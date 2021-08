Simone Biles despejó a sus demonios con una gran actuación que le valió una medalla de bronce

Llegó apuntada como la gran estrella de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La figura de la norteamericana Simone Biles recibió la atención de todo el mundo deportivo y la presión recayó sobre ella como nunca antes. Ya había dado algunos indicios de la incomodidad en la que vivía. La confianza arrolladora que la convirtió en múltiple ganadora de medallas olímpicas y mundiales empezó a desvanecerse. La ganadora implacable comenzaba darle lugar a una versión más humana, lejos de aquella dominadora absoluta de la gimnasia. Hasta que no aguantó más. Dio un paso al costado en la competencia grupal y sorprendió a todos. Luego, una por una, fue bajándose de cada especialidad individual, hasta que este martes decidió volver. Y no lo hizo nada mal, con una medalla de bronce en viga conseguida este martes.

Es su segunda medalla en Japón. Porque aunque no terminó la competencia, formó parte del equipo que alcanzó el segundo puesto el día que decidió decir basta. Pero eso, a esta altura, pasa a segundo plano. Su proclama respecto de las necesidades de cuidar la salud mental de los deportistas reabrió un debate que muchas veces se pierde en un mundo de exigencias competitivas.

El regreso de Simone Biles

Después de abandonar la prueba por equipos, Biles dijo que no estaba lesionada, y que lo que ocurrido fue un golpe a su orgullo. “Desde que entro al tapiz, estoy yo sola, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”, sostuvo la deportista. “La salud mental es más importante en el deporte actual (...) Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos”.

Tres días después, Biles anunciaría otra mala noticia al afirmar que no competiría en la final del evento de piso. “Honestamente, es petrificante intentar hacer una prueba sin tener tu mente y tu cuerpo sincronizados”, había escrito en su Instagram.

Simone Biles, de Estados Unidos, durante la final de la barra de equilibrio de gimnasia artística. Ashley Landis - AP

Con 14,000 puntos en el evento de viga de equilibrio, Simone Biles finalizó tercera por detrás de las chinas Xijing Tang, que obtuvo 14,233, y Guan Chenchen, que sumó 14,633. Para su laureada carrera, un tercer puesto parece poco. Y justamente esas sensaciones son las que pesan en la mente de los deportistas. Después de haber dado un paso al costado, la medalla de bronce es un reconocimiento a su fuerza de voluntad para luchar contra las presiones. Y volver a disfrutar del deporte más allá del resultado. Permitirse ser feliz con lo que hace.

La gimnasta estadounidense Simone Biles durante su ejercicio de viga

LA NACION