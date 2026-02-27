Mucho más que un torneo: el fanatismo por el golf se vive a pleno en el Jockey Club

El sonido seco de un drive perfecto, el silencio respetuoso antes de cada golpe y el aplauso contenido cuando la pelota encuentra el green: hay algo en el golf que trasciende lo deportivo y se instala como ritual. Esta semana, esa mística se vive con intensidad en el Jockey Club de San Isidro, sede del VISA Open de Argentina, organizado por la Asociación Argentina de Golf.

Miguel Leeson, Director ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf MAGDALENA DIEHL

El torneo, que celebra una nueva edición en el marco del centenario de la entidad rectora del golf nacional, no solo convoca a los mejores profesionales del circuito internacional, sino que también reúne a aficionados, familias y fanáticos que encuentran en este deporte una tradición compartida.

Marcelo Longobardi, locutor y aficionado por el deporte MAGDALENA DIEHL

Juani Hernández, ex rugbier de Los Pumas MAGDALENA DIEHL

Delfi Merino, jugadora de hockey de la selección argentina. MAGDALENA DIEHL

Un abierto con historia y proyección internacional

Disputado por primera vez en 1905, el Abierto de la República es el séptimo campeonato nacional más antiguo del mundo. A lo largo de más de un siglo, fue escenario de gestas memorables y consagró a figuras que dejaron huella en el golf argentino e internacional.

En la actualidad, el torneo integra el calendario del Korn Ferry Tour, la gira que precede al PGA TOUR y que funciona como puerta de entrada a la élite mundial. Además, se incorporó a la Open Qualifying Series, lo que le otorga al mejor jugador clasificado —no exento— un lugar en The Open Championship, uno de los majors más prestigiosos del circuito.

El field está compuesto por 156 jugadores de 20 países, con una destacada presencia argentina que alimenta la ilusión local. La competencia se desarrolla en la tradicional cancha colorada del Jockey Club, un par 70 diseñado por el legendario arquitecto escocés Alister MacKenzie, que ya recibió en 20 ocasiones a este histórico campeonato.

MAGDALENA DIEHL

La movida que rodea al torneo

Pero el abierto no se limita a los 18 hoyos. Desde el Pro-Am que reúne a profesionales y aficionados hasta las propuestas de Family Golf y los espacios sociales que acompañan cada jornada, el evento propone una experiencia integral.

Durante el fin de semana, además, el torneo cuenta con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Asociación Argentina de Golf, con cobertura de los hoyos decisivos, lo que amplía el alcance y acerca la competencia a nuevas audiencias.

Los premios del Pro-am. MAGDALENA DIEHL

El ganador del Pro-am. MAGDALENA DIEHL

En los alrededores del club, la energía es palpable: grupos de amigos que siguen cada salida, familias que recorren el predio, chicos que se acercan por primera vez a un torneo de esta magnitud. El golf, muchas veces asociado a la tradición, encuentra aquí una renovación generacional que combina historia y presente.

MAGDALENA DIEHL

Un punto de encuentro para los fanáticos

El VISA Open de Argentina es, para muchos, una cita obligada del calendario deportivo. La posibilidad de ver de cerca a figuras internacionales, acompañar a los argentinos en competencia y vivir la atmósfera única de un abierto de esta categoría convierte al torneo en un plan ideal para quienes disfrutan del deporte al aire libre.

La convocatoria busca ampliar la comunidad y reforzar el espíritu que atraviesa al golf desde sus orígenes: compartir la cancha, el desafío y la pasión.

En un entorno que combina naturaleza, tradición y alto rendimiento, el abierto vuelve a confirmar que el golf en la Argentina no es solo un deporte, sino también una cultura que se transmite de generación en generación y que encuentra en estos torneos su máxima expresión.

Cómo ser parte

Hay beneficios especiales en la compra de entradas y para los golfistas matriculados de la AAG (aficionados con hándicap) la entrada al Jockey es gratuita, pueden descargar el ticket desde la App de la AAG en Google Play o Apple Store.

Se pueden comprar las entradas a través de www.tuentrada.com con 50% de descuento para socios VISA Signature y 20% de descuento con el resto de las tarjetas.

