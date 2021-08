Ibai Llanos se acordó de Gustavo López en su cobertura de la presentación de Messi en el PSG

El streamer español Ibai Llanos fue uno de los comunicadores que formó parte de la intensa cobertura de presentación de Lionel Messi en el PSG. El propio locutor compartió con su activa audiencia la noticia de que había sido invitado para participar del evento.

Llanos, que siempre aclara que no es periodista, admitió luego que no pretende “competir” con la prensa y no puede rechazar “estas cosas” si lo invitan. A su vez, dijo que respeta “mucho la profesión” de la prensa, y que tiene “muchos amigos” en ese ámbito.

Las aclaraciones del youtuber y twitcher vienen a colación de la manida discusión entre los defensores del periodismo tradicional y los protagonistas de los nuevos medios de comunicación.

El tuit de Martín Perazzo sobre Ibai Llanos Captura Twitter

Un capítulo muy comentado sobre esta compulsa entre medios tradicionales y las nuevas tecnologías fue el cruce entre el periodista argentino Gustavo López y el propio Ibai Llanos. En esa ocasión, el conductor de Radio La Red admitió que le ponía “nervioso” que el animador ibérico entrevistara a futbolistas, y que los jugadores no eligieran dialogar con periodistas.

El fragmento del programa “De una, otro buen momento” se viralizó en redes sociales y llegó a los oídos de Ibai, quien se refirió al tema en uno de sus streams. Incluso, ambos dialogaron en el programa “ESPN F360″ que conduce López en la señal de Disney. Allí, López le explicó que no había tenido intención de subestimar su trabajo, y le pidió disculpas por sus dichos. Aunque en esa ocasión aclararon los tantos, cada vez que Ibai se involucra con futbolistas o deportistas en general, los tuiteros siguen evocando la figura de López y el presunto lamento del periodista.

“Gustavo López no está”

En este caso, las menciones a López trascendieron a los usuarios, y fue el propio Llanos quien hizo referencia al comentarista de fútbol argentino. En plena transmisión, los espectadores le preguntaron a Ibai si en el Parque de los Príncipes se encontraba Gustavo López. “No está, no lo hemos visto de momento . Es cierto que hemos chequeado varias personalidades y no estaba”, respondió. El video del momento fue difundido en Twitter y rápidamente se volvió viral.

Ibai Llanos se acordó de Gustavo López en su cobertura de la llegada de Messi al PSG

