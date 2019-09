El chileno Joaquín Niemann ganó en el PGA Tour con menos de 21 años, al igual que dos ilustres como Severiano Ballesteros y Rory McIlroy

Gastón Saiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019 • 23:59

Y de repente, el PGA Tour cambió de cara. Siempre tan estadounidense, la mejor gira de golf del mundo adquirió un innegable rasgo latino, ya que el chileno Joaquín Niemann y el colombiano Sebastián Muñoz ganaron los primeros dos torneos de la temporada 2019/2020. Un hito sin precedentes en la historia, que obliga a revisar qué está sucediendo en un tour dominado desde sus orígenes por golfistas de los Estados Unidos y un salpicado de europeos.

Habrá que aclarar rápido que muchos de los mejores siguen de vacaciones en este arranque del nuevo ciclo, pero el PGA Tour jamás deja de proponer una áspera lucha por el título. No resigna una semana sin su sello competitivo, por eso es que el mérito de los sudamericanos es enorme. La victoria de Niemann en West Virginia convirtió al santiaguino en el tercer jugador no estadounidense en imponerse en un torneo del PGA Tour antes de cumplir los 21 años (desde 1923). ¿Los otros? Severiano Ballesteros y Rory McIlroy, ni más ni menos. En tanto, Muñoz festejó en Mississippi y se transformó en el primer colombiano en llevarse un campeonato del PGA Tour desde Camilo Villegas en 2014.

El hilo conductor es que ambos representan al mismo continente, pero también demostraron que no existe una sola fórmula para ganar en la gira más prestigiosa. Niemann brilló en su etapa como aficionado, en la que lideró el raking mundial durante 44 semanas, hasta que triunfó en el Latin American Amateur Championship (LAAC) en 2018, se adjudicó una plaza para el Masters y se hizo profesional inmediatamente después de Augusta, en abril de aquel año. Su salto al PGA Tour fue directo, aprovechando invitaciones. En cambio, Muñoz tuvo su paso por la universidad (University of North Texas), surgió desde el DEV Series del PGA Tour Latinoamérica, atravesó el Korn Ferry y llegó al tour mayor, en una cadena de avances y retrocesos. Fueron dos caminos diferentes para el mismo desenlace exitoso.

"La victoria de Niemann fue la última pieza del rompecabezas que necesitaba para saber que somos lo suficientemente buenos para competir, que somos miembros del PGA Tour y jugamos para ganar", afirmó Muñoz, aludiendo al contagio que se da cuando un golfista siente el triunfo de un colega como algo familiar. Conmovido por su nueva realidad, que ya le aseguró un cupo en el Masters y el PGA Championship al igual que al bogotano, el trasandino Niemann admitió: "Jamás pensé que este momento fuera posible". En esta ola latina, el abanderado actual es el mexicano Abraham Ancer, que si bien todavía no levantó un trofeo en el PGA Tour, ya está confirmado para la Presidents Cup y es el de mejor ranking (40°).

Emiliano Grillo se impuso en Napa, California, en 2015 Fuente: AFP

Desde Napa, California, donde se apresta a jugar el certamen del PGA Tour que ganó en 2015, Emiliano Grillo le cuenta a LA NACION: "Realmente no hay muchos secretos respecto de este fenómeno, porque todos los que estamos en el PGA Tour jugamos bien y tenemos chances de ganar. Es cuestión de aprovechar la semana correcta y sumar confianza. Ver consagrarse a Joaquín y a Sebastián te da muchísimas ganas dentro de este tren de latinos. Ser campeón en este circuito te abre muchísimas puertas para hoy y el futuro y yo lo llevo bien arriba. A esta altura me hubiese gustado haber ganado un par de veces más, pero sé perfectamente lo difícil que es no solo triunfar acá, sino también formar parte de la gira".

Julián Etulain, que actuó en dos temporadas en el PGA Tour y lucha por volver al circuito, apunta: "El golf latino está creciendo mucho. El hecho de que el PGA Tour haya creado el PGA Tour Latinoamérica en 2012, claramente ayuda a que el camino se acorte entre América del Sur y el máximo circuito. Además, el LAAC, que te otorga un pasaje para el Masters, nació porque la USGA, el Masters y la R&A detectaron mucho talento en esta región. Hay una apuesta por generar posibilidades para nuestros jugadores y con el tiempo se observan los resultados".

El segundo puesto de Fabián Gómez en Indiana, en el torneo de Korn Ferry, le permitió seguir en el PGA Tour

De caddie del Chaco Golf Club a coronarse dos veces en el PGA Tour en 2015 y 2016, Fabián Gómez opina: "Creo que los jugadores que viven en Estados Unidos o han estudiado allí tienen una ventaja respecto del resto de los latinos, y eso está comenzando a dar sus frutos". El chaqueño, que también participará en Napa, agrega: "Jugadores como Muñoz, el mexicano Carlos Ortiz o Nelson Ledesma vienen con la base del Korn Ferry, que te da una muy buena experiencia para llegar con más chances al PGA Tour".

