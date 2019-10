Gonzalo Belloso, director de Desarrollo y secretario general adjunto de Conmebol, durante la entrevista con La Nación. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Vaya paradoja: Gonzalo Belloso y José Luis Chilavert compartieron plantel en Estrasburgo y fueron campeones. Diecisiete años después, el exarquero es el enemigo principal de la Conmebol, allí donde el Pejerrey ejerce como director de Desarrollo y secretario general adjunto. Sin embargo, el cargo que más identifica a Belloso no tiene tarjeta de presentación. Es el canciller del paraguayo Alejandro Domínguez, máximo dirigente del fútbol sudamericano. Desde el área de Desarrollo, Belloso fue el encargado de motorizar la llegada de la tecnología al arbitraje. En una entrevista con LA NACION considera " clave que la AFA implemente el VAR para que sus árbitros sigan estando entre los mejores".

-¿Qué opinión tenés del arbitraje en las dos semifinales de la Libertadores?

-Estuvieron muy bien. Claus hizo un partido muy bueno en River-Boca. Con la asistencia del VAR sacó el partido adelante con muchísima personalidad. En Brasil, Pitana también hizo un partido muy importante y demostró que por algo es uno de los mejores árbitros del mundo. Más allá de cualquier polémica o discusión que siempre hay, nosotros estamos muy contentos con la posición y la situación del arbitraje sudamericano. Hemos invertido muchísimo. Seguramente que siempre hay cosas para mejorar, pero confiamos en la decencia y en la capacidad de los árbitros que la Conmebol pone adentro de la cancha.

-¿Conmebol obliga a que sus 10 países tengan VAR?

-Hemos apoyado a través de los fondos Conmebol Evolución a todos los que nos lo han pedido. El año pasado nos pidió Brasil, que ya instaló el VAR. AFA nos pidió los fondos hace 6-7 meses. Tiene aprobada toda la primera parte. Estamos esperando que AFA proceda con la segunda parte. Quedó en cancha de la AFA presentar la segunda parte del proyecto, que básicamente es cómo sería la preparación de los profesionales, toda la fase del protocolo previo. Y si incluyen la empresa que los va a asesorar, entonces tienen que presentar los tres presupuestos. Todas cosas formales.

-¿El fútbol argentino tendrá VAR pronto?

-Tenemos mucha fe en que la AFA lo pueda incluir. Son de los mejores árbitros de Sudamérica, sin dudas. Son muy buenos acá, pero si no usan el VAR todos los días, no nos familiarizamos ni los hinchas, ni los jugadores, ni los dirigentes...Entonces todos estamos dudando permanentemente. Estamos muy esperanzados de que Argentina lo implemente lo más rápido posible.

-¿La falta de implementación del VAR en la Argentina tiene que ver un tema económico o político?

-Entiendo que será por lo económico. O por no haber cumplido el protocolo todavía. No creo que haya nada oscuro. Simplemente, porque en todo momento el presidente Tapia nos manifestó que lo quería implementar. Serán los tiempos normales, el protocolo no es algo sencillo de cumplir y entiendo que AFA lo está queriendo hacer paso a paso. El fútbol actual se ve con el VAR, que llegó para quedarse.

-¿Lo ves para el próximo torneo de la Superliga?

-Sería ideal que Superliga y AFA trabajen en la implementación. Sería espectacular para Sudamérica, para el nivel del arbitraje. Necesitamos tener los árbitros argentinos con el mejor nivel. Es clave implementar el VAR para que sus árbitros sigan estando entre los mejores.

-Con respecto a esos errores del VAR en la Copa América...

-Creemos que la Copa América fue muy positiva. Hubo muchísimos más aciertos que errores. Errores va a haber y va a seguir habiendo porque los árbitros tienen su criterio. Y si miran cinco personas que están en un VAR, ellos deciden lo que les parece. La autoridad máxima sigue siendo el árbitro y su criterio va a seguir estando.

