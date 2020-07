El regreso más esperado: Tiger Woods, la gran figura del torneo Memorial

Woods vuelve al circuito de la PGA después de cinco meses Fuente: AFP

Tal vez no esté en un alto nivel. Es muy posible, porque lleva cinco meses sin jugar oficialmente al golf. Pero con Tiger Woods, todo un Ave Fénix, nunca se sabe. El californiano reaparecerá hoy en el PGA Tour con la posibilidad de batir el récord de certámenes ganados que comparte con el recordado Sam Snead. El torneo Memorial, que ya ha conquistado cinco veces -otra plusmarca-, se le ofrece como chance pero el ex Nº 1 del ranking no la tendrá nada fácil: en el campo de Muirfield Village Golf Club, de Dublin, Ohio, estarán nueve de los diez mejores jugadores actuales del mundo.

Woods viene persiguiendo desde el año pasado ese número 83, que lo haría superar a una leyenda, Snead. No lo ayudó la cuarentena por el coronavirus, y tampoco él parece estar obsesionado con alcanzar la marca: el circuito volvió hace cinco semanas y el estadounidense se tomó su tiempo para volver. "Simplemente, sentí que era mejor quedarme en casa y estar a salvo", comentó sobre la demora en su regreso, al que se esperaba para la semana pasada, en la misma cancha, donde Colin Morikawa se impuso en el Abierto Workday Charity.

En este tiempo Woods vino entrenándose y jugando por su cuenta. Su única aparición pública como golfista tuvo lugar el 24 de mayo, cuando protagonizó una competencia benéfica junto al futbolista americano Peyton Manning contra Phil Mickelson y Tom Brady, el mejor mariscal de campo de la historia. Pero aquello fue una exhibición. Eso sí, con muchos millones de dólares en juego, destinados a caridad.

También ahora, en Ohio, hay mucha plata en danza: casi 10.000.000 de dólares en premios totales, pero ningún espectador, lamentablemente para Woods y muchos otros participantes. El PGA Tour vedó su presencia por el resto del año, dado el rebrote de casos de Covid-19 en Estados Unidos. El Memorial iba a ser el primer campeonato que tuviera público, aunque en una cantidad restringida, desde la pausa de tres meses, pero las multitudes que siguen a Woods en las canchas deberán esperar hasta 2021.

Por cierto, el actual 14º del ranking aguardó casi medio año para reintegrase al tour. Su más reciente actuación no fue nada buena, a decir verdad: en febrero, con tarjetas de 76 y 77 goles, terminó último, solo, en Riviera Country Club, de Los Ángeles.

Como si no fuera lo suficientemente grande su desafío, compartirá el trío del recorrido con Rory McIlroy y Brooks Keopka, nada menos, que saldrán a las 14.17 de Buenos Aires. A las 13.22 lo hará el argentino Emiliano Grillo (152º del mundo), que formará su grupo con Henrik Norlander y Joel Dahmen.