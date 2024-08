Simone Biles y una caída inesperada: quedó fuera de las medallas en viga

Escuchar

Todo es tan grandioso a su alrededor que una decepción así golpea fuerte. Se vio en su rostro, apenas terminó de competir. Simone Biles vive en París 2024 un renacer después de los problemas que la aquejaron en Tokio 2020. Había ganado ya tres medallas de oro, pero esta mañana sufrió una caída en una de sus pruebas favoritas, e inesperadamente quedó fuera del podio.

En la prueba de barra de equilibrio (viga), Biles cumplió casi toda su performance con gran soltura, pero una caída sobre el final hizo que su puntaje no llegara a 14 y, por lo tanto, quedó muy lejos del podio.

Tras la caída, Simone Biles vuelve a subir a la viga LOIC VENANCE - AFP

La ganadora fue la italiana Alice D’Amato, con un puntaje de 14,366, seguida por la china Yaqin Zhou (14,100) y la italiana Manila Esposito (14,000).

Los jurados tardaron mucho tiempo en dar la calificación de Biles. Como si no pudieran creer que tenían que dejarla fuera de las premiadas. Al final, quedó quinta, con 13,100, también superada por la brasileña Rebeca Andrade, la brasileña (13,933).

Para entender la frustración de Biles, en la prueba de all around individual había hecho un puntaje de 14,566. Con una actuación similar, hubiera ganado el oro. D’Amato, por su parte, había sido tercera en viga en el all around, con 14,033.

La barra de equilibrio es uno de los elementos favoritos de Biles LOIC VENANCE - AFP

Como ya había ocurrido ya en las jornadas anteriores, ante ingreso de Biles el aire se llenó de aplausos y gritos, bienvenida solo comparable con las que que recibieron su compatriota Lee y Andrade, la única que puede competirles a las reinas norteamericanas el trono de popularidad entre la gente.

Pasaron las primeras seis gimnastas por la viga y, salvo D’Amato, todas tuvieron algún problema, desde descoordinación a caídas. El momento de mayor tensión se vivió cuando Lee, campeona all around en Tokio y una de las candidatas a medallas, perdió el equilibrio en una combinación de mortales hacia atrás sin manos y se fue al suelo, lo que le valió apenas 13.100.

Cuando llegó el turno de Biles, el puntaje a superar era el de D’Amato. Con una malla azul y blanca que brillaba con cada movimiento, Simone saltó a la viga. Comenzó sólida el ejercicio, firme, con buenas transiciones. Pero en una combinación de saltos, también se le resbaló el pie en el aterrizaje tras un mortal hacia atrás y se cayó. Empujada por la gente, volvió a subirse al aparato cerró su rutina con una salida perfecta. Pero ese error le costó caro.

Tras una espera que pareció eterna -y que impacientó al público y generó algunos silbidos- la pantalla mostró su recompensa: 13.100, con una penalización de 0,3, la dejó cuarta y sin chances de medalla. Los abucheos de la gente mostraron el descontento general, pero ella aceptó la nota, a pesar de que se la veía desilusionada.

Andrade cerró la final con una rutina sólida, pero de baja dificultad, que también la dejó afuera de las tres primeras. Otra ola de abucheos y silbidos inundó el aire cuando se conoció la polémica puntuación que había recibido la brasileña; mientras las italianas, protagonistas inesperadas en el arranque del día, se abrazaban y no podían contener las lágrimas.

Biles, que suma siete oros olímpicos en su carrera, contando los tres que ya ganó en París (por equipos, all around y salto), tendrá la chance de revancha en la última final de la jornada. La de suelo, uno de sus grandes fuertes, que arrancará a las 14:23 (9:23 de Argentina), dado que no participará de la prueba de barras asimétricas.

Biles estalló en redes

La extraordinaria carrera de Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia, es disfrutada por sus seres queridos. Nadie había logrado tanto: Siete oros olímpicos, una plata y dos bronces son sus medallas en su paso por Rio 2016, Tokio 2020 y Paris 2024. Es por eso que su esposo, el jugador de Chicago Bears de la NFL Jonathan Owens, publicó unas imágenes en Instagram junto a Simone y una de sus medallas de oro colgada del cuello.

“Testigo de la historia cada vez que pisás la colchoneta ¡Felicidades, cariño, por convertirte en la gimnasta americana más condecorada de la historia olímpica! ¡8 de ellas! Simplemente wow. Estoy tan agradecido de haber podido estar allí para verlo”, escribió él.

Lejos de lo que se imaginaba, esa expresión de felicidad no fue bien recibida en las redes sociales, donde criticaron a Owens. “¿Fue usted quien voló por los aires ayer?”, le pregunta una mujer llamada Kiera Breaugh mediante un video que dura dos minutos, en donde acusa al marido de Biles de querer apropiarse del éxito de su mujer y hacerle sombra. “Dejá que ella lleve la medalla de oro en la foto que publiques”, agrega. “A ella la reconozco, es Simone Biles, pero ¿quién es él?”, ataca otra persona en Tik Tok. “Devuelve la medalla, baby, no es tuya”, también se lee.

Frente a esta extraña situación, la gimnasta norteamericana sintió la necesidad de aclarar el contexto: “Lo más loco es que le puse mi medalla a cada uno de los miembros de mi familia y les tomé fotos, así que nunca hagan Sos todos unos miserables. Déjennos en paz”, añadió Simone Biles.

