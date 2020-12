Diego Maradona se consagra en México 86 Crédito: Twitter

Diego Maradonafalleció el 25 de noviembre, KobeBryant el 26 de enero y el FIFA 21 salió a la venta el 9 de octubre. Los tres sucesos sellaron el escalafón anual de búsquedas en Google durante 2020, mezclándose en la "tabla general" con el Coronavirus, el juego Among Us, el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden y la película ganadora del Oscar, Parasite.

Bryant falleció en enero de 2020 Fuente: Reuters - Crédito: Lucy Nicholson

En cuanto a búsquedas, el basquetbolista norteamericano, fallecido en un accidente de helicóptero fue el deportista más buscado del año, tercero en la general, por detrás del Covid 19 y los resultados de las elecciones presidenciales que decidían la continuidad o no de Donald Trump en la Casa Blanca.

En cuanto a los atletas más buscados del año a nivel mundial, no hay argentinos en el top 10, pero Michael Jordan, por el documental The Last Dance; Mike Tyson por su regreso al ring y Luis Suárez por su salida del Barcelona, se destacan en el escalafón.

La edición 2021 del juego FIFA fue séptima entre la búsqueda de videojuegos de consola. Entre las "pérdidas", indica el informe del motor búsqueda, el primer lugar es para Bryant y el octavo para Maradona. George Floyd, víctima de la violencia racial en Estados Unidos, se ubica quinto.

En cuanto a las búsquedas en Argentina, en la categoría "acontecimientos", el top 5 lo completan Roland Garros, la Champions League y los playoffs de la NBA. Los dos primeros fueron las elecciones en Estados Unidos y el Hot Sale.

Maradona y Bryant fueron los más buscados en lo que a personajes se refiere, acompañados, en el noveno puesto, por Diego Schwartzman