escuchar

PANAMÁ.– La Argentina tuvo golfistas animadores en las ocho ediciones que se han disputado del itinerante Latin America Amateur Championship (LAAC), el Major de los aficionados de la región, y dos de sus representantes fueron campeones, en las tres últimas ediciones disputadas. En pos de repetir las conquistas de Abel Gallegos, ganador en México 2020, y Mateo Fernández de Oliveira, primero en Puerto Rico 2023, el campo del Santa María Golf Club tendrá desde este jueves a ocho embajadores deportivos de nuestro país en busca de la tercera estrella, aunque el logro, se sabe, es individual.

Segundo Oliva Pinto, Vicente Marzilio, Joaquín Ludueña, Juan Martín Loureiro, Andrés Schonbaum, Manuel Lozada, Juan Ignacio de Giacomi y Ramiro Acevedo, algunos de ellos jugando en universidades importantes de los Estados Unidos, integran el fuerte grupo de argentinos entre los 108 jugadores que llega con la máxima ilusión. No sólo está la expectativa de hacer el mejor torneo posible. Hay una zanahoria al final del recorrido: el campeón recibirá una invitación para jugar esta temporada el Masters en el Augusta National Golf Club, la 152° The Open en Royal Troon y el 124° US Open Championship que se desarrollará en la cancha 2 de Pinehurst.

3 cosas que debes saber para la última ronda de práctica.



3 things to know for the last practice round.#LAAC2024 pic.twitter.com/saCDcS0fKs — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 17, 2024

Además, el ganador del LAAC panameño obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el US Amateur Championship y cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible. Mientras que el jugador que termine en el segundo puesto ingresará directamente a las etapas finales de clasificación para ingresar a The Open y US Open Championship de este año. Si hay empate en la posición de escolta, los que la compartan recibirán ese beneficio.

Aficionados de 28 países o territorios reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) de toda América Latina aguardan por la salida del jueves. El doblete argentino en este torneo creado en 2015 (y que se canceló en 2021 por la pandemia de Covid) está fresco en las retinas de los participantes. “Fue enorme para Argentina que Abel y Mateo hayan ganado el LAAC. Y lo ganaron porque hicieron muy bien las cosas. Creo que este grupo también está haciendo lo correcto. En nuestro pensamiento está en que, si ellos pudieron hacerlo, para nosotros también es posible”, destaca Marzilio, nacido en Don Torcuato y con experiencia en la Universidad de Texas Tech.

Segundo Oliva Pinto sigue con atención junto a su caddie su segundo tiro en el hoyo 11, en la práctica en el Santa María Golf Club de Panamá. Logan Whitton - LAAC

Oliva Pinto, que creció en Villa Allende y se graduó en la Universidad de Arkansas, aporta su mirada: “Los triunfos de Abel y Mateo fueron muy buenos. Son dos amigos, dos compañeros con los que jugué muchos torneos y estuvo muy bueno verlos por TV jugar en esos Majors en unos campos increíbles. Con suerte, espero que algún día alguno de ellos me vea a mí jugar esos grandes campeonatos”.

Ambos ya tienen experiencia en el LAAC. En 2022, Segundo asomó al frente del clasificador tras la primera vuelta en República Dominicana, pero no logró sostenerse. El año pasado pasó el corte tímidamente y mejoró considerablemente la puntería las dos últimas jornadas. Marzilio fue uno de los segundos hace dos años, a uno del campeón, el caimanés Aaron Jarvis, y quedó tercero de Mateo, a seis golpes, en 2023.

“Haber jugado el torneo cinco años me hizo ir tomando experiencia cada vez más. Si de algo me sirvió fue para saber que hay que poner el foco en la preparación y no a la semana. Requiere una preparación especial sobre todo en la parte mental. Llegar y dejar que todo fluya. A los argentinos que juegan los conozco, nos cruzamos seguido, y surgen preguntas e intercambiamos experiencias. El mejor consejo es ser uno mismo. Prepararse de la mejor manera y rodearse de la gente correcta”, dejó su mensaje Fernández de Oliveira, el último campeón y ya profesional.