-El protocolo habla de intervención en errores flagrantes y obvios...

-Con el paso del tiempo, este criterio se va a unificar. Hay errores que son, a lo mejor, muy chiquitos, y se empezaron a cobrar.

-La mano a favor de Argentina en el partido con Paraguay es uno de ellos...

-Sí, es un penal que no quedó claro en ningún momento. No hay una imagen. El árbitro cobró penal, pero hay todavía sensaciones y cosas que se ven dentro de la cancha que no las vemos nosotros. Son cosas que las siguen viendo los árbitros y es bueno que así pase.

-¿Y la expulsión de Lionel Messi?

-Creo que a dos jugadores como esos les tenés que dar una oportunidad más. Uno es bicampeón de la Copa América y, el otro, el mejor jugador del mundo. A lo mejor el árbitro tendría que haber tenido un manejo diferente de la jugada.

-¿Qué pasa con los errores arbitrales que sin VAR o con él perjudicaron a un equipo? Por ejemplo, la jugada de Pinola contra Independiente.

-Lo que pasa es que una organización como la Conmebol que hace 25 torneos al año, que hace dos torneos enormes de clubes, torneos de selecciones, que genera 500 millones de dólares y reparte 480, que tiene una administración media empresaria, no puede ser culpable si un árbitro se equivoca. Nos tenemos que sacar eso de la cabeza. No pueden la Conmebol ni el presidente Domínguez correr el riesgo de prácticamente convertirse en delincuentes si un árbitro se equivoca. Es algo normal. Hacemos todo lo posible para darles las mejores herramientas a los árbitros. Les triplicamos sus ingresos, les damos el VAR...Antes, el árbitro se tenía que pagar el hotel y sus traslados. Todo eso no existe más. Ahora van a hoteles de primer nivel, los aislamos, los recibe gente nuestra, cuidamos de su integridad moral y deportiva. Ahora, si el árbitro se equivoca adrede o por hache o por be, no puede toda una organización pasar a ser corrupta y delictiva. No es así. Eso, yo, personalmente, y conociendo con quien trabajo, y conociendo a mi presidente, no lo permito.

Un poco de historia

"Conmebol fue muy valiente en ser la primera que pidió y sugirió que hubiese tecnología para ayudar a los árbitros", recuerda Belloso. Y agrega: "La Conmebol le pidió a la FIFA que hiciera un protocolo de VAR. Fuimos la primera confederación continental que lo hizo. Fue en febrero de 2016 en una reunión a la que fueron el colombiano Ramón Jesurúm y el presidente Alejandro Domínguez. Ellos plantearon que había una necesidad: este deporte tenía que incluir la tecnología".

-¿A partir de ahí se inició todo?

-Sí. A partir de ahí se aceleró todo. Después, como confederación, utilizamos el VAR en nuestros torneos...pero bueno, a ver...nosotros estamos usando una herramienta que los países no están haciendo todavía el esfuerzo...o no pueden hacer el esfuerzo de incorporarlo en sus torneos locales. Entonces, si nosotros tuviéramos esa tecnología en los 10 países, el hincha, los jugadores, los técnicos y los árbitros, fundamentalmente, estaríamos todos mucho más familiarizados con el uso del VAR y no sería tan traumático.

La Copa América 2020

-¿Cómo será la convivencia Conmebol-AFA de cara a la Copa América del año próximo?

-Tenemos buena predisposición. La hemos tenido siempre con la AFA, desde el primer día que quedaron el presidente Tapia y el comité que lo acompaña, tuvimos actos de buena voluntad. También de ellos, pero nosotros, como somos un ente mayor, los ayudamos en todo lo que pudimos. Esto que pasó...fue una...creo que algo que tiene que quedar en el olvido. Para nosotros quedó en el olvido. Seguimos adelante y con el mismo cariño vamos a seguir ayudando a la Argentina. Son cuestiones políticas: si hay algo que quedó se debe resolver en el consejo de la Conmebol.

