El chaqueño Grillo se ubica 26º en Las Vegas.

Al cabo de la segunda vuelta del Shriners Hospitals for Childen Open, que se desarrolla en Las Vegas, Emiliano Grillo se mantiene entre los mejores 26 golfistas, pero cayó 19 puestos a pesar de su tarjeta de 69 golpes. En un día de aire cálido sin viento, consiguió hacer un recorrido de dos bajo el par, pero la cancha de TPC Summerlin estaba fácil y todos los jugadores que superaron el corte clasificatorio salvo uno firmaron este sábado tarjetas por debajo de la marca de los 71 golpes regulares del campo.

La punta está compartida por cuatro golfistas: Martin Laird (63 en la segunda rueda), Patrick Cantlay (65), Brian Harman (63), Austin Cook (65) y Peter Malnati (62). Por su parte, Bryson DeChambeau quedó al margen de la vanguardia, que había ostentado en la jornada inicial. Con 67 (-4), retrocedió al quinto puesto. El californiano, campeón del reciente Abierto de Estados Unidos, se impuso en Las Vegas hace dos años, y este torneo es el único que habrá protagonizado hasta el Masters, que tendrá lugar entre el 12 y el 15 de noviembre.

En tanto, entre los eliminados quedó el otro argentino participante, Fabián Gómez, que por dos golpes no alcanzó a superar el filtro. El también chaqueño estuvo en el par (71) este viernes, y los 66 golpes del día inaugural no le alcanzaron. Su -5 no fue suficiente ante tantos rivales que sumaron aciertos en una cancha demasiado amigable.

