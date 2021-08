Gustavo López respondió a la chicana que Ibai Llanos le dedicó desde París

El locutor y youtuber español Ibai Llanos fue invitado para cubrir la presentación del futbolista Lionel Messi en el París Saint Germain (PSG), lo cual causó una gran conmoción entre sus seguidores de redes sociales, quienes consideraron un hito la presencia, en semejante evento, de un comunicador surgido de las nuevas plataformas digitales .

Ante las críticas recibidas por parte de algunos periodistas de medios tradicionales, Llanos aclaró que no quiere “competir con la prensa” , que respeta “mucho la profesión” , pero que no podía rechazar la invitación recibida. Por su parte, otros colegas felicitaron al locutor por la gesta.

En plena transmisión, Llanos no se olvidó del periodista argentino Gustavo López, con quien mantiene una disputa dialéctica desde abril de este año, por su ausencia en el Parque de los Príncipes: “No está, no lo hemos visto de momento. Es cierto que hemos chequeado varias personalidades y no estaba” .

Iibai Llanos y Gustavo López mantienen una disputa dialéctica desde abril de 2021 Creación propia

El conductor de Radio La Red recogió la provocación y le respondió al streamer en su programa radial: “En un momento de felicidad, pletórico, París, cielo celeste, sol, con Messi, se acordó de mí. Un fenómeno . Te digo la verdad: me causó mucha gracia” . Y agregó: “Fue muy ingenioso el compañero nuestro, yo me reí mucho”.

Por otra parte, López criticó a los medios que lo señalaron por no viajar a París para cubrir la presentación de “La Pulga” en su nuevo equipo: “¿Por qué tenía que viajar yo a París si vos estás acá en Buenos Aires? ¿Qué me cargas a mí? [...] Aparte en París tengo a mi compañero que la rompió toda. Sentó a Messi en la mitad de la cancha”.

LA NACION