El propio Ledesma, oriundo de Tucumán y que está haciendo sus primeras incursiones en el circuito de mayor categoría, se inclina definitivamente por el efecto dominó provocado por los antecesores: "El reflejo de los éxitos de jugadores como el Pato Cabrera, el Pigu Romero, Fabián Gómez o el colombiano Camilo Villegas en años anteriores motivó mucho para los buenos resultados actuales".

La satisfacción del bahiense después de consumar la victoria en Asia, tras haber quedado al margen del PGA Tour

Miguel Angel Carballo, que no pudo conservar la tarjeta del PGA Tour aunque ahora brilla en Asia, lanza una advertencia: "Gran parte de los jugadores buenos descansan en esta época y arrancan en enero en Hawaii; eso ayuda a los latinos". Pero el bahiense enseguida apunta: "Hoy no sirve pegarle bien nada más, sino que hay que hacer poco score. Tenemos muchos jugadores destacados que pueden pegar el gran salto".

Tres veces campeón en el principal circuito y ganador del Abierto en el Jockey Club en 2010 -que actuó como su trampolín-, el venezolano Jhonattan Vegas trazó una comparación: "Es similar a lo que sucede con los jugadores jóvenes de cualquier país: los latinos tienen hambre de gloria. además, nunca hubo tantos de nuestra región como ahora en el PGA Tour, por lo que obviamente aumentan las chances de ganar. Pero todo tiene que ver con ese sendero que se creó desde el PGA Tour Latinoamérica, que les dio un gran aprendizaje y los hizo más competitivos. Los triunfos de Niemann y Muñoz son inspiradores para los próximos chicos que se vendrán de ese circuito".

El norteamericano Jack Warfield, responsable del PGA Tour Latinoamérica, explicó: "Lo bueno es que cada año hemos podido incrementar el número de latinos que avanza al Korn Ferry Tour y al PGA Tour. Todos estos jugadores, ya sea que provengan o no de nuestro programa, entienden lo importante que es sacar provecho de los torneos que juegan al principio de la temporada y tener buenas actuaciones en ellos".

Y Adrián Gónzález, manager de Gómez y Ledesma, señaló: "El caso de Joaquín Niemann es excepcional. Es de esa clase de jugadores que salen una vez cada muchos años. Por eso, creo que el camino lógico es el del PGA Tour Latinoamérica, que es una plataforma de proyección. El LAAC implica algo distinto: es una buena oportunidad para los amateurs para tener la chance de jugar en Augusta y toda la exposición que eso implica".

El Maestro Roberto De Vicenzo marcó el camino celebrando en Estados Unidos en 1957 y le siguió el portorriqueño Chi-Chi Rodríguez. Después de ellos, los resultados fueron nulos: las décadas del '80 y el '90 quedaron casi desiertas de títulos. Pero desde principios de este siglo afloró de nuevo el ímpetu latino y ahora explotó gracias a una base de preparación y competencia mucho más sólida. El gran desafío de la región es terminar de afianzarse en medio de las grandes estrellas del circuito.

Las 37 victorias de jugadores latinos en el PGA Tour:

Los 37 triunfos fueron conseguidos por 13 golfistas de siete países, con este detalle: Argentina (14), Puerto Rico (8), Colombia (5), Paraguay (4), Venezuela (3), México (2), Chile (1).

Chi-Chi Rodríguez (Puerto Rico) 8 títulos entre 1963 y 1979

(Puerto Rico) 8 títulos entre 1963 y 1979 Roberto De Vicenzo (Argentina) 5 entre 1957 y 1968

(Argentina) 5 entre 1957 y 1968 Carlos Franco (Paraguay) 4 entre 1999 y 2004

(Paraguay) 4 entre 1999 y 2004 Camilo Villegas (Colombia) 4 entre 2008 y 2014

(Colombia) 4 entre 2008 y 2014 Angel Cabrera (Argentina) 3 entre 2007 y 2014

(Argentina) 3 entre 2007 y 2014 Jhonattan Vegas (Venezuela) 3 entre 2011 y 2017

(Venezuela) 3 entre 2011 y 2017 Víctor Regalado (Mexico) 2 entre 1974 y 1978

(Mexico) 2 entre 1974 y 1978 José Cóceres (Argentina) 2 en 2001

(Argentina) 2 en 2001 Fabián Gómez (Argentina) 2 entre 2015 y 2016

(Argentina) 2 entre 2015 y 2016 Andrés Romero (Argentina) 1 en 2008

(Argentina) 1 en 2008 Emiliano Grillo (Argentina)1 en 2015

(Argentina)1 en 2015 Joaquín Niemann (Chile) 1 en 2019

(Chile) 1 en 2019 Sebastián Muñoz (Colombia) 1 en 2019