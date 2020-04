Mickelson y Tiger, listos para cruzarse en un desafío benéfico Fuente: Reuters

23 de abril de 2020 • 07:00

LOS ANGELES (AFP) - Los aficionados al deporte están más cerca de disfrutar de un partido en vivo entre los golfistas Tiger Woods y Phil Mickelson, en un reto que incluirá también a dos leyendas del fútbol americano como Tom Brady y Peyton Manning, y cuyos beneficios se destinarán a la lucha contra el coronavirus .

Según Turner Sports, el evento está planeado para el mes próximo y será transmitido en directo por televisión. "Ya está en marcha", escribió Mickelson sobre el duelo en su cuenta de Twitter. El zurdo agregó que tendrá como pareja a Brady: "Después de sentir el aguijón de la derrota la primera vez, parece que Tiger Woods traerá a un campeón al duelo: PeytonManning. Yo traeré al mejor de todos los tiempos: Tom Brady. ¿Listo para lanzar bombas?"

Turner Sports no concretó la fecha concreta de "The Match: Champions for Charity" (El Partido: Campeones por la Caridad), pero apuntó que podría ser el fin de semana del Memorial Day, del 23 al 25 de mayo. El evento será televisado en TNT, y el contenido digital y de redes sociales, antes y durante el certamen, estarán disponibles a través de The Bleacher Report y House of Highlights.

Según fuentes de ESPN, se espera que el partido se dispute en un campo sin espectadores del estado de Florida, cuyo gobierno estatal permite desde mediados de abril la realización de espectáculos deportivos para una audiencia nacional, siempre que estén cerrados al público.

El circuito PGA Tour dijo que aún tiene que dar el visto bueno y señaló que "sigue trabajando para garantizar la salud y la seguridad, entre otras cuestiones", reportó ESPN.

Los dos golfistas ya se enfrentaron en 2018 en un juego de uno contra uno que tuvo un premio de nueve millones de dólares, en el que se impuso Mickelson. La revancha entre ambos será ahora en formato de parejas.

Tiger Woods (44 años), 15 veces ganador de torneos de Grand Slam, formaría pareja con Manning (44), dos veces campeón del Super Bowl y retirado de las canchas desde 2016. Mickelson (49 años), ganador de cinco Grand Slams, se asociaría por su parte con Brady, quien ostenta un récord de seis títulos de la NFL y a sus 42 años sigue en activo, firmando recientemente un nuevo contrato con los Tampa Bay Buccaneers.

Tiger y Mickelson ya se enfrentaron hace un par de años, durante el fin de semana de Acción de Gracias en noviembre de 2018, en un duelo que iba a difundirse en la modalidad "Pay per view (pagar para ver)", pero por problemas técnicas no se pudo transmitir. Mickelson terminó ganando la bolsa de 9 millones de dólares en un apretado duelo de wedges bajo las luces, después de que terminaron en empate.

La última ocasión que hubo golf en directo por televisión, fue en la primera ronda de The Players Championship el 12 de marzo justo cuando el nuevo coronavirus comenzó a propagarse de forma acelerada y obligó a cancelar los deportes. La gira de la PGA optó inicialmente por jugar sin aficionados en el TPC Sawgrass, pero posteriormente dio por concluido el evento y después comenzó a cancelar o posponer todos sus torneos.

Woods no disputó el Players Championship. El campeón defensor del Master, por una lesión en la espalda, no ha jugado desde que terminó el Genesis Invitational en Riviera el 16 de febrero.