión de desarrollo físico y flexibilidad, un año puede ser una diferencia enorme. Biles, la primera campeona mundial mayor de 19 en 48 años, es una excepción a esta regla. Si a los 24 logra defender exitosamente el oro en el All-Around, será la más longeva en lograrlo desde que Cáslavská lo ganó en México 68, a los 26.

Más gloria asoma en su horizonte, aunque no es algo que pase por su cabeza. "Siento que no sé mucho de la historia de la gimnasia, así que cada vez que quiebro un récord o gano otra medalla, desconozco la historia que hay detrás", dijo Biles.

Luego de ganar cinco doradas en Río, igualando el récord para un mismo Juego de otras cuatro gimnastas (la rumana Ecaterina Szabo en 1984, la soviética Larisa Latynina en 1956, la húngara Agnes Keleti en 1956 y la checoslovaca Vera Cáslavská en 1968), Simone Biles se tomó casi dos años sabáticos para descansar y prepararse de la mejor forma para Tokio. Ahora deberá volver a planear la preparación, con las dificultades que implica el aislamiento forzado por la pandemia.

"Estoy en contacto con mis entrenadores a través de mensajes de texto y FaceTime para ver cuál es la mejor decisión y armar un plan de cara al año próximo", contó Biles. "Aparte de eso, nos mandaron ejercicios para hacer en casa. Simplemente estoy tratando de mantenerme en forma antes de volver al gimnasio y empezar todo el proceso de nuevo."

La llama de Biles sigue encendida. Tokio 2021 se lo agradece.