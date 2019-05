La leyenda del golf que tiene en la mira Tiger Woods para superar otro récord

Gastón Saiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019 • 23:27

Suspiró y dijo para sus adentros "misión cumplida". Cuando Tiger Woods recibió de Patrick Reed el saco verde del Masters 2019, sintió que había tachado de sus desafíos deportivos una enorme deuda: acababa de ganar un Major después de once años de sequía. En la segunda semana del último abril, el mundo contempló en Augusta National uno de los regresos más resonantes de un atleta en la historia del deporte.

Gracias a su proeza entre magnolias y azaleas, el californiano acumula ahora 15 títulos de Grand Slam y retomó esa frenética carrera para al menos igualar a Jack Nicklaus, que suma 18 y es el máximo campeón en este rubro. El cumplimiento de este récord desvela al crack del golf a los 43 años. Sin embargo, Tiger tiene antes otra marca por batir, quizás menos impactante, pero no menos trascendente: ponerse a la par de Sam Snead, que es el más ganador de títulos en el PGA Tour: 82.

Ahora, da la sensación de que Tiger puede alcanzar a aquella vieja leyenda en cualquier semana; se ubica a solo uno de aquel número. Su primera oportunidad se dará en el PGA Championship, el Major que este año se adelantó en el calendario y que se disputará desde este jueves en Bethpage Black, en Farmingdale, a las afueras de New York. Si es capaz de encadenar su segundo título grande en dos meses, no solo dará un paso más a la caza del Oso Dorado, sino que además se colocará en la misma línea de Snead, un golfista de golpes potentes y gran técnica que murió en 2002, casi a los 90 años.

Sam Snead en el British Open del año 2000 Fuente: Reuters

Pero persiste todo un debate acerca del palmarés de Snead, víctima de una época en la que existía un criterio distinto a la hora de contabilizar victorias. ¿Realmente consiguió 82 triunfos o son menos? Cuando el nativo de Virginia empezó a acumular triunfos, el PGA of America, el organismo que reguló a los golfistas profesionales en los Estados Unidos hasta 1968, se sentó con Snead y repasó su lista de victorias hasta compilarlas y ordenarlas. Luego, los profesionales de la gira se separaron y establecieron el PGA Tour, con lo que empezaron las diferencias en el racconto.

En ese libro de registro de títulos de la PGA of America, el "Virginia Closed Pro 1936" figura como la primera victoria oficial de Snead. En realizaciones posteriores, cambió su nombre por el "Virginia Closed Professional", el "West Virginia PGA" y finalmente, el "West Virginia Closed Pro". Aunque más allá de la denominación, en los archivos siempre apareció este torneo como el primer logro trascendental y con validez para el hombre del sombrero.

Sucede que siempre hubo muy poca información acerca de aquel West Virginia Closed Pro, el torneo de la discordia. Snead dijo que el certamen era real, pero no tenía ningún trofeo para mostrar y cualquier cheque que hubiera recibido ya había sido cobrado hacía mucho tiempo. Incluso los recortes de periódico amarillentos eran difíciles de encontrar. Escaseaban las pruebas: en el restaurante The Grenbrier, contiguo al campo que representó Snead en gran parte de su carrera profesional, en Sulphur Springs, hay una foto de él muy joven en el fairway, junto con los profesionales Billy Burke y Johnny Farrell. La imagen dice ser de aquel West Virginia Closed Pro del '36, pero se trató de una exhibición realizada en otra jornada.

El misterio se disipó en 2013, cuando Ann, la nuera de Snead, encontró el recorte de un comunicado de prensa, fechado el 9 de julio de 1936, que comunicaba la organización del torneo en simultáneo con el West Virginia Amateur. En aquella oportunidad, Snead empleó rondas de 70 y 61 en una sola jornada de 36 hoyos, con lo que superó por 16 golpes al profesional Clem Weichman, perteneciente al cercano Logan Country Club. Se trató de una conquista legítima, pero queda la duda si es realmente un evento admisible del PGA Tour, porque el field estaba apenas integrado por profesionales de Virginia y West Virginia y no había ninguna de las estrellas del momento.

Byron Nelson, Gene Sarazen y Sam Snead, leyendas del Golf, participan de la apertura del Masters de Augusta del año 1999 Fuente: Reuters

El PGA Tour siempre le reconoció ese triunfo, sobre todo porque era el N° 1 de Snead. También, por la forma en que el jugador "romantizó" esa consagración y y porque cuando la actual gira se convirtió en su propia entidad, aquella cita ya estaba incluida en los registros oficiales del libro de la PGA. Sin embargo, un torneo de apenas 36 hoyos fogoneó la polémica desde el vamos.

