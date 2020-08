Los approaches fueron lo mejor de Tiger Woods en la tercera vuelta del BMW Championship, pero las fallas en el juego de green y algunas salidas le costaron caras. Fuente: AP

Xavier Prieto Astigarraga Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2020 • 08:00

Está brava la cancha de Olympia Fields. Así como la semana pasada casi todos los golfistas andaban bajo el par en el campo del club TPC, de Boston, jugando The Northern Trust, en ésta apenas dos, sobre los 70 que participan en el BMW Championship, tienen un signo menos en su score al cabo de tres vueltas de este segundo torneo por la Copa FedEx.

El campo de Illinois está difícil para todos, y máxime en los últimos hoyos para Tiger Woods. En la primera jornada, el californiano cerró el recorrido con tres bogeys. En la tercera, este sábado, cometió un triple bogey en el hoyo 17 y se desbarrancó en la clasificación. Si mantenía alguna esperanza de quedar entre los 30 mejores del torneo, es decir, de clasificarse para el último campeonato de la serie de tres, se le complicó demasiado en esa estación del recorrido.

Tiger Woods no se clasificará para el Tour Championship, el torneo final de la FedEx que la próxima semana entregará en East Lake 15.000.000 de dólares al vencedor de la serie. Fuente: AP

Además del interés deportivo, la FedEx posee un señuelo económico único en el golf: su ganador embolsa, además de los palos de golf, un cheque de 15.000.000 de dólares. No es que le falte dinero a Woods ni a ninguno de los 30 que la semana que viene serán protagonistas del Tour Championship en East Lake, pero la cifra no deja de ser impactante para todos. El ex número 1 tendrá una tarea titánica hoy entre los que definirán, porque en Illinois necesita figurar entre los cuatro primeros, aproximadamente, para colarse en la treintena más alta del ranking específico de la FedEx. Marcha 55º en Olympia Fields.

No puede corregir en un solo día lo que anduvo bastante torcido en unos meses. Desde que volvió el PGA Tour, en junio, tras la pausa por la cuarentena, el estadounidense nunca superó el 37º puesto en un certamen. Antes del BMW Championship marchaba 57º en la nómina de la FedEx, y necesitaba un progreso radical en el rendimiento. Con el físico medio maltrecho en estos tiempos por los dolores de espalda, no estaba en buena posición como para aspirar a terminar tan arriba. Pero a la vez no dejaba de ser Tiger Woods, el mejor golfista de la era post Jack Nicklaus.

Notable efecto en un approach en la segunda rueda

Lo mostró en el tempranero par de hoyos, el 3 y el 4, en los que consiguió birdies este sábado. Pero la promesa de buena jornada se limitó a eso, y en las 14 estaciones siguientes nunca bajó del par. Le faltó precisión en el juego corto: cuatro veces la pelota bordeó los hoyos y no entró. Y para colmo, a mediados del trayecto Woods empezó a desviar salidas. Lo pagó caro en el 17, cuando la bola se fue demasiado a la derecha y terminó en un arroyo. El golpe de penalización y lo que pareció una pérdida de concentración hicieron el resto para que el triple bogey estableciera un +10 en el torneo.

La tercera vuelta de Woods resumida

Cifra que en cualquier certamen sería casi de papelón, pero está costándole tanto Olympia Fields a cada participante que los punteros presentan apenas -1. Son los estadounidenses Hideki Matsuyama y Dustin Johnson, que con 209 acumulados llevan dos tiros de ventaja sobre el canadiense Mackenzie Hughes, el australiano Adam Scott y el sorprendente chileno Joaquín Niemann, que requiere concluir aproximadamente 21º para estar en East Lake y se ubica 3º. Vale apuntar que ninguno de los 70 protagonistas carece de vueltas sobre el par de 70 golpes al cabo de tres días.

Irregular, Hideki Matsuyama es el otro puntero en Illinois; no está seguro de su juego, pero le alcanza mientras el resto padece la exigencia de la cancha. Fuente: AP

En Boston parecía que la falta de público restaba presión a los golfistas y que por eso las tarjetas mostraban números tan bajos. Pues en Illinois tampoco hay multitudes y sin embargo terminar una rueda bajo el par viene siendo una hazaña. Por caso, en la primera jornada el promedio de golpes fue de 72,8, es decir, 2,8 por encima de lo estándar. Nada que ver con ese -30 asombroso con el que Johnson se impuso en Boston hace siete días. Él mismo sintió que jugaba bien el último jueves en Illinois, cuando hizo... +1. Como sea, él parece ser el mejor perfilado en esta porción del año.

Dustin Johnson viene de un -30 totales en el campo TPC, de Boston, donde ganó The Northern Trust; ahora es colíder en Oympia Fields, con... -1 al cabo de la tercera rueda. Fuente: AP

No es claro si en semejantes tableros está influyendo la escasez o ausencia de espectadores. Para Rory McIlroy, 6º a 3 golpes en Olympia Fields, sí, seguro. Dice sentirse adormecido por no contar con la energía que brindan los simpatizantes. Quizás por eso el norirlandés no ha conseguido ni un 10º lugar final desde que regresó la actividad. Así y todo está holgadamente en carrera por la clasificación para el Tour Championship y para obtener esos 15.000.000 que harán temblar a más de uno en los hoyos decisivos el domingo que viene.

Solamente uno se los llevará. Al resto le quedará para más adelante lo que hay siempre: la expectativa por la gloria. Y hay mucha a la vista: dentro de dos semanas y media se celebrará el Abierto de Estados Unidos, el segundo major de esta temporada rara en su calendario. Y en esto de pasar de un festival de birdies a uno de bogeys en apenas cuatro días.

Un águila de Lanto Griffin