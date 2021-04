¿Haaland a Barcelona? Cuánto debería desembolsar el club para poder contratar a la estrella noruega

A menos de un mes de ser electo presidente de Barcelona, Joan Laporta ya trabaja para poder concretar su ansiado fichaje para la plantilla profesional: el delantero noruego Erling Braut Haaland, una de las grandes promesas mundiales. El jueves pasado, Alf-Inge Haaland, padre de Erling, y el representante Mino Raiola arribaron a la ciudad catalana y, ya en el aeropuerto, fueron recogidos por el auto que conducía el habitual chofer y empleado de seguridad del presidente del club. Luego, mantuvieron una reunión de alrededor de dos horas para comenzar a analizar un fichaje que creen posible entre 2021 y 2022, más allá de que las cifras que circulan sobre la mesa son exorbitantes.

Tras la cumbre, la cadena radial RAC 1 develó las supuestas elevadas pretensiones del entorno del delantero de 21 años en caso de que opte por cerrar un trato con el Barça. Por fuera del costo de su fichaje, tanto su agente como su padre le habrían solicitado al club unos 20 millones de euros cada uno para que Haaland se transforme en jugador azulgrana, una ficha con un salario de 30 millones de euros netos por temporada y el pedido de la continuidad de Lionel Messi como jugador del equipo. Rápidamente, el propio Raiola salió a negar la información. “Las noticias falsas viajan rápido y lejos”, publicó en su cuenta de Twitter con un video editado con los portales españoles.

Fake news travel quick and far 🚀 pic.twitter.com/Iifm9JjzM5 — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 4, 2021

Por otro lado, en caso de querer avanzar en la contratación de la joven estrella, Barcelona también deberá negociar con Borussia Dortmund, su actual club y dueño del pase. Aunque han tasado al delantero noruego en 180 millones de euros, su actual valor de mercado es de 110 millones de euros y en Alemania consideran viable un traspaso por una oferta superior a los 100 millones. ¿Por qué? Porque hoy el atacante no tiene cláusula de recisión, pero la tendrá a partir de 2022 con un costo de 75 millones de euros . Por eso, para los alemanes el tiempo es crucial en la negociación.

¿Estará dispuesto el club catalán a desembolsar entre 75 y 100 millones de euros por Haaland? Difícil. En España afirman que Barcelona mantendrá la política de reducir la masa salarial con la salida de jugadores en el próximo verano europeo, pero que Laporta sigue trabajando para realizar una ingeniería económica para reforzar al plantel. Día a día, buscan variantes con Mateu Alemany, director del área de fútbol, Ronald Koeman, entrenador del equipo, y Ramon Planes, secretario técnico. Quizás, la idea de esperar al verano europeo de 2022 para buscar una salida por la cláusula de rescisión de 75 millones es la más viable, ya que el fichaje es más que difícil por dos cuestiones críticas.

Haaland, figura en Noruega y en Borussia Dortmund AFP

En primer lugar, por la situación económica que atraviesa el club en medio de la crisis por la pandemia de Covid-19: la institución prevé pérdidas al final de la presente temporada de alrededor de 350 millones de euros y tiene una deuda de 1.173 millones con 730 a corto plazo. En segundo lugar, la marcada competencia por su fichaje: el el entorno del noruego ya tuvo un encuentro con representantes de Real Madrid y también es seguido de cerca por diversos equipos de la Premier League, entre los que se encuentran Manchester City, Manchester United, Chelsea y Liverpool.

“Hemos usado el parate para tener nuestras reuniones con el presidente y su staff para hablar tranquilamente sobre esta temporada y la que viene. Esto pasa en todos los clubes del mundo, que durante una temporada se habla de cosas que pueden ser importantes para mejorar nuestra plantilla en la que viene, pero no voy a hablar de jugadores que no son nuestros”, comentó el técnico Koeman sobre la renovación del plantel, y evitó hablar de nombres puntuales: “Todos estamos trabajando para mejorar el equipo, sabiendo que la situación económica del club no es la mejor. Ellos me han demostrado desde el primer día que quieren intentar mejorar la situación. En el tema de los fichajes, todo dependerá de las posibilidades que tengamos”.

Por otro lado, los nombres de los delanteros Memphis Depay (27 años) y Sergio Agüero (32 años) siguen sonando en Barcelona: ambos quedan libre en junio y el club podría negociar de forma directa con ellos para sumarlos. Así, con costo cero para ficharlos, el desembolso se haría con sus salarios, en cantidades que la institución puede permitirse para potenciar el rendimiento del equipo.

LA NACION