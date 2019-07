Nelson Ledesma logró un birdie en el hoyo final que le dio el título y el acceso al mejor circuito del mundo

El PGA Tour es un grupo de privilegio, un circo para unos pocos golfistas de elite en el mundo. Pero parece que no hay barreras para este tucumano noble y cabeza dura: Nelson Ledesma ganó en el TPC Colorado Championship y se aseguró un lugar para la próxima temporada de la mejor gira del mundo, allí donde el público se rinde ante el talento de Tiger Woods, Brooks Koepka, Dustin Johnson y tantos otros.

El desenlace no pudo haber sido mejor para "Muru", de 28 años: embocó un largo putt para birdie en el hoyo 72 y aventajó por un golpe al australiano Brett Coletta, que le venía pisando los talones y había quedado a la par del tucumano a 18 hoyos del final, después de un gran sábado de 65 golpes. Sin embargo, Ledesma mantuvo el temple y terminó imponiéndose con vueltas de 65, 69, 69 y 70, un total de 273 (-15) que dan cuenta de una victoria de punta a punta en Colorado.

Con esta victoria, Ledesma ascendió del 18º al 4º puesto de "The 25", la Orden de Mérito que les da la tarjeta del PGA Tour a los mejores 25 del Korn Ferry Tour

Ledesma, que se suma a los actuales miembros argentinos del PGA Tour (Emiliano Grillo, Julián Etulain y Fabián Gómez), y que emula como representante de su provincia a su coterráneo Andrés Romero, logró su segundo triunfo en el circuito Korn Ferry, que hasta hace poco se llamaba Web.Com y representa la antesala del PGA Tour. También en julio, pero el año pasado, este jugador formado en Las Yungas Country Club, en Yerba Buena, había triunfado en el LECOM Health Challenge, en Findley Lake, New York. Sin embargo, ese éxito no le alcanzó para lograr el objetivo final del pasaje al máximo circuito.

Allí en Las Yungas arrancó como caddie a los 13 y es el día hoy que su padre, David, sigue siendo el encargado de la casilla de palos del club. Una historia de origen humilde que tiene sus similitudes con las de otros de su coterráneos: Juan Javier Monroy, César Monasterio, Eduardo Argiró, el Pigu Romero, César Costilla y Augusto Núñez, que conforman una suerte de línea de tiempo del golf tucumano.

Fue el propio Monasterio y un grupo de gente allegada quienes en 2007 le dieron una mano económica a Nelson, entonces de 16 años, para dar sus primeros pasos en el profesionalismo. Tal vez, sin esa ayuda de amigos y conocidos, esta historia de éxito nunca hubiese sido contada. De hecho, se transformó en el jugador más joven en lograr la clasificación para el Tour Argentino de Profesionales. Ese primer impulso resultó clave para todo lo que vino después. Y tras diez años de trajinar, incluso probándose en circuitos menores de los Estados Unidos, empezó a encontrar recompensas deportivas.

Ledesma había desembarcado en el Web.Com, en 2018, luego de finalizar quinto el año pasado en la Orden de Mérito del PGA Tour Latinoamérica, en donde tiene el récord de participaciones (91). Tardó 78 certámenes en obtener su único título en esa gira (el Abierto del Centro 2017) y apenas 15 en el Web.Com, en donde el nivel de los jugadores y de las canchas aumenta de manera considerable. Ahora, le agrega un nueva gema al rebautizado circuito, pero con el premio máximo de llegar al PGA Tour.

Nunca olvidarse de los orígenes, la premisa

Ledesma, de familia trabajadora, se hizo de abajo y lo confesó al diario La Gaceta, de Tucumán: "Jugaba con cualquier tipo de ropa, lo que tenía a mano. Había veces que jugaba con zapatillas porque no tenía zapatos, y otras en que usaba zapatos que me prestaban pero que me quedaban chicos. Les sacaba la plantilla y jugada así. Apretado, ja", se ríe del pasado que lo abraza y le deja ese famoso recado de: "nunca olvidar de donde venís ni de qué somos".

La inserción en la elite del golf puede confundir a cualquier jugador. En algunos casos, una cascada de regalos y atenciones permanentes, pero Ledesma le huye a tantos beneficios. "En cada torneo te esperan con tres docenas de pelotas, tres guantes, toallas, y todo lo que se te pueda imaginar. Y si pasás por el camión de tu sponsor, te dan lo que vos quieras. Desde pelotas a palos, es una locura. Jamás pedí nada que no necesite. De hecho, he llegado a decir basta, porque no tenía cómo cargar las cosas en la valija, je".