Simone Biles está de vuelta: después de 732 días, la leyenda estadounidense brilló en el US Classic

escuchar

Cuando anunció que necesitaba tomar un poco de aire y su carrera quedó en un paréntesis, se generó todo un impacto. Su regreso a la actividad después de dos años despertó una expectativa increíble y ella respondió con su naturaleza y desplegó toda su grandeza en el US Classic. Simone Biles está de vuelta y el mundo de la gimnasia se rinde a sus pies. La leyenda estadounidense demostró que tiene muchísimo más para dar y el público estaba ávido por verla: cuando pisó el NOW Arena, el estadio la recibió con una ovación. Ella estaba parada allí, en el centro de la escena, como siempre, imponente, competitiva, brillante.

Simone Biles se quedó con todas las miradas en Chicago. Siete medallas olímpicas [cuatro doradas] y 25 mundiales [19 doradas], son parte de su vitrina deportiva. A los 26 años, una edad en la que la mayoría de las gimnastas ya dejan la actividad, Biles demostró que todo su talento está intacto y que puede competir con chicas mucho más jóvenes que ella, como es el caso de su compañera californiana Tiana Sumanasekera, de apenas 15 años.

Reapareció tras 732 días de ausencia con una actuación sólida y convincente en los ejercicios de barras asimétricas, equilibrio, suelo y salto. Biles, que se tomó ese periodo para concentrarse en cuidar de su salud mental, comenzó su participación con una gran actuación en las barras asimétricas, con un resultado de 14.000 puntos. Su sonrisa permitió comprender que está disfrutando del momento, que ya no sufre la competencia, que pudo liberarse de la presión de ser considerada la mejor gimnasta de la historia.

Los 11.000 espectadores del NOW Arena de Hoffman Estates le hicieron saber que estaban ahí para deleitarse con ella. La estadounidense concluyó en el segundo lugar de las barras asimétricas. Después compitió y fue la mejor en la barra de equilibrio (14.800), en el ejercicio de suelo (14.900) y en potro (15.400).

Fue un retorno a la altura de su grandeza, porque no sólo volvió a competir sino que se consagró como vencedora de la competencia. Totalizó 59.100 para terminar primera con amplio margen sobre Leanne Wong (54.100) y Joscelyn Roberson (54.050).

El US Classic reunió a la elite de la gimnasia estadounidense y entre las participantes figuraron ganadoras de medallas de oro olímpicas como Sunisa Lee y Jade Carey, ambas campeonas en Tokio. En total hubo once campeonas olímpicas y mundiales en la NOW Arena. Se trata de una cita de máximo nivel para la gimnasia de los Estados Unidos, por el que pasaron glorias como Amanda Borden, Dominique Dawes, Gabby Douglas o Laurie Hernandez.

Un retorno con calma

Su entorno dejó en claro que la vuelta de Simone Biles será desde otro enfoque, ya que su misión en los dos últimos años fue levantar la voz para que se respeten los derechos de los deportistas La gimnasta estadounidense dejó en claro en sus redes socialesque sus prioridades están puestas en otras cuestiones, como su relación con Jonthan Owens, jugador de Houston Texans en la NFL, con el que se casó el 24 de abril último.

Si bien muchos ya se preguntan cómo será de ahora en más la vida deportiva de Biles, ya que su participación en los Juegos de París 2024 todavía está en el aire, se cree que la leyenda de la gimnasia podría ser parte de los Campeonatos Mundiales de Amberes, previstos del 30 de septiembre al 8 de octubre de este año.

Las 11 mil personas que estuvieron en NOW Arena deliraron con Simone Biles KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

LA NACION

Temas Simone Biles