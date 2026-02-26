Cuántos títulos ganó Marcelo Gallardo como DT de River

El entrenador más importante de la historia del Millonario deja su cargo por segunda vez, aunque no pudo levantar más trofeos de los que ya tenía
Este jueves, en el partido ante Banfield correspondiente a la fecha 7 del Grupo B del Torneo Apertura 2026, Marcelo Gallardo se despide de River. El DT decidió dar un paso al costado tras no lograr revertir la mala racha de resultados y principalmente la irregularidad del equipo, presente desde que volvió al club para afrontar su segundo ciclo como entrenador, en agosto de 2024.
“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, afirmó en un video publicado en las redes sociales del club el lunes por la noche, después de una jornada en la que se especuló como nunca con su decisión. “Las cosas no salieron como estaban proyectadas. Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir con los objetivos”, continuó.
La salida del ‘Muñeco’ será muy diferente a aquella de octubre de 2022, cuando le puso fin a su primer ciclo. Esta vez no habrá reconocimiento. Él mismo fue claro con el presidente Stefano Di Carlo y le comunicó que no quiere ningún tipo de homenaje. El público lo ovacionará. Tiene espalda suficiente como para ser aplaudido aún en los peores momentos. Pero también hay grandes posibilidades de que muchos muestren su descontento con los jugadores, quienes se quedarán a la espera de un nuevo DT con la obligación de dar la cara.
Entre agosto de 2024 y febrero de 2026, Gallardo nunca logró que el plantel adopte su idea futbolística. Primero pidió una gran inversión para reacomodar el equipo tras la salida de Martín Demichelis, pero casi ninguno de los refuerzos estuvo a la altura. Luego le dijo a varios referentes es históricos que ya no tendrían lugar en el club (Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio ‘Nacho’ Fernández y Gonzalo ‘Pity’ Martínez, ganadores de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid) y pidió jugadores puntuales en puestos clave (Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez), aunque tampoco fue suficiente. El equipo no respondió y no hubo manera de dar vuelta la página.
El entrenador más ganador de la historia de River no pudo levantar ningún trofeo en su segundo paso por el club de toda la vida (llegó siendo todavía un niño y triunfó como jugador). La de este jueves será la 86ª presentación de Gallardo en este segundo ciclo que lleva 35 triunfos, 32 empates y 18 derrotas (53,7% de efectividad), con 107 goles a favor y 68 en contra. Sin títulos ni finales alcanzadas, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 lo hundió en una mala racha que no se daba desde 1983: cayó en 12 y ganó solo cinco de los últimos 20 partidos, mientras que es el equipo que más perdió (10) de los últimos 15 partidos de la Liga Profesional.
Con esto, su palmarés al mando del plantel profesional se mantiene en 14 títulos, todos conseguidos entre 2014 y 2022:
- Copa Sudamericana 2014
- Recopa Sudamericana 2015
- Copa Libertadores 2015
- Suruga Bank 2015
- Recopa Sudamericana 2016
- Copa Argentina 2016
- Copa Argentina 2017
- Supercopa Argentina 2017
- Copa Libertadores 2018
- Recopa Sudamericana 2019
- Copa Argentina 2019
- Supercopa Argentina 2019
- Liga Profesional 2021
- Trofeo de Campeones 2021