-De hecho, se resolvió en el Consejo de la Conmebol...

-Sí, hay mucho por delante positivo. Tenemos una Copa América que le dará muchísimos beneficios a la Argentina. Deportivos, porque va a jugar toda una zona acá. Económicos, enormes, porque una región así de Copa América puede hacer que queden 50-70 millones de dólares. Que trae el fútbol, que los va a traer la Conmebol junto a la AFA, y todos los países que vengan a jugar acá, con sus hinchas. Creo que hay que aprovecharla y AFA tiene que disfrutarlo. Organizarla junto a nosotros pensando en todo lo positivo que le trae un torneo así.

-¿Quedan secuelas políticas después de la carta de la AFA por el VAR?

-Para nosotros no. Ya habló el consejo. Fue una lástima. Le quitaron la representatividad a Tapia. Pero nosotros seguimos adelante. La AFA es una asociación muy importante en Conmebol. Seguiremos apoyándola como hicimos el primer día. Te recuerdo que desde el primer día que vino el presidente Tapia se lo propuso como vicepresidente de la Conmebol, luego se dio la oportunidad al partir del presidente Wilmar Valdez (uruguayo) de proponerlo como representante del Consejo de la Conmebol en FIFA. Rápidamente la AFA recuperó el lugar en el mundo. Después, lo que pasó, no está a cargo nuestro. No tenemos más que buena voluntad con la AFA. No tengo ninguna duda de que vamos a seguir trabajando para, en lo que podamos, seguir ayudando al fútbol argentino.

-¿Por qué no aceptaron el error de, por ejemplo, los futbolistas suspendidos que jugaron en la Libertadores pasada?

-Nosotros fuimos valientes habiéndonos equivocado. Todo acto transformador, como lo fue haber incluido la tecnología en el arbitraje, va a generar (y generó) errores. Lo mismo pasó cuando incluimos el Comet (el sistema electrónico para el registro de jugadores). Anteriormente, el tribunal de Disciplina trabajaba en Madrid. No había nada escrito ni digital.

-¿En Madrid?

-Operaba desde ahí. Cuando nosotros nos dimos cuenta de tamaño error, nos costó traer todos los datos, volcarlos al Comet. Lo mismo les costó a las federaciones.

-¿Operaban desde Madrid porque ahí estaba Gorka Villar (ex asesor legal de Conmebol)?

-Sí, pero no estaba en un estudio suyo, sino en otro que él había nombrado y trabajaba para él. Tuvimos que traer y volcar todo eso en el Comet. Este es el segundo año del Comet. ¡Y no hubo un error! Hicimos trabajar a todos con tiempo.

-¿Por qué creen que el hincha de fútbol percibe en forma negativa a la Conmebol?

-Vamos a hablar como argentinos: vivimos en un país en el que todo está en duda. Estamos en un país en el que estuvo un todopoderoso durante 30 años que conducía la AFA, que conducía la Conmebol y que tal vez conducía la FIFA como era Don Julio (Grondona). Alrededor suyo se manejan mil rumores. La gente se cree que Argentina arreglaba todo. Entonces, algunos a lo mejor pensarán que se puede seguir de la misma manera. Pidiendo árbitros. Y en Conmebol no se piden árbitros. No se ayuda ni se perjudica a nadie con el arbitraje en ningún torneo. Ni de fútbol playa hasta la Libertadores. No se acomodan los horarios. Porque una de las cosas que todos los clubes pedíamos era que el fútbol...

-Dijiste pedíamos...

-Nosotros venimos de los clubes. ¡No venimos de un huevo! Pedíamos que fuera algo lógico, normal, planificado.Hay otras cuestiones que que se hacen ahora y que antes no existían: reuniones de comisiones de clubes dos veces al año. Reunión de entrenadores...¡Escuchamos a todo el mundo! Escuchamos a los entrenadores, a los jugadores, a los ex jugadores...De todo vamos escribiendo, anotando y mejorando.

