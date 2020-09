Grillo dice que encontró mejoras en su swing a partir de la instrucción de Chris Como Fuente: AP - Crédito: Charles Krupa

Emiliano Grillo estaba en un resort del Caribe mientras Bryson DeChambeau se adjudicaba el domingo pasado el US Open en Winged Foot, ni más ni menos que el primer major de su carrrera. Ahora, el chaqueño parte como uno de los candidatos en el Corales Puntacana Resort & Club, nueva escala de la temporada del PGA Tour y un campo donde es embajador.

A partir de este jueves, Grillo testeará su condición de favorito -así lo apuntan los medios norteamericanos- en esta cancha que tiene seis hoyos que corren a lo largo del Mar Caribe. "Punta Cana es un lugar en donde más ganas tengo de jugar, de hacerlo bien y de ganar. Yo creo que mi juego se encuentra en una excelente situación, así que simplemente es cuestión dar lo mejor golpe a golpe y que el putt me aparezca los cuatro días, es una matemática simple", apuntó a Studio GolfTV, que se emite por Golf Channel Latin America.

Bryson DeChambeau, ganador del US Open en Winged Foot Fuente: Reuters

Grillo tiene algo en común con DeChambeau: ambos poseen el mismo instructor de swing: Chris Como, cuya base de trabajo está en Dallas y que fue largamente elogiado por el campeón en su discurso de cierre, por haberlo ayudado a transformar radicalmente su juego y su físico, que aumentó en 20 kilos. Entre sus particularidades, el flamante ganador en Mamaroneck pidió prender los reflectores del driving range en Winged Foot para seguir practicando por la noche, tras la tercera jornada del US Open: "La verdad, yo siempre trato de hacerlo con luz solar y aprovechar al máximo el tiempo que tengo. Siempre admiré eso de Bryson, de dar el 200 % toda la semana. Me siento muy contento por él, mucha gente lo ve como una persona rara por su personalidad, mucha gente habla de él, pero estuvo acertado en lo que hizo y vamos a ver mucho más de eso en los próximos años", comenta Grillo.

El jueves, Grillo saldrá desde las 13.20 de la Argentina junto con el venezolano Jhonattan Vegas y el norteamericano Charley Hoffman

Más allá de su admiración por el jugador apodado "El Científico", por la manera que adapta la ciencia el golf, Grillo descarta la idea de aumentar kilos porque no entiende que ésa sea su prioridad. En cambio, habla de la persona que lo vincula con una de las grandes figuras del PGA Tour en la actualidad. "Chris (Como) siempre está al 100% con la práctica del swing. Se adapta a tu personalidad. Soy muy diferente a Bryson, pero ambos nos combinamos muy bien con el instructor, lo que hace a este guía alguien muy especial", apunta.

Una de las variantes que imprimió Grillo a su swing es que ahora impacta la pelota con el movimiento de su cadera derecha, creando espacio para el palo. Es una sensación que estaba tratando de encontrar y que le facilita la tarea para ese momento crucial de su juego. "Es realmente muy simple", reconoce, y vuelve sobre el triunfo de DeChambeau: "Por más que cualquier otro jugador pegue igual de largo que Bryson, él hubiera ganado igual la semana pasada. Es una ventaja pegar largo, pero al fin y al cabo tenés que jugar bien igual. Si se hace mucho más fácil desde cerca, eso está claro. Por estadística, mientras más cerca estás del hoyo, más chances tenés de dejarla a menos distancia. Por lo que siempre va a ser una ventaja, juegues la cancha que juegues, no importa que tan angosto o que tan corto sea el campo, siempre va a tener más ventaja que el resto".

El jugador formado en la AAG habló en Studio GolfTV acerca de la rigurosidad de la preparación de las canchas del US Open: "Creo que está bien. Hoy, los jugadores son tan buenos que uno no entiende realmente lo difícil que son esas canchas hasta que las jugás. Por televisión no se puede ver la dificultad de esto y es muy extremo. Es un sufrimiento del tee del 1 del jueves hasta el hoyo 72. Por más que hayas salido primero, segundo o puesto setenta, estás contento de haber terminado el torneo. Es tratar de sobrevivir cada hoyo y tratar de hacer lo menos posible. Más allá de todas las críticas y todo lo que se pueda decir de la USGA de lo extrema que pone la condición de la cancha, hace un gran trabajo la mayor parte de las veces".

El chaqueño reconoce que tiene que enfocarse mejor en las últimas vueltas de los torneos, su Talón de Aquiles en los últimos tiempos Fuente: AFP

Por otro lado, Grillo se refirió en el programa de Golf Channel Latinoamérica a su juego arriba del green: "Cinco meses atrás, el putter, del 0 al 10 era un 0. Hoy en día, jugando con amigos o en un día normal, el putt me funciona de excelente manera. Pero el domingo, cuando de verdad realmente importaba, fue cuando falló", apuntó, en referencia a lo que le sucedió en Napa, California, en donde figuraba con chances de ganar antes de los últimos 18 hoyos pero sucumbió en la última vuelta con un score de 73 (+1). "Me falta ese plus y pequeña confianza extra que necesito para el domingo. Pero si tengo que comparar dónde estaba hace cinco meses atrás y donde me encuentro hoy con el putter, estoy sumamente contento porque me da la posibilidad de competir, de estar cerca los fines de semana. De los últimos ocho torneos, en tres tuve la chance de ganar, Contar con el 40% de chances de ganar es lo que necesito. Espero seguir mejorando para que en esta nueva temporada pueda volver a jugar en los torneos importantes y poder estar en los Majors".

