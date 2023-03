La grieta del golf no tiene respiro: los ataques de un campeón de Augusta que siguen calentando el ambiente rumbo al Masters

escuchar

El PGA Tour sigue su curso, con menos figuras en sus torneos, anunciando cambios a futuro que lo asemejan a su “enemigo íntimo” y sin bajar las banderas del discurso en cuanto a los ideales y los códigos. Tiene voceros concretos a la hora de “abrir fuego”: el norirlandés Rory McIlroy, el estadounidense Fred Couples, el inglés Nick Faldo e incluso el mismísimo sudafricano Gary Player.

De la vereda de enfrente, no salen tantos “bombazos” en dirección a la entidad que los cobijó durante una parte importante de su carrera, donde acumularon las principales ganancias y cosecharon los títulos que valen a la hora de presentar un currículum, hasta que apareció Santa Claus y sus finanzas pegaron un salto como los de LeBron James. Los hoy abocados al LIV Golf Series, con cachets millonarios y premios suculentos en torneos de poca repercusión y escasa afluencia de público, no disfrutan de agredir verbalmente a sus colegas: les basta con chequear sus cuentas bancarias desde los celulares.

La Cena de Campeones, una de las tradiciones en Augusta, todos con su chaqueta verde Masters

Las competencias continúan y cada vez que hay micrófonos cerca, siempre fluye material para alimentar la “hoguera de las vanidades”. Aunque lo que muchos vienen palpitando desde hace tiempo es la Cena de los Campeones, que se celebrará en el Augusta National el martes 4 de abril, como preludio del Masters, por realizarse del 6 al 9 de abril. Cena a la que asisten los campeones del certamen, con un menú que es elegido por el anfitrión: el último ganador del torneo. En este caso, el local Scottie Scheffler.

Es que allí deberían verse las caras, por ejemplo, el norteamericano Phil Mickelson, cabecilla de la rebelión de la LIV Golf Series, atacado por muchos de sus colegas conservadores. O el propio McIlroy con el español Sergio García. Amigos íntimos, compañeros inseparables de la Ryder Cup en el equipo europeo, ambos asistentes a sus respectivas bodas. Incluso, Rory fue padrino de casamiento del “Niño”. Pero la relación se cortó e incluso McIlroy borró el contacto de García de su celular. Todo por pasarse de bando y por una frase: “Básicamente me dijo que me callase sobre el LIV, y bla, bla, bla...”.

Sergio García y Rory McIlroy eran amigos, hasta que llegó el efecto de la grieta EDDIE KEOGH - X01801

En su momento, García, campeón de Augusta en 2017, fue elocuente en su sentimiento. “Es muy triste esto que pasa con Rory. Hemos hecho tantas cosas juntos y hemos vivido tantas experiencias que me parece una falta de madurez por su parte el hecho de tirar por la borda toda nuestra relación porque decidí hacer un circuito diferente. Es un inmaduro”.

Freddy al ataque

La historia continúa. Hace unos días, Fred Couples, hoy con 63 años, campeón de Augusta en 1992 y ex número 1 del mundo por 16 semanas, lanzó varios dardos. Durante su participación en el PGA Tour Champions, en el certamen para veteranos de Newport Beach, en California, no ocultó su fastidio con los “rebeldes” de la liga saudita. “Estoy enojado con todos estos payasos como Sergio García . No me molesta tanto que jueguen en otra liga, lo que me molesta es lo que dicen, cómo se quejan”. Y un apunte más. “Y ni que hablar del chiflado de Mickelson. Aunque reconozco que probablemente es uno de los diez mejores jugadores de la historia”. Los tres estarán en la Cena de Campeones, compartiendo la mesa y el menú que elija Scheffler.

Fred Couples, campeón en Augusta 1992, arrojó varios "bombazos" Reuters

Otra vez García en el ojo de la tormenta. Como con su ex amigo McIlroy. “Couples es lo que es. Es decepcionante porque no sé a dónde quiere llegar con esto. Pero es Freddy, así que puede decir lo que quiera y nosotros podemos decir lo que queramos. Creo que al final su vida es su vida y mi vida en este caso es mi vida. Así que no creo que deba comentar lo que yo o cualquiera de estos otros chicos deberíamos haber hecho porque no le dijimos a él lo que tenía que hacer”, expresó El Niño a Sports Illustrated en el evento del LIV Golf Series en Tucson, Arizona.

Cuando se refirió a Mickelson, además de “chiflado”, Couples dijo: “Si estás dispuesto a darle a Phil Mickelson 200 millones de dólares a los 53 años para que haga vueltas de 74 y 75 goles, que Dios te bendiga”. Marcando una suerte de decadencia del ganador de seis Majors en su trayectoria. Pero el zurdito Mickelson evitó la polémica. “Somos amigos desde hace muchos años. Eso es todo lo que diré realmente sobre Freddy”.

Cameron Smith, campeón del British Open 2022, fue una de las víctimas de Fred Couples PAUL ELLIS - AFP

Y Couples también tuvo palabras para Cameron Smith, que se pasó al LIV después de ganar The Players Championship y el British Open el 2022. ¿Qué pasó? El australiano dijo sobre el PGA Tour: “Llevo siete años viviendo aquí, y me encanta vivir en Estados Unidos, pero pequeñas cosas como perderme las bodas de los amigos, las fiestas de cumpleaños y ver a tus compañeros pasándoselo en grande en los partidos de rugby league ha sido duro”.

La respuesta de Couples a esa aseveración fue con su estilo. “Bueno, me parece cómico lo de Cameron Smith, porque mi jugador favorito tiene cinco hijos, 40 nietos y nunca se ha perdido nada, y ése era Jack Nicklaus”. Que tampoco ahorró críticas para la cadena CW, encargada de la transmisión de los torneos del LIV Golf Series. “Estaba en la CW hace un par de semanas, o cualquiera que sea ese canal del que todo el mundo se ríe. Lo puse tres veces. Era tan malo... Ni siquiera podía ver a nadie que me gustara. No los ponen. ... ¿Quién ganó el último torneo? Ni siquiera lo sé”. Durísimo.

Hideki Matsuyama le coloca la chaqueta verde a Scottie Scheffler, ganador del Masters de Augusta 2022 Robert F. Bukaty - AP

¿Será la Cena de Campeones una olla a presión? Hace unas semanas, Tiger Woods, que resistió a la oferta de 800 millones de dólares que le hizo la liga saudita, dio su parecer. “Más allá de lo que está sucediendo, tenemos que honrar al último campeón, a Scottie Scheffler. Confío que en que primará la cordura en la cena”.

Scheffler se cruzó con el “rebelde” Bubba Watson en las vacaciones y le dijo en broma: “Te voy a poner en otra mesa”. Luego, aclaró: “Reunir a todos esos tipos en una sala será muy divertido. Es un grupo histórico de gente, campeones del Masters, y estoy seguro de que todos dejaremos nuestras opiniones personales a un lado y simplemente pasaremos una buena noche y disfrutaremos de lo que realmente es el sentido de este encuentro”.

Sobre este punto, Sergio García dejó sentada su posición. “¿Si voy a sentirme incómodo? No lo sé. Tendrás que preguntárselo a quien se sienta incómodo. Yo me voy a sentir bien. No tengo ningún problema con nadie e intento no darle importancia. Voy a estar allí porque me lo he ganado, porque me lo merezco, y voy a disfrutarlo. Espero que los demás hagan lo mismo”.

Según Couples, "Mickelson es un chiflado"

