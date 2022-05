Fórmula 1 en Miami. El encuentro de dos leyendas del deporte y la ironía de Hamilton hacia Toto Wolff: “Por fin voy a ganar algo este año”

Cracks del deporte de todos los tiempos. Uno comparte el honor con Michael Schumacher de ser los máximos campeones de la Fórmula 1. El otro, de haberse coronado en 7 oportunidades en el Super Bowl, la final de fútbol americano que año a año paraliza a Estados Unidos. Lewis Hamilton y Tom Brady se vieron las caras, pero no fue ni en una pista de automovilismo ni en una cancha de la NFL. El encuentro fue en Miami, donde este fin de semana desembarcará por primera vez en la historia la máxima categoría. Un espectáculo que no sólo abarcará al mundo de la velocidad, sino también a todo un show general, incluidos espectáculos musicales. De hecho, la gran fiesta concluirá el domingo con un show del afamado cantante colombiano Maluma.

Hamilton y Tom Brady, dos figuras del deporte de todos los tiempos GIORGIO VIERA - AFP

No es la mejor temporada para Hamilton. Al desilusionante desenlace de la temporada 2021, cuando perdió el título con Max Verstappen en la última vuelta en el Gran Premio de Abu Dhabi, le suma ahora el frustrante arranque de la temporada 2022, donde Mercedes deambula por puestos intermedios, es superado en la pista y le cuesta enormemente dejar atrás a autos a los que hasta hace unos meses adelantaba sin problemas. Todo esto mientras Ferrari, con Charles Leclerc, y Red Bull, con Verstappen y Sergio Checo Pérez, pelean por el campeonato.

Los swings de Brady y de Hamilton

💥Duelo de lujo en el golf ⛳️



🏎️Lewis Hamilton y Tom Brady 🏈se cruzaron en un evento en Miami 🔥



🏌️‍♂️¿Quién tiene mejor swing?

📽️ @ernalega91 pic.twitter.com/oEHh1nj2Qu — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 Mexico 🇲🇽 (@sportingnewsmx) May 4, 2022

El certamen llega a Miami, una nueva propuesta. Y allí, Hamilton buscó distenderse un poco jugando al golf, nada menos que con otra leyenda del deporte mundial como Tom Brady. Un torneo de relaciones públicas, denominado “The Big Pilot”. El propio Hamilton posteó en las redes sociales: “14 títulos mundiales en un solo tuit”, acompañando una foto de ambos bajando unas escaleras, saliendo del Club House, para ir a la zona de práctica.

Hamilton y Brady conformaron el equipo “MojaveDesert”, y enfrentaron a “Lake Tahoe”, integrado por Marcus Allen, exjugador de la National Football League (NFL) y el director de la organización sin fines de lucro Dibia Dream, Brandon Okpalobi. Jugaron un torneo de long drive y de approach, organizado por IWC Schaffhausen, firma de relojes que tiene entre sus caras principales a Hamilton y a Brady.

Con respecto a la Fórmula 1, Mercedes desembarcó en Miami con una magra cosecha de puntos y flojos rendimientos. Aunque el optimista Toto Wolff, jefe de equipo, espera cambiar pronto la tendencia. Los cambios de la categoría, con el regreso del “efecto suelo” y los constantes rebotes contra el piso de las máquinas, han llevado a Mercedes a pelear en posiciones insólitas durante las carreras, sin poder siquiera sobrepasar a rivales de menor envergadura. Mercedes lleva 8 títulos mundiales de Constructores consecutivos y este presente es una afrenta para su jerarquía.

Pega Lewis Hamilton el drive GIORGIO VIERA - AFP

Wolff, que vio cómo Hamilton sufría uno de sus peores fines de semana en el Gran Premio de Emilia Romagna, en Imola, para terminar 13º, dijo: “Desde que volvimos de Italia, hemos aprendido todo lo posible del fin de semana y, paralelamente, nuestro aprendizaje ha continuado en el túnel de viento y en las simulaciones. Hemos encontrado varias direcciones para mejorar el coche, y realizaremos experimentos en Miami para correlacionar esas simulaciones, y esperamos confirmar el camino de desarrollo para las próximas carreras. Este equipo ha demostrado su resistencia a lo largo de muchos años y el difícil comienzo de esta temporada ha encendido un fuego dentro de cada miembro del equipo, decidido a ponerlo en orden”, enfatizó Wolff.

El pitch & run de Hamilton

Lewis Hamilton y Tom Brady en una competencia de golf benéfica en Miami. ⛳️🏁 #MiamiGP



7️⃣ Títulos mundiales F1 🏎

7️⃣ Súper Bowls 🏈pic.twitter.com/Hb7fdadBmZ — 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐥𝐚 (@DanniMendiola) May 4, 2022

Para Hamilton, su paso por la cancha de golf con Brady tuvo un par de momentos de jocosidad e ironía. Confesó por un lado que hacía tres años que no salía a una cancha para jugar unos hoyos y que estaba falto de práctica. En un momento, ante un mal golpe, bromeó: “Mejor que me concentre en conducir en la pista...”. Pero enseguida, en un certamen de approach, vio con satisfacción como la pelota quedó muy cerca del hoyo. Sonrió y no pudo evitar el mensaje subliminal a Toto Wolff: “Por fin voy a ganar algo este año”.