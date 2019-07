Messi, sorprendido en el momento de la expulsión Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

De tan enojado, Lionel Messi ni siquiera asistió a la ceremonia de entrega de premios por el tercer puesto de la Argentina en la Copa América. Tras la expulsión contra Chile, el capitán argentino subió la apuesta en sus dardos a la Conmebol. Si tras la semifinal ante Brasil había dicho que a través del VAR se "cobraban boludeces", este sábado apuntó directamente a la integridad de los dirigentes de la Conmebol: "No fui (a la entrega de medallas) por un poco de todo. No quería ser parte de esta corrupción, fue una falta de respeto. Repito lo de la corrupción, no se permite que la gente disfrute del fútbol. Quizá esto fue mandado, me pasaron una factura".

Sobre el inicidente con Gary Medel, el capitán argentino expresó: "Medel es así, siempre va al límite, se pelea mucho. Fue un lance del juego, se solucionaba con una amarilla para cada uno". Lionel Scaloni también respaldó a Messi: "No hizo nada para que lo expulsaran. La verdad que no entiendo por qué no recurrieron al VAR. Pasó lo mismo que contra Brasil".

Messi dejó una advertencia para la final de este domingo: "Ojalá que ni el VAR ni los árbitros influyan y Perú pueda hacer un buen partido. La Copa está armada para Brasil".

Messi se va de la Copa América enfrentado con la dirigencia de una federación continental como nunca había ocurrido. En casi seis partidos hizo un gol, de penal ante Paraguay, y vio la tarjeta roja por segunda vez en los casi 14 años que lleva en la selección argentina. En 687 partidos con Barcelona nunca fue expulsado.

Ahora vendrá un tiempo de vacaciones antes de reincorporarse a la pretemporada de Barcelona. Al margen de su situación personal, volvió a mostrarse satisfecho con el rendimiento de la Argentina y respaldó a los nuevos jugadores y a Scaloni. Sus frases:

"Encontramos la idea, el juego, de a poco fuimos creciendo. Que el técnico siga da tranquilidad, les permite seguir creciendo a los chicos. Nosotros estamos contentos por cómo terminamos la copa, con dos buenos partidos (Brasil y Chile) ante ante rivales fuertes."

"Scaloni fue creciendo a la par del equipo y del grupo, encontramos una idea de juego, una dinámica que hay que fortalecer. Hay una camada de chicos interesantes.

Luego habló el chileno Gary Medel y optó por una posición pacífica: "Estoy de acuerdo con Messi, alcanzaba con una amarilla. Fue una calentura propia del partido. El árbitro es muy malo. Perjudicó todo lo lindo que puede ser Argentina-Chile. Argentina fue perjudicado contra Brasil"