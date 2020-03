La imagen desoladora de The Players, tras la suspensión que se concretó el viernes

Las banderas flamean en soledad. Los fairways están desolados y los greens, desiertos. El avance del coronavirus vacío tribunas y cerró las puertas de los clubes. Hubo dos razones de peso que colaboraron decididamente para que el golf detenga su actividad por la pandemia. Luego de terminar sus respectivas vueltas del jueves en The Players, los golfistas llenaron de preguntas a las autoridades; particularmente los jugadores extranjeros, a propósito de las restricciones que impuso el presidente de Estados Unidos Donald Trump en los vuelos internacionales. "¿Qué hacemos con nuestras familias? ¿Cómo vuelven a casa? ¿Cómo vienen para aquí?", fueron las principales consultas con tono de preocupación.

La gota que rebasó el vaso fue el cierre de los parques temáticos Walt Disney World y Universal en Orlando, Florida, a unos 240 kilómetros de TPC Sawgrass, escenario de The Players. El PGA Tour sentía que el torneo podía seguir desarrollándose en un ámbito seguro, aunque decidió interrumpir el juego. La primera idea había sido continuar sin público las últimas tres rondas, pero finalmente se canceló la cita. El taiwanés C. T. Pan se había dado de baja con anticipación por miedo a la propagación del COVID-19. "Probablemente soy el único que no jugará el evento. Esa cifra (1) es la misma que el total de desinfectantes de manos que hay en el clubhouse, vestuario y el comedor", reclamó Pan, en un tuit que posteriormente borró.

Aun tratándose de uno de los certámenes más importantes de la temporada, considerado simbólicamente "El quinto Major", The Players tendrá en 2020 un espacio vacío en su historial. Jay Monahan, comisionado del PGA Tour, fue tajante: "No hay posibilidad de que se dispute este año. Al mirar el resto de la temporada, los torneos cuentan con sus respectivas organizaciones benéficas y continuaremos avanzando con el cronograma que delineamos. Esperamos volver a jugar lo antes posible", rogó.

Datos para tener en cuenta sobre The Players: todos los resultados de la primera vuelta del jueves se borrarán de los registros y de las estadísticas de los jugadores. Por ejemplo, al japonés Hideki Matsuyama no se le computará el récord de campo de 63 (-9). Sí, en cambio, se les pagará a los jugadores. El PGA Tour abonará el 50% de la bolsa total de premios (15 millones de dólares), distribuido equitativamente entre los jugadores. Eso significa media bolsa de 7,5 millones para 144 golfistas, o US$ 52.083 por jugador, entre ellos Emiliano Grillo. Pero las ganancias no se considerarán oficiales.

Como ocurre hoy con el resto de los deportes en pausa, la gran pregunta es cuándo se retomará la actividad. Con el calendario del PGA Tour suspendido incluso hasta el Valero Texas Open (del 2 al 5 de abril), el siguiente certamen es el Masters. Pero este último viernes, Augusta National anunció que pospondría el Masters hasta "una fecha posterior", según el presidente del club, Fred Ridley. Este panorama deja al RBC Heritage, a partir de la semana del 12 de abril, como el primer torneo de la supuesta reanudación. Dada la fluidez de las cosas, el circuito comunicó que continuará monitoreando la situación, trabajará con las autoridades locales y de salud y se ajustará si es necesario.

"Debemos entender lo que sucede en los mercados donde volveríamos a jugar y trabajar en ellos con nuestros socios. Comprender lo que ocurre con la pandemia y lo que dice la Organización Mundial de la Salud; eso guiará nuestra decisión. Nos aseguraremos de proteger la seguridad y el bienestar de todos nuestros miembros", apuntó Monahan, que además aseguró que no se registraron casos de coronavirus en golfistas o caddies de la gira. "Tenemos una unidad médica especial para realizar tests y abordar este tema", explicó.

Párrafo aparte para el Masters, cuyas únicas suspensiones se dieron en 1943, 1944 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Por ahora, se posterga la ilusión del aficionado argentino Abel Gallegos, que en enero pasado se ganó un lugar gracias a su victoria en el Latin America Amateur Championship (LAAC), disputado en Playa del Carmen, México. Hace unas semanas, el oriundo de 25 de Mayo había redondeado una sorprendente vuelta de 69 golpes (-3) durante un ensayo en Augusta National. El otro compatriota con un espacio asegurado es Angel Cabrera (50 años), que está jugando sus primeros torneos en el Champions Tour. Mientras tanto, Grillo se complicaba en The Players con una primera vuelta de 75 (+3) y empezaba a quedarse con pocas semanas para subir en el ranking e intentar clasificarse.

La cancha del Masters florece en todo su esplendor en la primera quincena de abril y ahora se habla de octubre como una chance para reflotarlo. ¿Habrá influido el incierto estado de salud de Tiger Woods y sus dolores de espalda para favorecer a la postergación? Jamás los hombres de saco verde filtrarán sus internas. En pleno desbarajuste, que no solo perjudica el calendario sino también el estado de los contratos prestablecidos con los sponsors, perdura el lamento de los jugadores. Justin Thomas se retiraba forzosamente de The Players y decía: "Estoy desanimado. Egoístamente, quiero jugar, pero esto es mucho más que eso. La seguridad y la salud de todos los demás involucrados en el torneo es la prioridad número 1. No hay nada que podamos hacer al respecto y ésa es solo la realidad en este momento".

La aprobación del Oso Dorado

Jack Nicklaus, máximo ganador de Majors (18) y que cumplió 80 años, es el anfitrión del Memorial Tournament, previsto en un principio para junio próximo. "Fue una semana de increíble preocupación, confusión y frustración en todo el mundo deportivo y, lo que es más importante, nuestro mundo en general. Pero en lo que respecta al deporte, aplaudo las decisiones tomadas y las acciones tomadas por todas las organizaciones deportivas y los órganos rectores", comentó el Oso Dorado, que agregó: "Esperamos que estas acciones produzcan el resultado deseado, que es mantener a las personas seguras y no exponerlas a riesgos de salud significativos".