A lo largo de su carrera, Snead consiguió siete títulos grandes: tres Masters de Augusta (1949, 1952 y 1954), el Abierto Británico de 1946 y el PGA Championship en 1942, 1949 y 1951. Nunca pudo ganar el Abierto de los Estados Unidos, donde resultó segundo en 1937, 1947, 1949 y 1953, con lo que nunca pudo completar la carrera de Grand Slam. Pero por supuesto, Sammy fue un grande.

La mayoría de sus victorias son indiscutibles, aunque algunas no: más allá de la controvertida cita de 1936, muchos especialistas creen que sus cinco éxitos en los eventos de equipo (dos con Ralph Guldahl, dos con Jim Ferrier y una con Vic Ghezzi) deben eliminarse de la consideración. Además se le computa el polémico Campeonato Mundial de Golf de 1946, un certamen que reunió apenas a cuatro jugadores, disputado en las afueras de Chicago. No son pocos los que creen que ese evento debería ser borrado de la lista de Snead porque cuatro golfistas no hacen a un campeonato, sin importar la importancia de la bolsa de premios, que en ese momento era considerable.

Fuente: AP

Durante muchos años, el PGA Tour le otorgaba a Snead un total de 84 triunfos. Después de una profunda revisión de la historia del golf profesional en 1987, redujo ese número a 81, antes de que finalmente se estableciera un total de 82, cuando la entidad reconoció que el British Open que obtuvo en 1946, en St. Andrews, debía formar parte de la nómina. En su momento, aquella remoción de títulos caló hondo en el corazón de Snead, ya que no la aceptaba ni la entendía. "Me quitaron esas victorias", se lamentaba a menudo en charlas con su hijo, Jack. Snead, que ingresó en el Salón de la Fama en 1974, se llevó esa frustración a la tumba. Murió en 2002, cuatro días antes de cumplir 90 años.

Jack Vardaman, amigo y abogado de Snead, peleó para que se le reconocieran a su cliente hasta 89 triunfos oficiales: en 1996 le envió una carta a Tim Finchem, por entonces el mandamás del PGA Tour. Pero el dirigente no hizo revisión alguna y al tiempo comentó: "Siempre es difícil comparar diferentes generaciones, ya sean torneos o jugadores. Con los datos que teníamos, hicimos lo que pensamos que era justo y razonable, entendiendo qué tan diferente ha sido el golf profesional a lo largo de los años". Así, la discusión quedó zanjada hasta hoy.

Tiger Woods, en la práctica en Bethpage State Park para el PGA Championship Fuente: Reuters

El recuerdo de Tiger

Ajeno a este debate del recuento de títulos, Tiger solo recuerda a Snead con cariño: "Conocí a Sam Snead cuando era niño y con el tiempo creamos una gran relación. Todos los años esperaba verlo en el Masters. Se levantaba en la cena de Campeones y contaba chistes e historias, y hablábamos de golf. Estar en la misma habitación con Sam, Byron Nelson y Gene Sarazen fue un verdadero honor. Escucharlos a ellos hablar de golf y de los diferentes torneos fue un viaje a través de la historia".

"Sam se mantuvo en gran forma y siempre me maravilló lo que podía hacer con su cuerpo. Fue un gran atleta. Extraño a Sam y estoy muy agradecido de haber sido su amigo", rememoró Tiger. E hizo un sencillo cálculo matemático, lo que le espera a partir de ahora: "Para llegar al récord de Jack, debo pasar el de Snead. Es una cuenta simple y quiero que eso suceda". Ahora, Tiger se enfoca en quebrar el récord de aquel brillante golfista de las décadas del '30, '40 y '50.

Frente a frente:

Nacimiento:

Snead: 27 de mayo de 1912 (murió el 23 de mayo de 2002)

Woods: 30 de diciembre de 1975

Victorias en el PGA Tour:

Snead: 82

Woods: 81

Primera participación profesional:

Snead: ganó el West Virginia Closed Pro en 1936

Woods: Terminó 60° en el Greater Milwaukee Open

Primera victoria:

Snead: West Virginia Closed Pro en 1936 (a los 24 años)

Woods: Shriners Hospitals for Children Openen 1996 (a los 20 años)

Porcentaje de victorias en su carrera:

Snead: 14% (82 de 585)

Woods: 23% (81 de 352)

Su 81° triunfo:

Snead: 1961 Sentry Tournament of Champions (a los 48 años)

Woods: 2019 Masters (a los 43 años)

Dinero obtenido tras su 81° éxito:

Snead: 372.322 dólares

Woods: 118.309.570 dólares

