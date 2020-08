Una fiscal rechazó el escrito presentado por el abogado de Cabrera.

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 16:54

CÓRDOBA.- La situación judicial del golfista Ángel "Pato" Cabrera se complica. Tal como anticipó LA NACION el lunes, la justicia cordobesa rechazó el planteo de su abogado de que no podía presentarse a la citación que tiene por causas de violencia de género ejercida contra una expareja porque está en el exterior. La fiscal Laura Battistelli de la Cámara Criminal y Correccional volvió a ordenar su detención y que se presente a uno de los juicios en su contra "en condición de detenido".

A esta situación se suma otra: el sábado pasado el fiscal de Violencia Familiar, Cristian Griffi pidió la detención de Cabrera por violar la orden de restricción contra Cecilia Torres quien lo denunció en 2016 y 2017 por violencia de género, causas cuyos juicios empezarán en el corto plazo; uno era el que le notificaría Battistelli.

El fiscal dijo que allanó el domicilio del golfista y ahí se enteró de que estaba en Estados Unidos. Había viajado a jugar el Bridgestone Senior Players en Akron, Ohio; Griffi le dio cinco días para presentarse o, de lo contrario, pedirá su captura internacional.

Los allegados a Cabrera indicaron a este diario al inicio de la semana que "nunca" se les avisó que debía notificar a la Justicia antes de salir del país y que, cada vez que se lo ha citado, se presentó y que esta vez haría lo mismo "cuando pudiera volver" ya que hay menos conexiones aéreas por la pandemia del coronavirus.

Cabrera ha desarrollado una brillante carrera como golfista. Hoy, la justicia cordobesa exige que sea detenido, aunque él permanece en Estados Unidos Fuente: AFP

Como ahora no se presentó en la Cámara 2 en lo Criminal y Correcional para notificarse de manera presencial del inicio de uno de los dos juicios en su contra, la fiscal Battistelli ordenó su detención. Afirmó, respecto del escrito presentado por el abogado de Cabrera: "No menciona en ningún momento el domicilio que tiene en el exterior. Que este señor juegue al golf no le acredita a la Justicia que se vaya a presentar en las canchas el día que se lleve adelante el torneo. Puede no hacerlo por mil razones". La funcionaria también repasó que el torneo terminó el doningo pasado.

En paralelo sigue el trámite iniciado por Griffi, quien investiga si existe la ruptura de la orden de restricción que denunció Torres. La mujer sostiene que Cabrera la llamó cuatro veces en los últimos meses, lo que tiene prohibido por la Justicia.

El lunes feriado, desde el círculo íntimo de Cabrera indicaron que realizarían todas las presentaciones en la Justicia para demostrar que está en el exterior. Efectivamente, completaron ese proceso pero la Fiscalía entendió que no era procedente. El abogado del golfista confiaba en que, como en otras oportunidades, se le fijaría una nueva fecha para notificarlo.