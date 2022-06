Delfina Thome, Valentina Marcucci y María Emilia Forcherio, la renovación del equipo mundialista de las Leonas

Entre los 18 apellidos de la lista de las Leonas que debutarán en el Mundial España-Países Bajos desde el 1° de julio, hay tres nombres nuevos que llaman la atención y al mismo tiempo ilusionan. Serán 11 las que tendrán su bautismo mundialista, y tres las que terminarán de sumar sus primeros 30 partidos con el seleccionado. Delfina Thome, Valentina Marcucci y María Emilia Forcherio representan las caras frescas (y no tanto) de este equipo consolidado por Fernando Ferrara, que viene de consagrarse por primera vez en la Pro-League.

“Ser una Leona significa muchas cosas. Creo que la palabra que hoy me define es constancia; es en parte lo que me hizo llegar acá. Estoy viviendo un sueño. Hace mucho mucho tiempo vengo peleándola y entrenándome para ganarme este lugar. Así que más feliz que nunca y disfrutando mucho”, señala Thome, quien disputó 22 partidos oficiales.

La delantera nacida en Mendoza, formada en Liceo Rugby Club de esa provincia, fue parte de las convocadas por Carlos Retegui. En 2017 recibió su primer llamado y volvió a escuchar el pedido del Chapa dos años después, además de haber formado parte del proceso olímpico rumbo a Tokio 2020. Tuvo su debut oficial ante Alemania, en diciembre de 2019, pero finalmente no integró la delegación en los Juegos Olímpicos realizados entre julio y agosto de 2021. Sin embargo, su nombre volvió a la nómina ni bien el equipo regresó de Japón. El cambio de entrenador fue positivo para ella, sumado a su audacia, convicción y buena técnica, ya que comenzó a sumar más minutos en la cancha. Hoy, si bien no es titular, es la primera alternativa para la línea ofensiva.

“Creo ser una delantera agresiva y trato de hacer foco en lo que me piden”, dice la jugadora de 25 años y que anotó el gol del empate parcial ante India en el último compromiso de las Leonas por la Pro League. Su nombre está alejado de las luces que acaparan otras de sus compañeras, pero ella siempre estuvo. En silencio, con confianza y con su objetivo claro, atravesó convocatorias, giras y partidos amistosos. Además, logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 con gran parte de las jugadoras de este plantel. Su voracidad dentro del área, además de su hambre de gloria, la convirtieron en la jugadora que hoy está a punto de debutar en el Mundial.

“El equipo está bien, venimos de ganar la Pro League, así que estamos contentas y con el foco puesto en el Mundial ahora. Hicimos punto y aparte, y empezar de nuevo. Esta consagración habla un poco del proceso que hemos realizado desde que asumió Ferrara, habla de solidez defensiva del equipo, y también de la faceta efectividad”, asegura Thome. Y añade: “Ya instaladas desde hace varios días en Terrassa -que es donde se va a disputar la Copa-, así que probando la cancha y adaptándonos. Sabemos que lo mejor está por venir”.

Delfina Thome, la mendocina de 25 años

Después aparece Valentina Marcucci, cuya ilusión vuela a pocos días del arranque del Mundial. “Estoy viviendo un sueño, nunca me hubiese imaginado estar donde estoy hoy. Me considero una jugadora autoexigente, constante, que intenta dar el ciento por ciento en cada entrenamiento y partido. Creo que eso influyó en la convocatoria. Para mi estar acá significa unión, humildad, la entrega y corazón que cada una le pone a todo lo que hace”, detalla. la jugadora de Lomas Athletic.

Marcucci fue parte de la primera convocatoria cuando Fernando Ferrara asumió como nuevo entrenador de las Leonas. La jugadora, que fue campeona con su club del Metropolitano 2019 y que en 2020 emigró para disputar la liga belga con el Leuven Club, tuvo su debut con el seleccionado en febrero, por la primera fecha de la Pro League. Desde ahí suma ocho partidos oficiales y busca ganarse su lugar entre las jugadoras titulares.

“El equipo me recibió muy bien, siempre es difícil entrar a un grupo consolidado, pero la verdad es que las chicas me recibieron súper bien. Es un muy lindo grupo de personas. Creo que llegamos bien, unidas y confiando en la que tenemos al lado siempre”, describe Marcucci. Con ella, son cuatro las jugadoras de Lomas Athletic que forman parte del equipo, además de Forcherio, Barberi y Albertario. Además, la dupla técnica también surgió de ese club, Ferrara y Alejandra Gulla.

“Creo que soy una buscadora continua de mi mejor versión. Siempre, sin dejar de disfrutar”, así se describe Forcherio. Y luego contó cómo fue su primera convocatoria al seleccionado mayor. “Desde los 14 que me tocó integrar los seleccionados de Buenos Aires y se venía el Mundial Sub 21 de 2016 y no me llamaron a ninguna convocatoria. Eso me generó mucha frustración, me angustió mucho y no la pasé nada bien. Seguí jugando en la primera de Lomas, y me motivé para seguir. Yo quería estar en las Leonas, e iba a seguir luchando para poder estar. Hablé con entrenadores, me ocupé, quise saber que me faltaba”, describió la jugadora de 27 años.

Valentina Marcucci vs. India en el último compromiso por la Pro League

“En 2019 logré el momento de un gran rendimiento. Aprendí a permitirme el disfrute, a enojarme menos, y se coronó con el campeonato del club. Cuando solté, me relajé y me empezaron a llegar las cosas. Fue así que en febrero 2020 me convocaron y resultó todo aprendizaje”, contó de su primera convocatoria.

A Tokio 2020 fue como jugadora reserva, un rol que le costó aprender, fue un lugar que no terminó de comprender hasta su regreso a Buenos Aires. “Los Juegos Olímpicos me enseñaron muchísimo. Yo quería jugar y no iba en ese rol, lo sabía pero en mi mente no lo aceptaba. Me costó entender para qué estaba yo ahí, cuál era mi aporte para con el equipo. Lo disfruté un montón, crecí como jugadora y persona, pero hasta que no volví a mi casa no lo comprendí”.

Las 11 jugadoras que disputarán por primera vez una Copa del Mundo son Clara Barberi, Valentina Costa Biondi, María Emilia Forcherio, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Victoria Sauze, Valentina Marcucci, Jimena Cedrés, Victoria Granatto y Delfina Thome. Dentro de estos nombres, todas a excepción de Marcucci, Cedrés y Thome, fueron medalla de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Forcherio y Barberi la ganaron en condición de jugadoras de reserva.

Resumen del último partido por la Pro League

En tanto, entre las debutantes, quien mayor números de partidos oficiales tiene es Toccalino con 119, seguida por Sauze con 109 y Cedrés con 106. La capitana, Rocío Sánchez Moccia suma 273, junto a Belén Succi con 261, las más experimentadas. “La verdad es que estamos bien, muy enfocadas en el objetivo claro. El equipo tiene muchas ganas de empezar a soltarse, porque no es lo mismo estar entrenando que jugar, eso está bueno para ir terminando de sellar esos detalles que tenemos que ir mejorando de cara al Mundial. Hay mucho entusiasmo, muchas ganas, estamos muy bien”, apuntó meses atrás Sánchez Moccia, la jugadora de Liceo Naval.

Las Leonas debutarán por el grupo C ante Corea el 2° de julio. Al día siguiente, en la misma cancha, se medirán con la selección española y cerrarán la fase de grupos ante Canadá, el 7 de julio.