-¿En algún momento la Conmebol pudo haber comunicado mal?

-Sí, por supuesto. Todo el mundo falla en la comunicación, porque la comunicación va tan rápido que es imposible estar a la altura...Seguramente, nosotros nos dedicamos a gestionar, a generar recursos, pero hemos tenido problemas de comunicación que nos han traído problemas.

-En los últimos cinco años..del FIFAgate para acá, ¿no se habló más de plata y de abogados que de fútbol?

-Es imposible no hacerlo. Primero, porque la Conmebol no generaba recursos. Eso implicaba que estábamos permanentemente mirando al de afuera. Teníamos que lograr generar recursos. ¿Abogados? No sé quién habló de abogados. Nuestro presidente no tiene abogados. No estuvimos nunca citados a declarar en nada. Problemas normales: sí, los hay.

-Hicieron una demanda a la Justicia de USA para ser víctimas del FIFAgate.

-Nosotros, sí. La Conmebol arrancó siendo culpable y hoy es víctima. Somos víctima en Suiza, en Estados Unidos. El fútbol sudamericano ha sido víctima de malos procesos. Nosotros pensamos que íbamos a tener una restitución importante de la Justicia de Estados Unidos de todos estos bienes que recaudó a raíz de los condenados. Y no fue así, pero seguimos en esa pelea, porque esa plata es del fútbol sudamericano. El 94% de lo que ingresa, el presidente tomó la decisión de que vaya a los clubes, a las asociaciones, a los programas de desarrollo. Y el otro 5-6%, es para administración lógica de una entidad como la nuestra.

-¿Cómo evaluás a la Comisión Regularizadora de la AFA, de la que formó parte tu esposa, Carolina Cristinziano?

-Hicieron cosas importantes. El inicio del desendeudamiento de los clubes, que fue duro y hoy es un éxito que lo pudo terminar el presidente Tapia. Intentaron hacer muchas cosas en cuanto a parámetros claves y sencillos que había marcado FIFA. No se hizo ciencia. Había que hacer una administración coherente y real a la situación. Sobre todo, lograr el estatuto para que haya autoridades nuevas como pasó.

-¿Y la causa judicial que le iniciaron a tu mujer y a otros integrantes de la comisión?

-Eso es muy Argentina. Yo pongo las manos en el fuego por ella, porque la conozco, y por la intachable profesional que es. Pero, aparte, esa causa judicial es de cinco años. Y lo que le toca a la Comisión Regularizadora son 40 días. Fueron ellos quienes resolvieron denunciar ese atropello que se estaba haciendo desde la AFA con los impuestos. Ella está tranquila, contenta con la experiencia.

Rosario Central: pasado y futuro

Rosario Central es el club de mi vida. Todo lo que me preparo es para cuando vuelva. Perdimos una oportunidad enorme: la de haber vendido jugadores como nunca y que no haya quedado nada. Gonzalo Belloso

-¿Vas a volver?

-Sí. Volver muy preparado, con la suerte que me dio a mí el mundo de Central estar en otros lados donde no ha podido estar nadie. Haber copiado, aprendido y ver ejemplos de lo que se hace en una buena institución. Hoy, lo que puedo decir es que difiero en el 99% de la conducción del club. En los métodos, en las formas y en lo que hicieron. Creo que perdimos una oportunidad enorme, de haber vendido jugadores como nunca en la historia y que no haya quedado nada en el club. Al contrario, estamos más cerca de estar en un caos que bien. Pero lo que sí sé es que todo lo que hago es prepararme para el día que me toque o nos toque llevar a Central donde merece estar.

-¿Volverías como director deportivo o presidente?

-No, fui director deportivo porque no tenía antigüedad para ser nada. Volvería como dirigente, como fui siempre.

-¿Serías presidente?

-Si me toca a mí, sí. Si le toca a otro, acompañaré desde donde sea.