Gustavo López se refirió al fallido debut de Ariel Holan en Santos

El conductor de ESPN F360, Gustavo López, habló sobre el primer partido del entrenador argentino Ariel Holan al frente del Santos de Brasil, equipo del que asumió la dirección técnica hace tan solo unas semanas. Casi como un capricho del destino, el “Profesor” se estrenó ante San Pablo, que también es dirigido por un compatriota, en este caso, el exdelantero Hernán Crespo, que en su cuerpo técnico cuenta con el PF Alejandro Kohan, que integrara el equipo de trabajo Holan y de con quien no terminó la relación en los mejores términos.

El debut de Holan al frente del Peixe no fue lo bueno que hubiese querido el ex DT de Independiente. Por el contrario, su equipo se vio sometido a una dura derrota por 4 a 0 en condición de visitante. Al respecto, López primero destacó la labor del conjunto paulista, y en particular, de “Crespito”, de quien destacó su buen arranque. En sentido contrario opinó sobre el debut de Holan, y calificó su comienzo como malo, sin olvidarse de que “recién empieza” su camino en el fútbol brasilero tras más de un año en la Universidad Católica.

Crítico histórico del trabajo de Holan, López le recordó al técnico que “esto no es Chile”, en relación a que en la liga de aquel país, Holan contó con el beneficio de que la Universidad de Chile y Colo Colo, históricos clubes del país trasandino, peleaban por no descender. Por su parte, el co-conductor Guillermo Poggi recordó que, en el plano internacional, a la U. Católica no le fue bien con Holan como técnico ya que hizo “una mala Copa Libertadores”. En tanto, López dijo que el equipo terminó “cuarto de cuatro” en su grupo, y acusó a Fernando Rapallini de “llevarlo” a la Copa Sudamericana al cobrar “un penal insólito”. En dicha competencia, la U. llegaría hasta los cuartos de final, instancia en la que cayó ante Vélez Sarsfield.

Mientras observaba el video con goles del partido, López indicó que “quien gritó mucho” los goles del “Tricolor” fue Kohan, por la disputa que mantuvo con Holan y que terminó con su salida del grupo de trabajo del técnico de 60 años. Justamente, acerca de los cambios que sufrió el cuerpo técnico del ex Defensa y Justicia, el periodista de Radio La Red arriesgó que deben producirse porque su jefe es “un imbancable”: “Cuando vos cambias todo un cuerpo técnico completo, es raro. El kinesiólogo, el preparador físico, el médico. Debe ser un imbancable el tipo, digamos la verdad”, concluyó.

LA NACION