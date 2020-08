Fuente: AP

19 de agosto de 2020

Más allá de las alteraciones que hubo en el calendario del PGA Tour, el golf se encamina rumbo a un cierre decoroso de temporada con la realización de la FedEx Cup, la serie de tres torneos finales que premiarán al ganador con la increíble suma de 15 millones de dólares y que otorgará muchos beneficios deportivos para los mejores 30 jugadores.

¿Cómo funciona? Los 125 con más puntos acumulados a lo largo de la temporada se clasificaron para The Northern Trust, el torneo que arrancará este jueves en el TPC Boston y en donde participará Emiliano Grillo. Tras esta cita en Norton, Massachussets, los que queden entre los mejores 70 puestos en la lista de la FedEx Cup avanzarán hacia el BMW Championship, que se jugará la próxima semana en el Olympia Fields CC de Illinois. De allí quedarán los mejores 30, que definirán el título en el Tour Championship, en Atlanta. Solo por arribar al East Lake Golf Club, todos se garantizarán jugar los cuatro majors en 2021, pero además surgirá el ganador del suculento cheque.

Emiliano Grillo partirá desde el puesto 92º, tras ausentarse en el Whyndam, que finalizó el domingo pasado en Greensboro con la victoria de Jim Herman. El chaqueño venía de actuar nueve semanas consecutivas en el circuito y necesitaba un descanso: "No hice nada. El jueves jugué 18 hoyos con mis amigos, el viernes al tenis, el sábado estuve en la playa -en una pileta-, y el domingo no me moví del sofá, le hice un agujero", relató en su podcast, Un Grillo en la Cabina.

Este jueves, Grillo saldrá a las 14.17 de nuestro país junto con los norteamericanos Matthew NeSmith y Scott Harrington. El viernes lo hará a partir de las 9.37. Las dos primeras vueltas serán transmitidas en vivo desde las 16, por ESPN 3 y ESPN Play

El jugador formado en la AAG dejó de lado todo entrenamiento intensivo, pero continuó con su rutina de gimnasio y entrenamiento de putt, en donde encontró una llave para rendir mejor. "En esos 18 hoyos con mis amigos las metí todas. Y está bueno saber qué es lo que estoy haciendo sobre el green, porque hasta hace poco no tenía idea acerca de por qué entraban. Hoy en día sé por qué no entran. Y al entender por dónde viene el error y qué es lo que tengo que trabajar, todo se facilita. Si contás con un plan de juego, sabés que vas a mejorar", mencionó.

Desde el 92º lugar, Grillo se encuentra a 2085 unidades del norteamericano Justin Thomas, que lidera el listado de la FedEx Cup y tuvo una formidable campaña, con tres títulos en la temporada y 9 top ten. El gran objetivo del norteamericano, Nº 2 del ranking mundial, es igualar a Tiger Woods y Rory McIlroy como doble campeón de la FedEx. En tanto, el chaqueño entró con comodidad, empujado por los terceros puestos en Puerto Rico y en el 3M Open.

El TPC Boston tiene una extensión de 7261 yardas, par 71. Según Grillo, desprende recompensas y castigo en igual proporción: "La cancha es muy buena: tenés 18 chances de birdies si jugás bien. También, muchísimas chances de bogey, eso es lo bueno". Y agregó: "Se pueden hacer dobles bogeys como si nada, sabés que si el otro viene dos o tres golpes adelante, tranquilamente se puede caer. Es más: podés estar el domingo cinco golpes atrás al tee del 10 y contar con todas las chances de ganar. Por otro lado, si hay un poco de viento de más, el campo se dificulta mucho".

Más allá de que está focalizado en la FedEx Cup ("Tengo muchísimas ganas de jugar"), dejó una reflexión acerca del Masters y su restricción para el público en la realización de noviembre próximo. "Es una pena la novedad de que no habrá espectadores y me parece loco que los organizadores no hayan encontrado la manera de incluir a la gente. El Masters es un torneo único y tiene tres pilares fundamentales: el público, la cancha y la caminata al green del hoyo 18, al margen del sandwich que venden, el pimento cheese. Espero clasificarme el año que viene y volver a jugar con gente".

Grillo parte de un escenario bastante favorable en función de la clasificación para el próximo torneo de la FedEx Cup. Desde el momento que se inició la temporada, su objetivo -como el de todos los miembros del PGA Tour, es alcanzar al certamen final en Atlanta, porque en caso de lograr el objetivo terminaría de ordenar su calendario para el año próximo, signado por los majors. Además, a partir de esta versión de los playoffs, los 30 más encumbrados entrarán en la cita de Kapalua de principios de año, reservada tradicionalmente para los campeones de la etapa regular.

¿Qué le faltó este año al chaqueño? Sobre todo consistencia para soportar la presión en los momentos decisivos. En varios torneos merodeó la victoria, pero en algunos casos, un solo error en hoyos finales bastó para que ingresara en un espiral de falta de confianza y errores que, condiciones normales, no cometería. Es cierto que en las citas más recientes pagó el precio del desgaste físico, aunque no supo o no pudo subirse al envión de verse a sí mismo en puestos de privilegio en el leaderboard.