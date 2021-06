Garrick Higgo: el joven sudafricano que pisó fuerte en los Estados Unidos y sorprende al golf mundial

Un +8 en su presentación en el PGA Championship, para finalizar en el puesto 64, no dijo demasiado. Pero su reciente carrera ascendente en Europa, hizo que el joven sudafricano Garrick Higgo no volara bajo el radar. Entre los apostadores, estaba sexto en la lista de los elegidos a ganar el torneo que finalmente quedó en manos de Phil Mickelson. Y aunque algunos se sintieron decepcionados, no pasó mucho para que justificara todo lo que se dice de él. Este domingo dio un golpe fuerte sobre la mesa en el Palmetto Championship, para conquistar su primer certamen en el circuito norteamericano en una definición apasionante.

Dustin Johnson, Harris English, Bo van Pelt y Cheson Hadley quedaron al margen, uno tras otro, error tras error en Ridgeland, en Carolina del Sur. Desde atrás, sencillo y sin que muchos lo notaran, Higgo, que había comenzado el día a siete golpes de la punta, asomó para alzar su primer trofeo en los Estados Unidos. También, para remontar posiciones en el ranking mundial, donde ascendió hasta el puesto 39. Venció a seis jugadores por apenas un golpe. Toda una sorpresa para un joven de 22 años que pasó de la tímida presentación a la resonante irrupción entre los ganadores del Tour .

El gran impacto de Higgo en Ridgeland

En sus últimos cuatro torneos en Europa antes de llegar a los Estados Unidos, acumuló un -76 y una media de 66,25 golpes. Noventa birides, ocho águilas... Números impactantes por todos lados.

Nacido en Johannesburgo, el vínculo temprano con el golf se lo transmitió su papá, Michael, que se divertía como jugador amateur y nunca fue mucho más allá de la práctica social. Tenía un importante vínculo con él a través del deporte. Pero su padre murió en un accidente automovilístico en 2008 , cuando Garrick tenía apenas 9 años. El golf fue un refugio para seguir adelante.

Sereno y constante; entre las muchas virtudes técnicas de Garrick Higgo también se destaca su madurez, aunque apenas tiene 22 años Mike Ehrmann - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su crecimiento desde muy joven lo puso en la mira en su país. Fue así como el legendario Gary Player se acercó para aconsejarlo y ayudarlo en el desarrollo de su carrera. De hecho, ningún golfista sudafricano había ganado un torneo en los Estados Unidos siendo tan joven desde que Player conquistara el Kentucky Derby Open en abril de 1958, cuando tenía exactamente 22 años. Incluso aún hoy se los puede ver conversando en prácticas y tienen mucho contacto.

Naturalmente el nombre de Higgo se posicionó como uno de los que deberán seguirse con mucha atención desde el jueves próximo, cuando comience a disputarse el US Open en el Torrey Pines Golf.

Festejo sencillo en el camino a su primer título del PGA; Garrick Higgo será un nombre para seguir con mucha atención en el US Open Mike Ehrmann - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hasta septiembre del año pasado no sólo registraba tres triunfos en el Sunshine Tour. En aquel momento obtuvo el Abierto de Portugal, por el Challenge Tour. Y en los dos últimos meses, el aire canario llevó su juego a un estado de gracia en el Tour europeo, para conquistar el Gran Canaria Open, en Las Palmas, y el Canaria Island, en Tenerife.

“Estoy trabajando muy duro y me di cuenta de que no hay que buscar cambios cuando las cosas no salen, sino confiar en tus habilidades y en la línea de trabajo”, dice, como si todo fuera muy simple para él en el mundo del golf profesional.

El zurdo Garrick Higgo pega en el hoyo 18 en la rueda final del Palmetto Championship Mike Ehrmann - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cruzó el Atlántico para jugar su primer major e inmediatamente después dio el gran golpe en Palmetto. Sorprende porque puede pegar largo, pero su juego corto también es ordenado. Sereno en las salidas, confiable con el putt. En definitiva, un jugador muy completo y constante en el desarrollo. Pero por sobre todas las cosas, mostró un equilibrio que algunos consideran poco común en alguien de su edad. Después de fallar tiros que parecen sencillos, no se desanima. No cambia su estado de ánimo. Una madurez que complementa todas sus virtudes técnicas.

Es zurdo, aunque diestro para jugar al tenis. Algunos ya hablan del “terremoto Higgo”, que promete sacudir al Tour. El US Open será otra pantalla para analizar sus condiciones y su crecimiento. Para empezar a ver si tiene lo suficiente para meterse entre los dominadores del golf mundial.