Vicente Marzilio marca el hoyo 6 durante una de las prácticas del Latin America Amateur Championship en el Santa María Golf Club de Panamá Marianna Massey - LAAC

Marzilio y Oliva Pinto están emocionados de cara a lo que se viene. “Significa mucho para mí jugar un nuevo LAAC. Este es un torneo que siempre espero con ansias y estoy muy feliz de jugar en un nuevo país”, revela Vicente. Su compatriota también lo exterioriza: “Me motiva mucho por el premio, porque me encantaría jugar un Major. Ése es mi sueño más grande como golfista, es lo que me hace levantar temprano todos los días para practicar”.

Fernández de Oliveira les advierte: “Es una semana que te puede cambiar la vida. Es muy motivante. Ir a jugar los tres Majors te da herramientas para jugar bien en ese nivel. Cada cancha y cada torneo requiere una preparación diferente y a la hora de competir, el LAAC es hacer lo que uno viene haciendo lo mejor posible sabiendo el premio extra que tiene por delante. Pero para todos tiene que ser una motivación”.

La etapa de las rutinas ya quedó atrás. También, las prácticas en el campo de Santa María Golf Club. El comienzo está en la mira: “Me preparé mucho en lo físico, prestando mucha atención a mi cuerpo y cómo me siento recuperándome y sabiendo qué es bueno para rendir al máximo. Revisé todas las áreas para poder jugar un buen golf”, asegura Marzilio. En cambio, Segundo buscó una variante en la puesta a punto: “Me preparé un poco diferente en muchos aspectos con la incorporación del yoga, baños de hielo y trabajando mucho en mi juego mental. Y, desde luego, también enfocado en la técnica del swing y de todo mi juego”.

Joaquín Ludueña afronta el Latin America Amateur Championship de Panamá Logan Whitton - LAAC

Otros tres que vienen jugando el LAAC son Ludueña, Loureiro y Schonbaum. El primero, un santafesino de 25 años, se adjudicó en diciembre el Abierto del Litoral ante profesionales en el Rosario Golf Club argentino y cerró una gran temporada en la que resultó Campeón Argentino de Aficionados y fue campeón con Argentina en la Copa Los Andes jugando en equipo con los otros cuatro. “El trabajo que hice en todo 2023, sobre todo en la parte mental, está dando sus frutos. Encontré un enfoque distinto y pude jugar un buen golf, pero todavía puedo dar más y mi objetivo grande está puesto aquí”, dijo Ludueña, un hijo único que hasta los 13 años jugaba en simultáneo al fútbol y a los 15 se fue vivir solo a Buenos Aires.

El bonaerense Loureiro obtuvo en 2023 la Porter Cup, uno de los eventos más tradicionales del verano estadounidense que reúne a los mejores aficionados del mundo. El cordobés Schonbaum, nacido en Alta Gracia hace 29 años, es un referente del golf amateur que eligió volver a su tierra tras vivir en Estados Unidos y no se propone ser profesional, pero sigue soñando con ser protagonista en un torneo donde “nos malcrían como si fuéramos buenos”, bromeó.

Para Lozada será la tercera presencia. El muchacho de Villa Allende, de 22 años, usufructuó de una beca para estudiar y entrenar en la Universidad de Arkansas. Su crecimiento ya quedó en evidencia el año pasado, cuando terminó quinto tras cuatro vueltas muy parejas. De pasado en las inferiores de Talleres cuando quería ser futbolista, terminó embocando más en los campos de golf y sueña con llegar al PGA Tour.

Juan Ignacio de Giacomi tendrá una nueva experiencia en el Latin America Amateur Championship, en Panamá. Logan Whitton - LAAC

De Giacomi, de 24 años y estudios en West Florida, estuvo en República Dominicana en 2020, después de ascender en el ranking mundial jugando torneos de profesionales en Paraguay. En este LAAC tiene otra oportunidad.

En cambio, para Acevedo será el debut. El jugador de Ranelagh GC, de 19 años, creció deportivamente apilando títulos en categorías de menores y su 2023 lo mostró en ascenso. Incluso, batió el récord del Sierra de los Padres Golf Club, con -9, en febrero pasado. Ya piensa en grande.

Los horarios de salida del jueves

Los ocho argentinos que comienzan el Latin America Amateur Championship en Panamá lo harán en grupos diferentes. Segundo Oliva Pinto saldrá a las 9.22 (hora argentina); Juan Martín Loureiro, a las 9.55; Andrés Schonbaum, a las 10.06; Joaquín Ludueña, a las 10.17; Juan de Giacomi, a las 13.35; Vicente Marzilio, a las 14.08; Manuel Lozada, a las 14.19, y Ramiro Acevedo, a las 14.41.