Latin America Amateur Championship: buen viento para los argentinos, con todos en carrera para el fin de semana

La segunda vuelta del Latin America Amateur Championship volvió a ser un gran día para los argentinos en República Dominicana. Son cuatro los golfistas nacionales que quedaron entre los 10 primeros, pero la noticia es que los ocho pudieron pasar el corte y estarán compitiendo el sábado y domingo en el maravilloso campo de golf Dientes de Perro, en La Romana, en busca de los sueños del Masters de Augusta y el British Open. Además, la hermosa particularidad que se da entre algunos los participantes que están en los primeros puestos hasta esta etapa del torneo: la importante camaradería y amistad.

Segundo Oliva Pinto continúa como el mejor de los argentinos en cuanto a las posiciones. A pesar de que no tuvo un día fácil en el que empató en 72 golpes, está segundo y continúa con 6 bajo el par. Luego de su jornada habló con LA NACION y dejó sus sensaciones: “Fue una mañana complicada, me levanté cansado, de todos modos sabía que no iba a ser igual que ayer”. A pesar de no haber tenido un gran comienzo, supo acomodarse durante la vuelta y ya espera lo que viene: “Sabia que tenía que arrancar a estar más paciente, remar, luchar para que se enderece y lo logré al final. Mi estrategia para el fin de semana será atacar, ser agresivo y sacar los mejores resultados para el domingo”, expresó el cordobés.

Después de un arranque complicado, Segundo Oliva Pinto se recuperó con cuatro birdies en el back nine y cerró la 2a ronda con par de campo y un total de -6 en el torneo 👏#LAAC2022 pic.twitter.com/KMOML2iQsM — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 21, 2022

Abel Gallegos se presenta como el campeón defensor, pero se saca la presión de eso: “Me pone muy contento, pero el ganador del último LAAC soy afuera; adentro de la cancha soy uno más, y tengo que demostrarlo”. Luego de terminar su segunda vuelta en el tercer puesto y de estar 5 bajo el par le expresó a LA NACION cómo mejoró de la primera vuelta (-2) a la de este viernes: “Ayer no pegué muy bien y cerré buena vuelta, hoy me vine más temprano, me vine con buena sensación y me vi sólido en todos los tiros. Fue una buena vuelta y siempre es lindo terminar bajo par. El de 25 de Mayo tendrá la posibilidad de jugar el sábado y el domingo.

Abel Gallegos firma un 69 y se mantiene en la parte alta del tablero rumbo a la defensa del título 🏆#LAAC2022 pic.twitter.com/25eTIz4RbQ — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 21, 2022

En silencio, Vicente Marzilio se acomodó nuevamente con grandes chances para ser protagonista el fin de semana. Con un 1 bajo el par este viernes, pero 5 bajo en par en el total al retirarse del campo habló con LA NACION y remarcó que su segunda vuelta fue mejor que la primera y se prepara para el fin de semana: “Lo de hoy fue más importante que ayer, porque arranqué mal en el primer hoyo y el cachetazo de de entrada cuesta. Por suerte fui paciente durante toda la vuelta y en un momento empecé a jugar muy bien, quedé con bajo par y me deja con chances del fin de semana”. Y agregó: “El objetivo es llegar a los últimos nueve hoyos con chance de llegar a la final, y días como hoy me demuestran que puedo. Ahora iré a buscarlo con paciencia”.

El argentino Vicente Marzilio finalizó tercero junto a Abel Gallegos tras la segunda vuelta del LAAC 2022 Enrique Berardi/LAAC

El último en llegar de los golfistas nacionales fue Mateo Fernández de Oliveira. Luego de su empate en 72 golpes y de quedar en 3 bajo el par habló con LA NACION sobre un día que comenzó muy bien, pero que sobre el final terminó siendo negativo: “Fue una vuelta en dos etapas diferentes, del hoyo 1 a 12 fue increíble, pero a partir de ahí me aceleré, no me controlé, me jugó una mala pasada y no fue lo esperaba, así y todo estoy en un buen puesto para el fin de semana y me siento muy cómodo con respecto a lo que queda”.

Andy Schönbaum, último ganador del Campeonato Argentino de Aficionados, también se metió en el corte. Aunque sabe que no jugó bien, tiene expectativas para el finde semana: “Estoy jugando bien, pero se me están escapando algunos golpes. Los errores son parte del aprendizaje, tanto mentales y técnicos. No está bueno jugar mal pero hay que enfriarse y sacar lo bueno. El fin de semana tendré que acercarme un poco más”, expresó. Vale destacar que todos los argentinos pasaron el corte y además estarán disputando el trofeo Aram Yenidjeian (-1), Manuel Lozada (+3) y Juan Martín Loureiro (+6).

Quien finalmente quedó como puntero tras la segunda ronda del LAAC fue Julián Perico. El golfista peruano tuvo una gran jornada y tras dos vueltas lidera con 9 bajo el par, pero cuando comenzó a hablar de sus golpes, de inmediato se inclinó a hacer referencia la importancia de las amistades en el golf y el torneo y se refirió a Abel Gallegos, uno de sus rivales con los que jugó en la primera y en la segunda vuelta: “Jugar con Abel es increíble, es una persona tan humilde, tan feliz. Ojalá pueda jugar mañana con él porque es una persona increíble y la pasamos muy bien y es lo que refleja lo que el golf amateur es, tratamos de divertirnos”. También expresó: “Todos jugamos por un sueño, pero si no nos divertimos no está bueno”.

El golfista peruano Julian Perico fue quien finalizó en la primera posición del LAAC tras la segunda vuelta Enrique Berardi/LAAC

Luego de charlar con varios medios, Julián Perico vio cuando llegaba a entregar sus tarjetas otro argentino. Con un abrazo fraternal, se saludó con Segundo Oliva Pinto. Ambos son compañeros en la Universidad de Arkansas y hasta quedaron en ir juntos a almorzar y luego a la playa. El argentino también hizo referencia a lo importante de la amistad y se lo transmitió a LA NACION: “Es muy lindo jugar con amigos, me llevo muy bien con todos, son cosas que te sacan presión, las charlas con ellos es algo que se hace divertido y a la vez competitivo”.

El abrazo entre Segundo Oliva Pinto, de Argentina, y Julián Perico, de Perú. Ambos son amigos y compañeros de equipo en la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos Captura

Pero el grupo de amigos universitarios en Estados Unidos se cierra con el colombiano Juan Camilo Vesga, que en el puesto 14° también buscará el título, y los argentinos Lozada y Fernández de Oliveira y fue este último quien expresó lo lindo que significa jugar contra amigos: “Somos un grupo que nos llevamos muy bien, hace tiempo nos conocemos y compartimos muchas cosas juntos y es mucho más divertido todo, los viajes con el equipo son entretenidos”. También compartió la importancia que es en cuanto al juego: “Todos tenemos un nivel de golf en el que nos podemos el uno al otro con las partes flojas del juego del otro y esto nos hace potenciar”. Además, hace pocos días le contó a LA NACION que Abel Gallegos es amigo suyo de hace muchos años.

Mateo Fernandez de Oliveira y Abel Gallegos, dos golfistas argentinos a los que los une una gran amistad Enrique Berardi/LAAC

Para Vicente Marzilio también la camaradería juega de lleno en la confianza: “Se siente muy bien, es muy cómodo, a la hora de caminar con ellos, ir charlando, está muy bueno. Cada uno está en su mundo, pero cuando necesitas desconectarte un poco entre medio de los tiros, charlar con amigos es relajarse para poder concentrarme”. Lo cierto es que, además de la competencia, todo queda entre amigos.